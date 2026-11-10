Mañana llega el Papa León XIV al Perú: hora de llegada, lugar de recepción y agenda

14/10/2026 El Papa León XIV. Era el propio Papa León XIV el que revelaba a sus fieles este domingo, durante sus oraciones en la Plaza de San Pedro del Vaticano, que sería operado en los próximos días después de que en un chequeo reciente le hubiesen detectado un nódulo en el pulmón: "Los médicos encontraron un nódulo temprano y bien localizado en el pulmón. La masa está bien contenida y en una fase temnprana, y el equipo médico considera que lo correcto sería intervenir" explicaba, lanzando un mensaje tranquilizador ante esete inesperado bache en su estado de salud un mes después de cumplir 71 años. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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El papa León XIV llegará al Perú este miércoles 11 de noviembre para iniciar una visita apostólica que se extenderá hasta el lunes 16. Durante esos días, el pontífice cumplirá actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, como parte de una agenda que contempla encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia católica y fieles.

La llegada de Robert Prevost, quien mantiene un vínculo especial con el país por los años que trabajó como misionero y obispo, ha motivado la preparación de un operativo de seguridad y tránsito en distintos puntos de Lima y Callao. Su primer recorrido incluirá una recepción oficial, una visita a Palacio de Gobierno y un encuentro en el Gran Teatro Nacional.

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¿A qué hora llega el papa León XIV y dónde será recibido?

De acuerdo con el programa oficial publicado por la Santa Sede, el avión que trasladará al papa León XIV desde Buenos Aires aterrizará en Lima a las 17:30 horas del miércoles 11 de noviembre. El punto de llegada será la Base Aérea del Callao (Grupo Aéreo N.º 8 de la Fuerza Aérea del Perú), donde se realizará la acogida oficial.

La recepción en la base aérea será el primer acto de su visita al Perú. Luego, el pontífice se dirigirá al Palacio de Gobierno para participar en la ceremonia de bienvenida, antes de continuar con las actividades protocolares previstas para esa noche.

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Soldados marchan frente al Palacio de Gobierno en la Plaza de Armas de Lima durante las conmemoraciones por los 205 años de la Independencia de Perú. (AFP)

¿Cuál será la agenda del papa León XIV durante su primer día en Lima?

El miércoles 11 de noviembre, el pontífice tendrá tres actividades oficiales después de su llegada al país. El cronograma difundido por el Vaticano establece los siguientes horarios:

17:30 horas: llegada y acogida oficial en la Base Aérea del Callao.

18:15 horas: ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno.

18:45 horas: visita a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en Palacio de Gobierno.

19:45 horas: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. Durante esta actividad, el papa pronunciará un discurso.

De esta manera, su primera jornada en territorio peruano estará dedicada principalmente a los actos oficiales y al encuentro con las autoridades del país.

¿Qué actividades cumplirá el papa León XIV el jueves 12 de noviembre?

El segundo día de su visita estará dedicado a Lima y tendrá encuentros con representantes de la Iglesia católica y jóvenes.

La agenda comenzará a las 09:30 horas, con una reunión con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal. A las 10:20 horas, el pontífice participará en la celebración de la Hora Media junto con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y representantes de equipos sinodales y consejos pastorales, en la Basílica Catedral de Lima.

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Catedral de Lima.

A las 11:30 horas, tendrá un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral, donde también pronunciará un discurso.

Por la tarde, a las 18:00 horas, encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental de Lima. Al finalizar la jornada, tiene prevista una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

¿A qué ciudades viajará el papa León XIV después de Lima?

El viernes 13 de noviembre, León XIV viajará a Chiclayo, ciudad donde fue obispo. Su agenda contempla una misa a las 10:30 horas en la explanada de las Pampas de Pimentel. También visitará la capilla San Óscar A. Romero y sostendrá encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario.

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El sábado 14 se trasladará a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. Antes, a las 08:00 horas, participará en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, en Chiclayo. En Santa Cruz, celebrará una misa a las 11:00 horas y, por la tarde, participará en un encuentro de oración con la comunidad católica en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

Chiclayo sí tendrá días libres por la visita del papa León XIV, pero no se aplicarán para todos los trabajadores. - Crédito EFE/ Paula Bayarte

El domingo 15 de noviembre, el pontífice visitará Cusco y Pucallpa. En la primera ciudad, llegará a las 10:00 horas y tendrá un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Luego, a las 11:45 horas, rezará el Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral.

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Ese mismo día continuará hacia Pucallpa, donde está prevista su llegada a las 14:30 horas. Allí se reunirá con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. La jornada concluirá con una misa a las 16:45 horas en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

¿Cuándo será la despedida del papa León XIV y a qué hora regresará a Roma?

El lunes 16 de noviembre será el último día de la visita apostólica. A las 08:30 horas, León XIV acudirá a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde saludará al personal y a las personas atendidas en el establecimiento.

Posteriormente, a las 10:30 horas, celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Esta será una de las actividades centrales de su despedida del país y se espera una concurrencia multitudinaria.

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Una multitud asiste a la explanada de la Base Aérea Las Palmas frente al estrado con una cruz blanca durante la cobertura televisiva del evento religioso.

La ceremonia oficial de despedida se realizará a las 13:15 horas en la Base Aérea del Callao. Treinta minutos después, a las 13:45 horas, el avión papal partirá con destino a Roma, según el itinerario difundido por el Vaticano.