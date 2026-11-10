El emotivo mensaje de Aldo Miyashiro a Pietro Sibille tras vencer su adicción: “Es un milagro para todos los que lo queremos bien”

El actor y guionista Aldo Miyashiro ofrece declaraciones en una entrevista junto al elenco de la película "La Gran Sangre: Ojo x Ojo". Durante la conversación, Miyashiro destaca el proceso de recuperación de su compañero Pietro Sibille frente a sus adicciones, mientras Sibille escucha a su lado junto a Carlos Alcántara. El encuentro forma parte de las actividades de prensa previas al estreno cinematográfico de la producción peruana. Video: YouTube / La Habitación de Henry Spencer

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Aldo Miyashiro dedicó un mensaje de reconocimiento a Pietro Sibille tras conocerse que el actor superó una etapa marcada por la adicción a las drogas y el alcoholismo, problema que, según el propio Sibille, arrastró durante tres décadas. Las declaraciones se dieron en el marco de la promoción de “La Gran Sangre: Ojo x Ojo”, la película que reúne nuevamente al elenco original de la recordada serie de televisión y que se estrena este jueves 12 de noviembre en los cines del país.

El reconocimiento de Aldo Miyashiro a la recuperación de su compañero

Durante una entrevista concedida antes del estreno de la cinta a ‘La habitación de Henry Spencer’, Miyashiro se refirió al proceso que atravesó Sibille y remarcó el orgullo que sienten quienes forman parte de su entorno cercano. “Es maravilloso y es un milagro para todos los que lo queremos bien que Pietro esté como está, tranquilo, sano”, expresó el actor y guionista, quien también es protagonista de la película.

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Miyashiro, quien además escribió el guion de la cinta, describió el proceso de Sibille como una batalla personal que, pese a continuar, ya registra su victoria más importante. “Creo que nadie que lo conozca no se ha sentido feliz por lo que le ha pasado. Sabemos que la batalla continúa para él y que la va a seguir peleando, pero ya ganó la más importante”, añadió el conductor, quien recientemente anunció el final de su programa en Willax.

El guionista también se refirió al impacto que la recuperación de Sibille podría tener en su desempeño profesional, al considerar que su nivel actoral, ya reconocido por el público, podría verse potenciado en esta nueva etapa.

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Aldo Miyashiro elogió la recuperación de Pietro Sibille tras tres décadas de problemas de adicción al alcohol y a las drogas.

“Pietro siempre fue un hombre bueno, pero tenía este problema y creo que lo ha resuelto de esa manera, hace que todos nos sintamos muy orgullosos de él y que probablemente el rendimiento actoral sobresaliente que siempre ha tenido, ahora va a tener la capacidad de incluso superarlo”, sostuvo Miyashiro, declaraciones que generaron una reacción visible de emoción en Sibille, presente durante la entrevista.

El respaldo del entorno cercano de Pietro Sibille

Miyashiro aseguró que los amigos cercanos del actor permanecerán atentos para acompañarlo en esta nueva etapa, en especial ahora que su carrera atraviesa un momento de mayor actividad laboral. “Sabemos que la batalla continúa para él y que la va a seguir peleando, pero ya ganó la más importante. De alguna manera, todos estamos un poco para él, para ayudar, y para que este momento de su vida que comienza a irle muy bien, con mucho trabajo y con muchas oportunidades, sea la constante”, afirmó el guionista.

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El también dramaturgo destacó la emoción que le genera ver a su compañero en un estado anímico distinto al que lo caracterizó durante los años más difíciles de su adicción. “Nos genera emoción verlo tan bien, verlo tan feliz, verlo tan contento, haciendo broma, es decir, jodiendo y estando tan bien de salud. Eso nos alegra muchísimo”, concluyó Miyashiro.

El testimonio de Pietro Sibille sobre su adicción

El propio Sibille había reconocido previamente que su consumo de sustancias funcionó como un freno constante en su carrera, pese a su compromiso con la actuación. “Yo puedo haber sido siempre muy entregado a mi trabajo, a mi pasión, incluso muy metódico, pero tenía un freno de mano puesto todo el tiempo, que era mi adicción a las sustancias”, reconoció el actor en declaraciones recogidas por medios locales.

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Durante una entrevista de promoción para la película "La Gran Sangre: Ojo x Ojo", los actores Pietro Sibille, Aldo Miyashiro y Carlos Alcántara se reúnen ante la prensa. Sibille toma la palabra con un micrófono para referirse a su momento personal y laboral, acompañado por sus compañeros de elenco junto al afiche oficial del largometraje. YouTube: La Habitación de Henry Spencer

Según detalló Sibille, el consumo de alcohol y drogas afectó directamente su desempeño profesional, al generar episodios de impuntualidad, falta de disciplina y cambios de humor que, en algunos casos, derivaron en ausencias a sus compromisos laborales. “Me hacía ser indisciplinado, me hacía ser impuntual, me hacía llegar de mal humor a un rodaje o desaparecer”, se sinceró el actor, quien calificó su recuperación como un proceso que se extendió por tres décadas.

El regreso del elenco original en “La Gran Sangre: Ojo x Ojo”

Las declaraciones de Miyashiro y Sibille se dieron en el contexto de la promoción de “La Gran Sangre: Ojo x Ojo”, película dirigida por Jorge Carmona, responsable también de la serie original emitida entre 2006 y 2008, y escrita por el propio Miyashiro. La cinta llega a las salas peruanas casi dos décadas después del fenómeno televisivo que marcó a la audiencia nacional con las historias de Dragón, Tony Blades y Mandril.

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El elenco reúne nuevamente a Carlos Alcántara como El Dragón, Miyashiro como Tony Blades y Sibille como Mandril, además de Lucho Cáceres en el papel de El Cobra, Joel Ezeta como Johan y Pablo Saldarriaga como Burrito, personajes que acompañaron a los protagonistas desde los inicios de la franquicia. A ellos se suman las incorporaciones de Salvador del Solar y Milett Figueroa, quien interpreta a la enfermera María, además de Gabriela Velásquez, Julián Legaspi, Dante del Águila y Brigitte Jouannet en los papeles antagónicos.

La historia sigue a los tres protagonistas tras su salida de prisión, luego de cumplir veinte años de condena, en una Lima marcada por el crimen organizado, la extorsión y el sicariato. Frente a una policía superada y una justicia que consideran secuestrada, el trío debe reformar su Pacto de Sangre para enfrentar a los nuevos responsables del temor que, según la sinopsis oficial de la cinta, se ha apoderado de la capital. La producción, de 126 minutos de duración y clasificada para mayores de 12 años, está a cargo de Tondero y Capitán Pérez, las mismas productoras detrás del regreso de esta franquicia de acción a la pantalla grande.

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