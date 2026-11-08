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“Estamos en condiciones de jugarle de tú a tú a cualquiera”: la advertencia de Sport Huancayo a Universitario por decisivo duelo

Pablo Pereira, asistente de Richard Pellejero, se refirió al triunfo del ‘rojo matador’ ante Cienciano en Cusco y del próximo compromiso en casa contra la ‘U’ por el Torneo Clausura

Pablo Pereira, ayudante de Richard Pellejero, se refirió a la victoria del 'rojo matador' en Cusco y de las chances en el Torneo Clausura 2026. (Video: Alvaro Diaz Delgado "El Profe")
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Sport Huancayo dio un paso decisivo al vencer de visita a Cienciano por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El resultado mantuvo al ‘rojo matador’ en la pelea por el segundo certamen de la temporada y dejó un escenario de máxima exigencia antes de su duelo como local ante Universitario de Deportes.

Pablo Pereira, asistente del técnico uruguayo Richard Pellejero, destacó la respuesta de un plantel que logró revertir un contexto adverso y mantenerse vivo en el campeonato. “Golpeamos la mesa, sabemos que le ganamos a un gran rival que tiene grandes jugadores pero que está pasando por un mal momento”, dijo en conferencia de prensa.

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El ayudante ‘charrúa’ puso especial atención en el siguiente desafío contra la ‘U’ y lanzó una advertencia. “El partido del 22 de noviembre va a ser único para el club. Sabemos que el único resultado que nos sirve es ganar, le hemos ganado a equipos difíciles. Pero creo que estamos en condiciones de jugarle de tú a tú a cualquiera y más de local (...). Vamos a ir con todo, tenemos un resultado que es ganar”, sostuvo.

La advertencia de Sport Huancayo para el decisivo duelo ante Universitario.
La advertencia de Sport Huancayo para el decisivo duelo ante Universitario.

¿Cómo Sport Huancayo pasó de pelear el descenso a disputar la Liga 1 2026?

Por otro lado, Pablo Pereira rechazó asumir el protagonismo principal por el triunfo en Cusco y atribuyó el plan de juego a Richard Pellejero. “Esperábamos esto. Lo que nos trajo acá fue el orden, el sacrificio, sabiendo que somos un grupo muy corto. Sabíamos que las que ibamos a tener teníamos que aprovecharlas, capaz que lo pudimos haber liquidado antes”, comentó.

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El integrante del comando técnico describió la emoción que se vivió en el vestuario después de la remontada. “Dentro del vestuario nos emocionamos mucho porque cuando llegamos estábamos en una zona muy complicada. A base de sacrificio y trabajo, sacamos las cosas adelante y ahora estamos en esta situación que es hermosa”, acotó.

Pereira recordó que Sport Huancayo inició el Torneo Clausura en zona de descenso, luego del cierre del Apertura. “Sabíamos que salir de ahí iba a llevar a pelear cosas importantes y que habían equipos con muchos puntos más que nosotros para entrar a una copa internacional”, contó.

La campaña también fortaleció la convicción del plantel cuando juega en su estadio. El asistente descartó que la altura sea el único argumento para explicar los buenos resultados que el equipo consigue en la ‘incontrastable’. “Cuando salimos a la cancha jugando de local, decimos que la altura no gana partidos, sino los equipos. Es gracias al sacrificio, al esfuerzo del jugador, eso nos deja tranquilos. Podemos perder, empatar, hay tres resultados, pero sabemos que estos muchachos van a dejar todo”, afirmó.

Goles y resumen del triunfo del 'rojo matador' ante el 'papá' por la fecha 16 del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Las posibilidades de Sport Huancayo de ganar el Torneo Clausura

La victoria sobre Cienciano dejó a Sport Huancayo con 34 puntos tras 16 partidos y como líder momentáneo del Torneo Clausura. Sporting Cristal quedó con 32 unidades, mientras que Universitario tiene 31 y un partido pendiente ante CD Moquegua.

El conjunto huancaíno llegará a la última fecha con una ventaja que le permite depender de su propio resultado. Si derrota a la ‘U’ en casa, alcanzará 37 puntos y se quedará con el Clausura sin necesidad de esperar otros marcadores.

El escenario cambia si la escuadra de Richard Pellejero empata o pierde ante el cuadro ‘crema’. En esos casos, la definición quedará condicionada por el resultado de Universitario ante CD Moquegua y por la situación de Sporting Cristal en la jornada final.

La diferencia de goles también podría intervenir si dos equipos terminan igualados en unidades. La campaña del ‘rojo matador’ le permitió llegar a la definición con margen, aunque el duelo directo ante los ‘merengues’ puede modificar por completo la parte alta de la clasificación.

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