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Richard Pellejero hace público el mutismo de la directiva de Sport Huancayo pese a brillante momento en Torneo Clausura 2026: “No tenemos contacto”

Aunque resulte llamativo, los altos mandos del ‘rojo matador’ no cruzan palabra con el director técnico uruguayo desde hace varios meses; incluso, se desconoce si ofrecerán premios económicos en caso logren coronarse ganadores del certamen

Richard Pellejero conduce con responsabilidad a Sport Huancayo, gran animador del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Richard Pellejero conduce con responsabilidad a Sport Huancayo, gran animador del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
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Richard Pellejero no deja de poner en valor la actitud de los futbolistas de Sport Huancayo, quienes son los principales artífices de la espléndida dinámica del equipo, ubicado en el primer lugar del Torneo Clausura 2026 y con opciones muy reales de hacerse con la distinción de ganadores siempre y cuando se lleven por delante a Universitario de Deportes en la fecha final.

Sin embargo, existe una cuestión que deja muy inquieto al preparador uruguayo: el silencio de las autoridades de la institución. Por más que el ‘rojo matador’ está a un paso de hacer historia en el fútbol peruano, los directivos no hacen acto de presencia; es más, ni siquiera cruzan diálogo con el artífice desde hace mucho tiempo.

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Richard Pellejero dialogando con su asistente técnico durante un partido de Liga 1. - Crédito: Sport Huancayo
Richard Pellejero dialogando con su asistente técnico durante un partido de Liga 1. - Crédito: Sport Huancayo

No he tenido conversaciones con ellos”, dijo de forma categórica Pellejero en una charla con Fútbol Satélite, en la que ha evidenciado una diferencia de posturas, pero que llega sobre todo del seno de la entidad.

Si bien la actitud es más que extraña, el técnico uruguayo espera que surja un cambio genuino a puertas de un duelo decisivo por un éxito deportivo: “Uno como entrenador quiere que la directiva esté mucho más cerca del equipo y los muchachos”.

A la pregunta de si el elenco será motivado desde el plano económico en caso ganen el Clausura 2026, Richard Pellejero respondió que “nosotros no hemos tenido contacto”; es más tampoco hubo diálogos en los tramos estelares. “Hemos conseguido los partidos consecutivos [a pleno ganador] y no teníamos ni un llamado de los directivos. No se veían en el vestuario”, subrayó.

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Recordó el responsable técnico, por último, que a lo largo de su vasta trayectoria “han pasado tantos directivos y ellos deben estar permanentemente y más cuando las cosas estén bien” tal y como le viene sucediendo a Sport Huancayo.

Richard Pellejero, entrenador de Sport Huancayo que repotenció al grupo hasta llevarlo a la cima del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Richard Pellejero, entrenador de Sport Huancayo que repotenció al grupo hasta llevarlo a la cima del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

Ojalá que el día 22 hagamos las cosas bien y podamos quedar en la historia. No tengo duda que en la foto saldremos todos”, cerró Richard con optimismo.

Pellejero no es ningún desconocido para los que guían los destinos institucionales del equipo huancaíno. En el periodo pasado trabajó con óptimo rendimiento, pero no se mantuvo por diferencias con la cúpula. Tras un mal arranque en el 2026, coqueteando con el descenso, el presidente llamó de vuelta al uruguayo para trasladarle la asignatura de la salvación, algo que superó con creces.

Cruce definitivo

El último obstáculo del Sport Huancayo para conquistar el Torneo Clausura será Universitario, en La Incontrastable, donde ambos equipos disputarán una jornada decisiva para definir al campeón de la fase.

Los huancaínos mantienen cierta ventaja sobre la ‘U’ en la tabla clasificatoria, por lo que un triunfo o una igualada les permitirá abrochar el primer lugar del certamen al término de la fecha.

Daniel Porozo trajo a maltraer a la defensa de Cienciano. - Crédito: ITEA
Daniel Porozo trajo a maltraer a la defensa de Cienciano. - Crédito: ITEA

Además, el éxito le permitiría al Sport Huancayo obtener un boleto a las semifinales de la Liga 1 2026, siempre y cuando termine dentro de los ocho primeros del torneo.

De momento, el ‘rojo matador’ cumple su segunda mejor campaña, solo detrás de la realizada en 2011, temporada en la que acabó en el tercer lugar del campeonato actual.

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