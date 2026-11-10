Entradas de Universitario vs Alianza Lima: precios y dónde comprar boletos para final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Entradas de Universitario vs Alianza Lima: precios y dónde comprar boletos para final ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Crédito: RRSS clubes.

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Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima este sábado 14 de noviembre en el estadio Monumental, por la ida de la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. El clásico se jugará desde las 15:00 horas y pondrá frente a frente a los dos equipos que buscan cerrar la temporada con el segundo certamen del año. Las ‘leonas’ llegan tras una remontada ante Melgar, mientras que las ‘blanquiazules’ eliminaron a Sporting Cristal.

Entradas para Universitario vs Alianza Lima

Universitario de Deportes informó que las entradas ya están disponibles en la página web de Teleticket. Los precios van desde S/ 12 hasta S/ 150, según la ubicación elegida por los asistentes.

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Tribunas | Socios cremas y adherentes | Hinchada Crema

- Occidente central y lateral | S/. 12.00 | S/. 15.00

- Oriente | S/. 5.00 | S/. 10.00

- Experiencia Leonas | S/. 150.00

*Socios cremas y adherentes: válido del 9 hasta el 14 de noviembre y/o agotar stock.

*Hincha cremas: válido del 9 hasta el 14 de noviembre y/o agotar stock.

Entradas para Universitario vs Alianza Lima

Así se clasificó Universitario a la final

Universitario alcanzó la definición del Clausura después de revertir una serie adversa ante Melgar. El equipo dirigido por Carlos Véliz perdió por 3-0 en Arequipa durante la semifinal de ida, por lo que necesitaba una victoria amplia en el estadio Monumental.

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Las ‘cremas’ respondieron con un 7-0 en la revancha y sellaron el pase con un marcador global de 7-3. El resultado les permitió volver a una final de la Liga Femenina y mantener abierta la posibilidad de conquistar el título nacional de manera directa.

Así se clasificó Alianza Lima a la final

Alianza Lima aseguró el primer boleto a la final luego de superar a Sporting Cristal en una llave ajustada. En el encuentro de ida, disputado en el estadio Alberto Gallardo, ambos equipos igualaron 1-1 y dejaron la definición abierta para la revancha.

En Matute, el conjunto dirigido por José Letelier se impuso por 1-0 y avanzó con un 2-1 en el resultado global. La clasificación, sin embargo, dejó la lesión de la colombiana Estefanía González, una de las jugadoras del plantel ‘íntimo’, vigente bicampeón nacional.

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Daniela Montoya anotó el tanto de la victoria y la clasificación de Alianza Lima a la final del Torneo Clausura 2026.

¿Cómo le ha ido a Universitario frente a Alianza Lima este 2026?

Universitario y Alianza Lima se han enfrentado cuatro veces durante la temporada 2026, con dos triunfos para cada equipo. El primer clásico se disputó en la fase regular del Torneo Apertura, mientras que los dos siguientes correspondieron a las semifinales de ese certamen.

Universitario se impuso por 3-1 en Matute, en el primer enfrentamiento del año por la temporada regular del Apertura. Luego, ambos clubes se volvieron a medir en la serie de semifinales, que definió a uno de los finalistas del torneo.

En el duelo de ida de esa llave, jugado el 27 de junio, las ‘blanquiazules’ vencieron por 1-0. Universitario respondió en la revancha, con una goleada por 3-0 que le permitió revertir la serie y avanzar a la final.

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El antecedente más reciente se registró el 30 de agosto, durante la fase regular del Torneo Clausura. En esa oportunidad, las ‘íntimas’ derrotaron por 3-2 a las ‘merengues’, por lo que ambos equipos llegarán a la final con resultados favorables en distintos momentos de la temporada.

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¿Cómo se define al campeón nacional?

Universitario conquistó el Torneo Apertura 2026, por lo que tiene la opción de obtener el título nacional si también gana el Clausura. Para ello, deberá superar a Alianza Lima en una final que se disputará a ida y vuelta.

Si las ‘cremas’ se quedan con esta serie, serán campeonas nacionales directas. En cambio, si Alianza Lima obtiene el Clausura, ambos equipos volverán a enfrentarse en una nueva definición de dos partidos para determinar al ganador de la Liga Femenina 2026.

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