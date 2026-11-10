Andrea Montenegro, de la TV a los pinceles: los escándalos de la ‘bomba sexy’ que conquistó la pantalla en los 2000

Andrea Montenegro pasó de la exposición televisiva a la pintura y el yoga en Colombia

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A los 50 años, Andrea Montenegro volvió a llamar la atención tras mostrar en redes sociales sus retratos al óleo y los encargos que realiza desde Colombia. La actriz y exmodelo peruana, cuya trayectoria estuvo marcada por la alta exposición de la televisión en los 2000 y episodios personales que llegaron a los programas de espectáculos, hoy mantiene una vida alejada de los sets y reside en Barichara, en el departamento colombiano de Santander.

En sus publicaciones recientes, Montenegro presentó una obra titulada “Enamorarme de ti”, un retrato elaborado sobre lienzo a partir de una fotografía. También informó que acepta pedidos personalizados y que trabaja con imágenes de referencia o modelos en vivo. “Retrato al óleo, a partir de referencia fotográfica. Disponible”, escribió al mostrar una de sus creaciones.

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La actriz Andrea Montenegro sostiene un retrato al óleo pintado por ella y titulado Muriel con Arete en una publicación de redes sociales.

La artista peruana utiliza sus plataformas digitales para exponer sus pinturas, compartir escenas de su rutina y ofrecer sus trabajos a clientes de distintos países. Su nueva actividad representa un cambio respecto de la etapa en que su imagen era habitual en la televisión peruana, donde alcanzó notoriedad como modelo, actriz y conductora.

Su carrera comenzó a los 18 años en la novela Escándalo

Andrea Montenegro dio sus primeros pasos en la pantalla a los 18 años, cuando participó como extra en la telenovela “Escándalo”. Más adelante ingresó a espacios de entretenimiento como “Campaneando” y “Baño de Mujeres”, programas que contribuyeron a instalarla como una de las figuras más reconocidas de la televisión local de inicios de siglo.

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Su presencia frente a cámaras también la llevó a la actuación. Formó parte de producciones peruanas como “La mujer de Lorenzo”, “Milagros” y “Madre por siempre, Colorina”. Además, desarrolló parte de su carrera fuera del país con participaciones en títulos como “El Zorro: la espada y la rosa”, “La viuda de la mafia”, “Tiempo final”, “Kdabra” y “El Clon”.

La actriz Andrea Montenegro continúa su actividad profesional en Colombia luego de su alejamiento de la televisión peruana.

En paralelo, incursionó en la conducción de los programas “Dios nos libre” y “Hasta las patas”. Su perfil mediático creció en un periodo en el que los espacios de espectáculos seguían de cerca la vida privada de modelos, actores y conductores de televisión.

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Montenegro también participó en “Latin Lover”, una producción de Playboy TV que generó comentarios por su contenido para adultos. Ese proyecto reforzó la imagen pública que la acompañó durante buena parte de los años 2000, cuando fue presentada en la prensa de espectáculos como una de las figuras más provocadoras de la pantalla peruana.

Los problemas personales que expuso ante las cámaras

La fama de Andrea Montenegro estuvo acompañada de episodios personales que ella misma abordó públicamente. A los 23 años relató que atravesó una relación conflictiva con el productor argentino Cristian Andrade, 20 años mayor que ella, una experiencia que, según contó en una entrevista televisiva, derivó en un intento de suicidio.

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La actriz afirmó entonces que hubo violencia en la relación. “Esos son los golpes traumáticos que vas a recordar toda tu vida”, manifestó al recordar esa etapa. Sus declaraciones expusieron un momento de vulnerabilidad que tuvo amplia cobertura en los programas de entretenimiento.

Andrea Montenegro responde a críticos que la insultan en redes sociales.

La relación de Montenegro con Magaly Medina también atravesó etapas distintas. La conductora recordó en años posteriores que inicialmente la consideraba una joven con condiciones para crecer en televisión. Ese vínculo se deterioró a medida que el programa de espectáculos difundía episodios vinculados con la vida privada de la actriz.

Uno de los enfrentamientos más recordados ocurrió en 2003, cuando Montenegro acudió al set de la periodista para hablar de su trabajo en Colombia. La conversación cambió de rumbo cuando Medina le preguntó por un incidente previo con la Policía, luego de que la modelo fuera intervenida por conducir en presunto estado de ebriedad y agredir a agentes.

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El intercambio verbal se intensificó. Montenegro defendió su derecho a la privacidad con la frase: “Tú no eres mi madre ni eres un juez”. Medina respondió: “¿Qué diablos haces acá? Si te obligan a venir, lárgate”. La escena quedó como una de las discusiones más citadas de la farándula peruana de esa década.

Magaly Medina revela por qué Andrea Montenegro terminó enfrentada a su programa: “Nunca le gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.

Barichara, los retratos al óleo y una vida lejos de la televisión

Con el paso del tiempo, la actriz dejó las producciones televisivas. Su última participación en la pantalla peruana fue en “Colorina”, emitida por América Televisión en 2017. Luego consolidó su vida en Colombia junto a sus hijos y eligió un entorno distante de las grandes ciudades.

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Actualmente, Andrea Montenegro combina la pintura con actividades vinculadas al bienestar. Su perfil profesional la presenta como maestra de Kundalini Yoga y su trayectoria artística incluye formación en diseño gráfico, exposiciones colectivas en Colombia y una relación con las artes visuales que, de acuerdo con su presentación en Saatchi Art, se remonta a su infancia.

La exmodelo también ha contado que mantiene una alimentación vegana y que disfruta de una rutina más reservada. Sus publicaciones recientes muestran una faceta enfocada en los pinceles, los retratos y el contacto directo con sus seguidores, quienes le han dejado mensajes de reconocimiento por sus obras.

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Tras años de exposición, controversias y una carrera que pasó por la televisión peruana e internacional, Montenegro ha encontrado en Colombia un espacio para desarrollar una actividad distinta. Hoy, sus redes ya no tienen como eje los estudios de televisión, sino los lienzos y las pinturas que realiza desde Barichara.

Andrea Montenegro exhibe un retrato al óleo elaborado sobre lienzo en una publicación de redes sociales sobre su trabajo artístico en Barichara, Colombia.