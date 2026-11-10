Perú

Reducción de S/450 millones al presupuesto del Congreso en pausa: Cámara Diputados no asistió a reunión convocada por el Senado

El senador Miguel Torres, informó que la falta de quórum frustró la negociación sobre el ajuste para el próximo año y pidió a la Cámara Baja presentar una alternativa

Montaje con el congresista Roberto Chiabra, la fachada del Congreso de la República del Perú y tres columnas de billetes de cien soles peruanos.
El presidente del Senado, Miguel Torres, promueve un plan de austeridad que plantea reducir 450 millones de soles del presupuesto del Congreso del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La propuesta de reducción de 450 millones de soles al presupuesto del Congreso de la República quedó en suspenso luego de que la Cámara de Diputados no asistiera a la reunión convocada por la Mesa Directiva del Senado para alcanzar un consenso sobre la reducción presupuestal del próximo año. El presidente del Senado, Miguel Torres, informó durante una conferencia de prensa realizada en el Congreso que la falta de quórum de la Cámara Baja impidió avanzar en las negociaciones.

Según explicó Torres, la propuesta buscaba reducir en casi 450 millones de soles el presupuesto total del Parlamento, que asciende a 1.850 millones de soles para el ejercicio siguiente. El titular del Senado precisó que esta iniciativa replica el esquema que permitió ahorrar 303 millones de soles durante el año en curso, mediante políticas de austeridad que ya fueron aplicadas por unanimidad en ambas cámaras.

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El congresista detalló que el planteamiento no representa una imposición, sino una propuesta sujeta a debate. “Lo que nosotros hemos presentado es una propuesta. Acá no hay imposición”, señaló, al tiempo que exhortó a la Cámara de Diputados a presentar una alternativa si consideraba que la cifra planteada no era la adecuada.

Dos hombres de traje ante un podio junto a una pantalla con datos porcentuales del presupuesto y un panel del Congreso de la República del Perú.
El presidente del Senado de Perú, Miguel Torres, expone los porcentajes de asignación presupuestal entre las cámaras legislativas durante una conferencia de prensa. (Captura video: Canal N) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distribución presupuestal entre cámaras

De acuerdo con los datos expuestos por Torres, el presupuesto del Congreso de la República se distribuye de la siguiente manera: el 25,2% corresponde a la Cámara de Diputados, el 12,6% a la Cámara de Senadores y el 59,8% restante a los servicios transversales que comparten ambas instancias legislativas. El senador remarcó que la Cámara de Diputados cuenta con más del doble de recursos que el Senado, en función del mayor número de integrantes que la conforma.

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El presidente del Senado subrayó que el recorte planteado no afecta de manera directa el presupuesto asignado a Diputados, sino que se concentra en la reducción de gastos administrativos comunes a ambas cámaras. “En ningún momento el presupuesto está tocando lo que corresponde a la Cámara de Diputados”, afirmó durante su intervención.

Torres respondió también a los cuestionamientos que calificaron la propuesta de ahorro como un intento de “asfixiar” financieramente a una de las cámaras. El legislador rechazó esa interpretación y señaló que la única situación de emergencia real es la que atraviesan las regiones del norte del país, a las que consideró prioritarias para la asignación de recursos públicos.

Dos hombres con traje formal frente a un fondo rojo con el texto Congreso del Perú, uno de ellos ante un micrófono con un papel en la mano
Miguel Torres ofrece una declaración junto a Óscar Reto frente a un panel institucional del Congreso del Perú.

Medidas de austeridad ya aplicadas

El titular de la Mesa Directiva del Senado detalló las medidas que, según indicó, permitieron lograr los ahorros registrados durante el año en curso y que se propone replicar en el siguiente ejercicio fiscal:

  • Eliminación del pago de alquileres de inmuebles que anteriormente utilizaba el Congreso.
  • Racionalización del personal, con una planilla menor a la registrada durante la etapa de unicameralidad.
  • Reducción en el consumo de insumos de oficina, como papel, tóner y tinta.
  • Disminución en la asignación de celulares a los congresistas, de siete a dos equipos por legislador.
  • Reducción del número de comisiones especiales, que pasaron de 31 en el Congreso anterior a un máximo de 13 en la actual composición bicameral.

El senador Torres vinculó parte de este ahorro con la reducción del número de bancadas parlamentarias, que en la gestión anterior llegó a sumar 13 agrupaciones, frente a las seis que existen en el Congreso actual. Esta disminución, explicó, incide directamente en la cantidad de personal y recursos administrativos necesarios para el funcionamiento del Parlamento.

Hemiciclo legislativo con bancadas de madera en semicírculo, alfombra roja, parlamentarios en sus escaños y una mesa directiva al fondo
El hemiciclo del Congreso de la República de Perú alberga una sesión parlamentaria en el marco del debate sobre el presupuesto institucional. (Congreso de la República)

Llamado a retomar el debate

El presidente del Senado cerró su intervención con un pedido directo a la Cámara de Diputados para que no reitere la ausencia en las próximas convocatorias. “Le rogaría, en nombre de todos los peruanos, que las sillas no las dejen vacías”, expresó, al calificar esa práctica como contraria a los principios democráticos que rigen el debate parlamentario.

Torres indicó que corresponde ahora al presidente de la Cámara de Diputados convocar a una nueva reunión de la Comisión Directiva para continuar las negociaciones sobre el presupuesto legislativo del próximo año.

Miguel Torres, presidente del Senado.
Miguel Torres, presidente del Senado.

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