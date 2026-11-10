Sofía Neves sorprende con su opinión sobre el vóley peruano: “El nivel es mejor que varias ligas europeas”

Sofía Neves está viviendo su primera experiencia profesional en el vóley peruano. Crédito: FPV

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Sofía Neves atraviesa un buen momento en su primera temporada en el vóley peruano. La atacante uruguaya llegó a Rebaza Acosta con experiencia en diferentes clubes de Sudamérica y Europa, pero encontró en el campeonato nacional características que la sorprendieron gratamente.

En una entrevista con ‘Perú21′, la jugadora del elenco chalaco destacó el nivel de la competencia local y aseguró que, desde su perspectiva, está a la altura de importantes ligas del continente europeo e incluso supera a algunas.

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“Respecto al juego, creo que está al nivel de muchas ligas europeas; incluso, hoy por hoy, mejor que varias”, expresó Neves al referirse al campeonato peruano. Su valoración no solo responde a lo que ha encontrado dentro de la cancha, sino también al ambiente que rodea a este deporte y al compromiso de los aficionados con sus equipos.

La voleibolista explicó que seguir la Liga Peruana de Vóley desde hace varios años despertó su interés por llegar al país. Además, buscaba una experiencia que le permitiera estar más cerca de su tierra natal.

“Hace muchos años que la sigo, como muchas otras; me gusta ver voleibol. Era algo que quería explorar, porque hay una liga muy competitiva aquí. Me pareció muy interesante y también el hecho de que me acerca a casa, estaba buscando también estar más cerca a Uruguay. Perú me pareció una opción afín a todo ello”, contó.

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La jugadora de Rebaza Acosta fue cuestionada antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Ataque Cruzado.

Sofía Neves quedó encantada con el recibimiento en Perú

Desde su llegada, la jugadora de Rebaza Acosta asegura que ha vivido una experiencia positiva. Neves ya había visitado el país en otras oportunidades, pero esta vez tuvo la oportunidad de conocer de cerca el ambiente de la liga local y formar parte de uno de sus equipos.

“Estoy fascinada. He venido en otras ocasiones y siempre he tenido una grata sorpresa con los peruanos y con el país. Lo estoy disfrutando. La bienvenida que recibí ha sido muy linda, veo un gran acompañamiento al deporte”, manifestó.

Su paso por distintos clubes internacionales también le permitió establecer una comparación con lo que se vive en Perú. La uruguaya considera que el fanatismo de los hinchas es uno de los aspectos más distintivos del campeonato, pues el público sigue de cerca a sus equipos, conoce las contrataciones y acompaña constantemente a las jugadoras.

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“Una de ellas es el fanatismo que hay aquí por el deporte, cómo la gente acompaña a sus equipos, conoce sus contrataciones. Eso genera una competitividad, un plus, que nos empuja a ir adelante, a esforzarnos más”, explicó.

Incluso, reconoció que ese ambiente fue algo que llegó a extrañar durante su experiencia en Europa. “Quizá extrañé más cuando estaba en Europa, pocos tienen ese acompañamiento de los hinchas, esa calidez que encontré aquí. Creo que con cualquier deporte, pero con el voleibol la verdad es que es un fenómeno aparte, muy lindo”, añadió.

Sofía Neves brilló con 29 puntos ante Alianza Lima en el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV

El buen momento de Sofía Neves con Rebaza Acosta

Las declaraciones de la atacante llegan mientras atraviesa un destacado inicio de temporada con Rebaza Acosta. La uruguaya se convirtió en una de las principales referencias ofensivas del equipo chalaco y también figura entre las máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 con 79 puntos.

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Sofía Neves, además, valoró el proceso que viene construyendo junto a sus compañeras. Aunque se siente cómoda con su adaptación al campeonato, tiene claro que todavía hay aspectos por corregir para continuar creciendo durante la temporada.

“Me siento muy bien en mi primera temporada en el Perú, supercómoda, con lindas sensaciones desde el arranque, pero también viendo cosas que mejorar y seguir, para crecer junto con el equipo”, señaló.

De esta manera, Sofía Neves no solo disfruta de su primera experiencia en el vóley peruano, sino que también empieza a dejar su huella en la competencia. Con sus actuaciones y puntos, la uruguaya se ha convertido en una de las voleibolistas a seguir en la presente temporada.

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