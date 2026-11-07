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Richard Pellejero, ofuscado por sanción impuesta que le impide ubicarse en zona técnica con Sport Huancayo: “Solo queda callarse”

El entrenador uruguayo ha sido castigado luego de expresar una ácida apreciación de la labor arbitral en el duelo contra Juan Pablo II College, en Chongoyape. “No sé si a veces se hacen los boludos o dejan pasar las cosas”, manifestó

Richard Pellejero dialogando con su asistente técnico durante un partido de Liga 1. - Crédito: Sport Huancayo
Richard Pellejero dialogando con su asistente técnico durante un partido de Liga 1. - Crédito: Sport Huancayo
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Hace unos pocos días, la Comisión Disciplinaria sancionó con dos fechas de castigo a Richard Pellejero, tras sus acaloradas palabras no bien concluyó el Juan Pablo II vs Sport Huancayo, en Chongoyape. La sentencia reciente le ha resultado frustrante al uruguayo.

“Es difícil hablar, porque ya está comprobado que cuando uno habla, los perjudicados somos nosotros. Más allá de ello, me genera impotencia, bronca, no lo puedo mentir”, indicó.

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Richard Pellejero, entrenador de Sport Huancayo que repotenció al grupo hasta llevarlo a la cima del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Richard Pellejero, entrenador de Sport Huancayo que repotenció al grupo hasta llevarlo a la cima del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

Al hilo mencionó que “no estoy nada contento, pero es parte de este sistema y solo queda callarse, aunque uno viva el fútbol de otra manera. Y es que como no me gusta que me metan la mano al bolsillo, muchas veces actúo de esa manera. Pero estas cosas me van a servir de experiencia”.

A pesar de sus expresiones, las cuales le han traído mucha cola, Richard Pellejero no se doblega y reafirma aquella postura inicial que le ha traído problemas en la Liga 1: “Lo que dije en su momento fue lo que sentí y sigo pensando lo mismo”.

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“El perjudicial, pienso, fue el delegado que me consignó en su informe. Sin embargo, cuantas cosas han pasado en Huancayo y los delegados no consideran nada en sus informes. No sé si a veces se hacen los boludos o dejan pasar las cosas”, sumó.

La sanción que ha recibido Pellejero iniciará en la penúltima fecha del Torneo Clausura, cuando Sport Huancayo acuda al estadio Inca Garcilaso de la Vega para desafiar a Cienciano. La meta central es asaltar el recinto con una victoria.

Daniel Porozo se ha afianzado como un efectivo peligroso en Sport Huancayo. - Crédito: ITEA
Daniel Porozo se ha afianzado como un efectivo peligroso en Sport Huancayo. - Crédito: ITEA

Con vida

A lo largo del Torneo Clausura 2026 ha surgido demasiado movimiento en la parte alta de la clasificación, pero solo un equipo ha adquirido demasiada notoriedad, sobre todo por su radical cambio en juego y crecimiento: Sport Huancayo.

De la mano de Richard Pellejero, un viejo conocido de la institución, el ‘rojo matador’ dejó atrás un serio problema que lo acercaba a la zona del descenso —tal y como se evidenció en el Apertura 2026— para transformarse en un elenco revelación en el segundo tramo de la temporada.

Juan Martínez sentenció el partido ante Melgar al anotar el 2-0 del partido por la Liga 1. Con este resultado, los de Huancayo se quedan con la punta del Torneo Clausura | L1MAX

El uruguayo asumió la responsabilidad de mejorar a Sport Huancayo en un tiempo inmediato y así ha quedado demostrado con una concatenación de siete partidos, inmaculado pleno que catapultó al conjunto a la cúspide por varias veladas locales.

La buena racha del equipo, sin embargo, se truncó en un momento capital durante un enfrentamiento contra Juan Pablo II College, en la ciudad de Chongoyape, no exento de polémica por el arbitraje. La impecable dinámica triunfal se detuvo, haciendo creer que la caída libre se avecinaba.

Sport Huancayo derrotó 2-0 a Melgar por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.
Sport Huancayo derrotó 2-0 a Melgar por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Crédito: ITEA

No obstante, los pupilos de Pellejero compartieron una reacción admirable en su siguiente evaluación al llevarse por delante a FBC Melgar, en La Incontrastable, con anotaciones dramáticas y volvieron a meterse en la lucha por la primera plaza.

Con 31 unidades, Sport Huancayo integra el pelotón del triple empate por la cima del Torneo Clausura junto a Universitario y Sporting Cristal; entretanto, aparece en la novena casilla general de la Liga 1 2026 con 47 puntos.

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