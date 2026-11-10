Papa León XIV en Perú: PNP e IPEN atentos con la detección de explosivos y materiales radiactivos durante visita apostólica del pontífice

Máxima seguridad ante la visita del papa León XIV al Perú. (Foto: Composición Infobae)

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La visita del papa León XIV al Perú activará un esquema de control que incluirá equipos para detectar radiación, explosivos y materiales radiactivos en los lugares de su agenda. El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y la Policía Nacional del Perú (PNP) revisarán las sedes antes de cada actividad pública del pontífice.

La operación abarcará Lima, Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa, ciudades y localidades incluidas en el itinerario papal. Los especialistas inspeccionarán espacios de concentración de fieles, recintos religiosos y zonas destinadas a actos protocolares. Las verificaciones se repetirán el miércoles 11 de noviembre, antes del arribo del Santo Padre, previsto para las 17:30.

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El personal utilizará dispositivos de detección radiológica para identificar señales que requieran evaluación técnica. De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, estos instrumentos también servirán para descartar la presencia de dinamita, pólvora o C4 antes del inicio de las actividades.

La revisión busca establecer si existen elementos que puedan comprometer la seguridad en las rutas o en los puntos de acceso.

IPEN capacitó a policías para responder ante alertas radiológicas

El IPEN preparó parte de esta intervención el 22 de octubre, cuando dictó el taller “Seguridad física nuclear en grandes eventos públicos” para policías de Lima y otras regiones. La capacitación, presencial y virtual, abordó la localización de fuentes radiactivas, el monitoreo radiológico y los protocolos que deben aplicarse ante una contingencia. El objetivo fue reforzar la preparación técnica del personal que participará en los controles durante la visita apostólica.

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Para este miércoles, los organismos presentarán vehículos y equipos que formarán parte del despliegue. La exhibición mostrará recursos destinados a la seguridad nuclear y a la respuesta frente a una alerta. La coordinación entre ambas entidades contempla inspecciones previas y presencia especializada en las actividades donde se concentren asistentes o se produzcan traslados del líder de la Iglesia católica.

Dos agentes de de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) retiran tres cajas de metal que contenían 51 granadas de guerra tipo piña, encontradas en el distrito de Breña. (Andina)

PNP movilizará motocicletas, cápsulas y 37 mil efectivos

La PNP complementará las revisiones técnicas con una escolta de 24 motocicletas de 300 y 600 centímetros cúbicos. Las unidades acompañarán al Papa en sus desplazamientos y llevarán el escudo de armas de Su Santidad, además de banderines de Perú y el Vaticano.

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El personal que integrará las cápsulas de seguridad fue seleccionado y recibió entrenamiento para este tipo de servicios, según explicó el general Humberto Alvarado.

El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial señaló que los equipos motorizados practicaron en las doce rutas definidas para la visita.

El plan dispone de cuatro cápsulas para la protección del pontífice y suma policías a pie en las arterias donde habrá cortes y desvíos. El despliegue prevé varios anillos: el más cercano maneja datos reservados y los posteriores cubren sectores más amplios del recorrido.

El operativo nacional movilizará más de 37 mil efectivos, de los cuales 22 mil estarán en Lima. En Lambayeque, la PNP asignará cerca de 5.000 agentes para la misa programada en Pampas de Chiclayo.

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También habrá grupos motorizados en Cusco y Pucallpa. Serenazgos municipales, Fuerzas Armadas, el Sistema de Atención Móvil de Urgencia y la Cancillería participarán en la coordinación prevista para las actividades y los traslados.

Las autoridades anticiparon cortes y desvíos desde las primeras horas en las vías comprendidas dentro de las doce rutas. La recomendación para quienes asistan es llevar agua y elementos de protección, debido a las esperas previstas antes de los actos públicos y durante los desplazamientos del papa León XIV en Perú programados.