Petroperú retoma atención en Pucallpa y traslada combustible por vía terrestre y fluvial para abastecer Ucayali

Varios camiones cisterna cargan combustible en la Planta de Ventas Pucallpa para abastecer la región de Ucayali tras el bloqueo de la carretera Federico Basadre. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Petroperú retomó la atención de clientes en su Planta de Ventas Pucallpa, después de activar un operativo logístico que combina transporte terrestre y fluvial para sostener el abastecimiento de combustibles en la región Ucayali. La medida responde a las restricciones viales generadas por un deslizamiento de tierra y lodo que afectó la carretera Federico Basadre, principal vía de conexión con la zona oriental del país, según informó la agencia Andina Noticias.

Desde el inicio de la emergencia, la empresa estatal implementó diversas acciones para evitar el desabastecimiento, entre ellas la transferencia de diésel 2 desde la Refinería Iquitos y la coordinación con otras áreas operativas para optimizar los recursos disponibles ante el incremento de la demanda local.

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Petroperú activa rutas alternas

El deslizamiento que interrumpió el tránsito por la carretera Federico Basadre obligó a Petroperú a diseñar un esquema de abastecimiento alterno que combina el traslado por tierra con el uso de embarcaciones fluviales. Esta estrategia permitió sostener el flujo de combustible hacia la Planta de Ventas Pucallpa mientras se mantienen las restricciones de transporte en la vía principal.

En paralelo, la compañía coordinó la transferencia de diésel 2 desde la Refinería Iquitos hacia la zona afectada, con el objetivo de reforzar las reservas disponibles. Estas acciones se complementaron con ajustes internos entre distintas áreas operativas de la empresa, orientados a optimizar el uso de los recursos logísticos existentes y atender con mayor rapidez la demanda de combustible en Ucayali.

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Minem autoriza venta temporal de diésel 2

En el marco de esta contingencia, el Ministerio de Energía y Minas aprobó disposiciones excepcionales y temporales mediante la Resolución Directoral N.° 189-2026-MINEM/DGH, que habilitan a Petroperú a comercializar diésel 2 como alternativa al diésel B5. La medida busca garantizar la continuidad del suministro mientras se normaliza el tránsito por la carretera afectada.

Gracias a estas disposiciones, la petrolera estatal logró retomar la atención de clientes en su Planta de Ventas Pucallpa. Actualmente cuenta con 33 cisternas en la zona, mientras que otras 179 unidades permanecen en tránsito hacia la región, un contingente que permitirá recuperar de manera progresiva los niveles de inventario e incrementar la disponibilidad de combustible en la ciudad.

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La compañía señaló que continúa con un monitoreo permanente de la cadena de suministro y sostiene coordinación continua con las autoridades competentes, con el fin de reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier nueva contingencia y asegurar el abastecimiento oportuno de combustibles en la región.