Fiscalía pide siete años de prisión para Adrián Villar, pero solicita archivar investigación contra Marisel Linares

La Fiscalía solicitó siete años y un mes de prisión para Adrián Villar por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente que causó la muerte de Lizeth Marzano

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El Ministerio Público solicitó siete años y un mes de prisión para el conductor Adrián Villar por el atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano, pero pidió al Poder Judicial archivar la investigación contra la periodista Marisel Linares, pareja de su padre, por el presunto delito de encubrimiento.

Según información publicada este martes por el diario Perú21, el requerimiento fue presentado por la Primera Fiscalía Provincial Penal de San Isidro-Lince ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima, a cargo de la jueza Liliana Chávez Berríos.

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Villar es acusado de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. En el mismo requerimiento mixto, el Ministerio Público planteó el sobreseimiento de la causa contra Linares al considerar que los hechos que se le atribuyen no constituyen delito debido al vínculo familiar que mantiene con el investigado.

Inicialmente, la pesquisa sostenía que la periodista sabía que su hijastro conducía el vehículo involucrado en el atropello, aunque no informó oportunamente su identidad a las autoridades. Esta omisión habría impedido que el joven fuera detenido en flagrancia.

El Ministerio Público pidió archivar la investigación contra Marisel Linares por presunto encubrimiento, al considerar que el vínculo familiar con el imputado impide que los hechos atribuidos constituyan delito

Con el pedido de sobreseimiento, la Fiscalía plantea que Linares no sea llevada a juicio por este cargo. El juzgado deberá evaluar ambos requerimientos en una audiencia que se realizará en los próximos días, con participación de las partes involucradas.

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A fines de octubre, Gino Marzano, hermano de la deportista, cuestionó que la comunicadora busque quedar fuera del proceso. “Hay imágenes, hay una publicación en redes sociales en donde dicen que yo no sé quién es el auto. Después el auto aparece. Da mucho que pensar, sobre todo por un tema de ética periodística”, afirmó.

El familiar también señaló que se han presentado distintas versiones sobre lo ocurrido y mencionó un documento que, según su relato, habría sido utilizado para sostener que el automóvil fue donado. Posteriormente, agregó, aparecieron pruebas que ponían en duda su autenticidad.

“Hay tantas versiones en este hecho que creo que ya hay que tomar decisiones rápidas y poder tener una sentencia ejemplar”, manifestó.

Marzano, integrante de la selección peruana de apnea o buceo libre, trotaba en febrero pasado por las inmediaciones de la avenida Camino Real, en el distrito limeño de San Isidro, frente a la sede del Lima Golf Club, cuando fue embestida por el vehículo conducido por Villar.

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Gino Marzano recordó que el joven había dado otra explicación sobre por qué no se detuvo tras el accidente. Mientras se acerca el vencimiento de la prisión preventiva, los familiares de la deportista insisten en que se esclarezcan los hechos. ATV/ Magaly TV La Firme.

Tras el impacto, el joven huyó del lugar y no le permitió recibir atención inmediata mediante el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). El automóvil involucrado pertenecía a Linares, pareja del padre del investigado.

Previamente, Infobae conoció que la Fiscalía solicitó al Poder Judicial prolongar la prisión preventiva del imputado, cuya medida de nueve meses vence el próximo 25 de noviembre.

Entre los argumentos expuestos figura el peligro de obstaculización de la justicia, sustentado en la eliminación de mensajes de WhatsApp por parte del investigado después del accidente y antes de entregar su teléfono celular a las autoridades.

Respecto al riesgo de fuga, la sala reconoció que Villar cuenta con un arraigo “relativamente consistente”. Sin embargo, concluyó que esa condición no basta para descartar que eluda la acción de la justicia, especialmente ante la posibilidad de recibir una condena efectiva y de larga duración.

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