Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del último amistoso del 2025

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá la previa y el minuto a minuto en esta nota. Asimismo, los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más en su página web. No te lo puedes perder.

El amistoso entre Perú y Bolivia se podrá ver en vivo por América TV (canal 4 y 704 en HD) en todo el territorio nacional. Además, estará disponible vía streaming en la plataforma América tvGO . Así, los aficionados tendrán la oportunidad de observar el desempeño de varios jugadores que buscan ganarse un lugar en la selección principal.

Este cotejo arrancará a las 15:00 horas de Perú y a las 16:00 horas de Bolivia. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Estados Unidos (Miami), Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Venezuela; y a las 17:00 horas de Brasil, Argentina, Uruguay, Pararaguay y Chile.

- Mediocampistas: Alfonso Barco (Emelec de Ecuador), Jesús Castillo (Alianza Lima), Jorge Murrugarra (Universitario de Deportes), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Bassco Soyer (Gil Vicente de Portugal), Piero Magallanes (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Universitario de Deportes) y Carlos Cabello (ADT).

El técnico Gerardo Ameli, elegido por la SAFAP, armó la lista con la mayoría de jugadores de la Liga 1 y otros elementos que militan en el extranjero. También, consideró a algunos futbolistas que se encuentran sin equipo actualmente. Estos fueron sus convocados:

Por ese motivo, la ‘verde’ intenta disputar la mayor cantidad de amistosos para llegar en grandes condiciones a la repesca intercontinental. Este cotejo también le servirá para ver nuevos elementos de cara al partido decisivo por el cupo a la fase de grupos de la Copa del Mundo .

De superar al representante de Concacaf, la escuadra altiplánica disputará la final ante Irak . Si logra vencer a los asiáticos, obtendrá un lugar en el Mundial 2026 , donde integraría el Grupo I junto a Francia, Noruega y Senegal.

Bolivia accedió al repechaje tras finalizar en el séptimo lugar, dejando fuera a Chile, Venezuela y Perú. Posteriormente, el entrenador Óscar Villegas programó una serie de amistosos con el objetivo de ampliar las opciones del plantel para el repechaje, donde enfrentarán en primera instancia a Surinam .

Este amistoso ante la ‘verde’ servirá para ver nuevos elementos de cara al nuevo proceso, en el cual la ‘bicolor’ intentará acabar con la mala racha de dos clasificatorias sin asistir a una Copa del Mundo . Este duelo podría servir para el nuevo técnico de la escuadra nacional que no es anunciado por el momento.

Inesperadamente, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le cedió los derechos a la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) para que dispute este amistoso en el cierre del año. Esta última organización puso al mando a Gerardo Ameli , quien venía de clasificar a la Copa Sudamericana con Alianza Atlético .

¡Día de partido! La selección peruana recibe hoy, domingo 21 de diciembre, a su igual de Bolivia como parte de un encuentro amistoso. Este enfrentamiento iniciará a las 15:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Félix Torres Castillo Tardío, situado en la ciudad de Chincha y que cuenta con una capacidad de un poco más de 14 mil espectadores.

