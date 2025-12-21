Perú Deportes

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del último amistoso del 2025

La escuadra nacional conformada por SAFAP se enfrentará a la ‘verde’, que se prepara para el repechaje del Mundial 2026. Sigue todas las incidencias

22:27 hsAyer

¡Día de partido! La selección peruana recibe hoy, domingo 21 de diciembre, a su igual de Bolivia como parte de un encuentro amistoso. Este enfrentamiento iniciará a las 15:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Félix Torres Castillo Tardío, situado en la ciudad de Chincha y que cuenta con una capacidad de un poco más de 14 mil espectadores.

22:26 hsAyer

¿Cómo llega Perú?

Inesperadamente, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le cedió los derechos a la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) para que dispute este amistoso en el cierre del año. Esta última organización puso al mando a Gerardo Ameli, quien venía de clasificar a la Copa Sudamericana con Alianza Atlético.

Este amistoso ante la ‘verde’ servirá para ver nuevos elementos de cara al nuevo proceso, en el cual la ‘bicolor’ intentará acabar con la mala racha de dos clasificatorias sin asistir a una Copa del Mundo. Este duelo podría servir para el nuevo técnico de la escuadra nacional que no es anunciado por el momento.

Gerardo Ameli asumió la dirección
Gerardo Ameli asumió la dirección técnica de Perú tan solo por un día. - Crédito: Diego Tasayco
22:25 hsAyer

¿Cómo llega Bolivia?

Bolivia accedió al repechaje tras finalizar en el séptimo lugar, dejando fuera a Chile, Venezuela y Perú. Posteriormente, el entrenador Óscar Villegas programó una serie de amistosos con el objetivo de ampliar las opciones del plantel para el repechaje, donde enfrentarán en primera instancia a Surinam.

De superar al representante de Concacaf, la escuadra altiplánica disputará la final ante Irak. Si logra vencer a los asiáticos, obtendrá un lugar en el Mundial 2026, donde integraría el Grupo I junto a Francia, Noruega y Senegal.

Por ese motivo, la ‘verde’ intenta disputar la mayor cantidad de amistosos para llegar en grandes condiciones a la repesca intercontinental. Este cotejo también le servirá para ver nuevos elementos de cara al partido decisivo por el cupo a la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Óscar Villegas buscará la clasificación
Óscar Villegas buscará la clasificación a la Copa del Mundo 2026.
22:22 hsAyer

Convocatoria de Perú

El técnico Gerardo Ameli, elegido por la SAFAP, armó la lista con la mayoría de jugadores de la Liga 1 y otros elementos que militan en el extranjero. También, consideró a algunos futbolistas que se encuentran sin equipo actualmente. Estos fueron sus convocados:

- Arqueros: Pedro Gallese (libre), Daniel Prieto (Alianza Atlético), Steven Rivadeneyra (Sport Boys) y Emile Franco (Sport Boys).

- Defensas: Jhair Soto (ADT), Gustavo Dulanto (Universitario de Deportes), Gianfranco Chávez (Alianza Lima), Rafael Guzmán (Universitario de Deportes), Marco Huamán (Alianza Lima), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Mathías Llontop (Sport Boys) y Sebastián Aranda (Sport Boys).

- Mediocampistas: Alfonso Barco (Emelec de Ecuador), Jesús Castillo (Alianza Lima), Jorge Murrugarra (Universitario de Deportes), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Bassco Soyer (Gil Vicente de Portugal), Piero Magallanes (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Universitario de Deportes) y Carlos Cabello (ADT).

- Delanteros: Rodrigo Vilca (Atlético Grau), Cristian Neira (Cienciano), Matías Succar (Alianza Lima), Juan Martínez (Sport Huancayo) y Juan Pablo Goicochea (Platense de Argentina).

La lista de Gerardo Ameli
La lista de Gerardo Ameli de la selección peruana para el amistoso con Bolivia en Chincha. - créditos: SAFAP
22:20 hsAyer

Horarios del Perú vs Bolivia

Este cotejo arrancará a las 15:00 horas de Perú y a las 16:00 horas de Bolivia. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Estados Unidos (Miami), Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Venezuela; y a las 17:00 horas de Brasil, Argentina, Uruguay, Pararaguay y Chile.

22:18 hsAyer

Dónde ver el Perú vs Bolivia: canal TV del amistoso

El amistoso entre Perú y Bolivia se podrá ver en vivo por América TV (canal 4 y 704 en HD) en todo el territorio nacional. Además, estará disponible vía streaming en la plataforma América tvGO. Así, los aficionados tendrán la oportunidad de observar el desempeño de varios jugadores que buscan ganarse un lugar en la selección principal.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá la previa y el minuto a minuto en esta nota. Asimismo, los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más en su página web. No te lo puedes perder.

América TV difundirá este duelo en Chincha. (Video: América TV)

