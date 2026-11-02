Entradas para el Perú vs Bolivia: precios y dónde comprar boletos para el amistoso 2026 en Matute. - créditos: FPF

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La selección peruana buscará recuperarse ante Bolivia después de que la gira por Norteamérica de setiembre y octubre dejara muchas dudas sobre su funcionamiento. De hecho, el técnico Mano Menezes tendrá la oportunidad de buscar recuperar la sonrisa en el amistoso que se jugará en el estadio Alejandro Villanueva. Conoce los precios de las entradas y cómo adquirirlas.

El encuentro está previsto para el viernes 13 de noviembre y será la primera vez que el entrenador brasileño dirija a la ‘bicolor’ frente al público nacional, considerando que los anteriores ocho compromisos se desarrollaron en el extranjero.

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Precio de entradas para el Perú vs Bolivia

De acuerdo con la publicación de la FPF, las entradas estarán disponibles en Ticketmaster. Los aficionados deberán registrarse previamente en la plataforma con su número de DNI y cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro boletos.

- Norte: S/49.00 soles

- Sur: S/49.00 soles

- Oriente: S/99.00 soles

- Occidente: S/139.00 soles

Los precios de las entradas para el Perú vs Bolivia por amistoso 2026. - captura: Ticketmaster

El amistoso ante Bolivia será el único compromiso de la selección peruana en la fecha FIFA de noviembre. La FPF eligió Matute luego de descartar al estadio Monumental. Jean Ferrari, director general de fútbol de la entidad, explicó que el estado del césped, la carga de partidos de los clubes y la evaluación comercial inclinaron la decisión hacia el recinto de Alianza Lima.

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El partido también permitirá al comando técnico de Mano Menezes observar alternativas en una ventana con un solo encuentro. La siguiente presentación de la ‘blanquirroja’ será en diciembre, cuando enfrente a Panamá en Cusco.

Último partido de la selección peruana en Matute

La última vez que la selección peruana jugó en el estadio Alejandro Villanueva se dio el 22 de marzo de 2024. Aquella noche venció 2-0 a Nicaragua en un amistoso que marcó el estreno de Jorge Fossati como entrenador del combinado patrio, así como el debut de Oliver Sonne.

Joao Grimaldo abrió el marcador apenas a los dos minutos de iniciar la contienda, mientras que Gianluca Lapadula completó la victoria a los 13 minutos. Ese resultado quedó como el antecedente más reciente de la ‘bicolor’ en el recinto ‘blanquiazul’ antes del regreso programado para noviembre.

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La selección peruana venció 2-0 a Nicaragua en partido amistoso por fecha FIFA.

La elección de Matute implica el retorno del ‘equipo de todos’ a ese escenario tras más de dos años. El cotejo frente a Bolivia tendrá un contexto distinto: Perú busca consolidar el proceso de Mano Menezes y mejorar sus resultados luego de una serie de actuaciones discretas.

El entrenador brasileño asumirá su primer partido como local ante la hinchada peruana. La expectativa estará centrada tanto en la respuesta futbolística del plantel como en la posibilidad de conseguir una victoria que alivie el ambiente alrededor de la selección.

Así llegan Perú y Bolivia al amistoso en Matute

La selección peruana afrontará el duelo luego de una gira de cuatro amistosos en Norteamérica sin victorias. La ‘blanquirroja’ igualó 1-1 con México y cosechó tres derrotas: frente a Estados Unidos por 4-1, Canadá por 2-0 y Colombia por 2-0.

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El entrenador de la selección peruana comparte sus conclusiones tras la gira por Norteamérica que acabó con tres derrotas y un empate. (Video: Movistar Deportes)

La serie expuso dificultades en el rendimiento colectivo de la ‘bicolor’. El partido contra Bolivia representará una oportunidad para que Mano Menezes pruebe ajustes y encuentre una respuesta ante un rival que también llegará con resultados adversos. En esa línea, el ciclo del entrenador brasileño, que tomó el mando a inicios de este año, acumula ocho partidos, con una victoria, dos empates y cinco derrotas.

Por su parte, la selección de Bolivia viene de perder sus dos compromisos de preparación más recientes. El conjunto ‘altiplánico’ cayó 2-0 ante Paraguay y sufrió una derrota por 4-0 frente a Argentina. El DT Óscar Villegas afronta una etapa de recambio e intentará mostrar una mejor versión en Lima.

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