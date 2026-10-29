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Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del amistoso internacional por la fecha FIFA 2026

Tras la gira por Norteamérica, la ‘blanquirroja’ se medirá con los altiplánicos en el reencuentro con la hinchada en Lima. Será uno de los últimos duelos del año

Perú jugará amistoso con Bolivia por la fecha FIFA de noviembre.
Perú jugará amistoso con Bolivia por la fecha FIFA de noviembre.
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Inicia la cuenta regresiva para que la selección peruana vuelva a la acción en la última fecha FIFA del 2026. El equipo de Mano Menezes confirmó su próximo reto internacional de cara a las Eliminatorias 2030.

Todo está listo para que la ‘blanquirroja’ choque con Bolivia en Lima. Este duelo marcará el reencuentro del combinado nacional con la hinchada y la oportunidad perfecta para revertir el mal momento: solo ha ganado un encuentro en la ‘Era Menezes’.

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¿Cuándo juega Perú contra Bolivia por la fecha FIFA 2026?

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que el partido contra Bolivia se jugará el próximo viernes 13 de noviembre en el estadio Monumental de Ate, y en los próximos días se conocerán los detalles de la venta de entradas con precios accesibles.

FPF confirmó amistoso con Bolivia por fecha FIFA 2026
FPF confirmó amistoso con Bolivia por fecha FIFA 2026

Canal TV para ver Perú vs Bolivia por la fecha FIFA

El encuentro entre la selección peruana y boliviana llegará a todos los hogares peruanos gracias a la señal de América Televisión a través de sus canales 4 y 704 en HD. También se podrá seguir vía streaming por América TVGO, plataforma que es totalmente gratis.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles del encuentro en el estadio Monumental con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, y mucho más.

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Selección Peruana – Ranking FIFA – FIFA – Perú – deportes – 7 octubre
El calendario todavía le ofrece a Perú una última ventana internacional para modificar su posición. Los partidos de noviembre serán claves para sumar puntos y evitar que el descenso continúe. (Selección Peruana)

¿Quién será el próximo rival de Perú?

La selección de Perú cambiará de rival para el partido previsto el 17 de noviembre en Cusco: Honduras ya no será el equipo que enfrente al combinado nacional.

El adversario saldrá de otra selección de la CONCACAF. Las gestiones para cerrar el acuerdo avanzan y la confirmación oficial podría producirse pronto.

En un primer momento, Costa Rica también apareció como posibilidad, pero quedó descartado. La Federación Peruana de fútbol (FPF) tendrá que definir al segundo contrincante lo antes posible para generar toda la logística que se vivirá en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Selección Peruana – Mano Menezes – Perú – deportes – 20 octubre
La Federación Peruana de Fútbol cerró el calendario de fin de año con Bolivia en Lima y Panamá en Cusco el 9 de diciembre, mientras dos selecciones sudamericanas declinaron presentarse en altura. (Selección Peruana)

Rival confirmado del último partido de Perú en 2026

El último amistoso de Perú antes del cierre de su calendario se disputará el 9 de diciembre en Cusco. El rival será Panamá en un encuentro de agremiados que estará dirigido por Mano Menezes.

La convocatoria combinará jugadores Sub 23 con futbolistas habituados a la altura. La decisión busca contar con un grupo que pueda responder a las condiciones propias de la ciudad, donde se realizará el partido.

El duelo frente al conjunto panameño será la última presentación amistosa de la selección peruana en el año. El cuerpo técnico utilizará la jornada para reunir alternativas de distintas generaciones y perfiles competitivos.

La presencia de jóvenes se complementará con la experiencia de quienes conocen las exigencias físicas que plantea la ‘ciudad imperial’. Esa composición marcará la preparación del plantel para el compromiso.

Pedro Gallese – René Higuita – Selección Peruana – Perú – deportes – 14 abril
Entre elogios y expectativas, Gallese avanza con la calma del que conoce su oficio, pero con la presión de quien sabe que el próximo desafío, en club y selección, exigirá su mejor versión. (Andina)

Los números de Mano Menezes al mando de la selección peruana

El ciclo de Mano Menezes al frente de la selección peruana incluye ocho amistosos y deja un balance de una victoria, dos empates y cinco derrotas.

La campaña del entrenador brasileño despertó preocupación entre los hinchas, que aguardan un cierre de año con mejores resultados. Los próximos compromisos concentran ahora la expectativa. La Bicolor buscará corregir esa imagen antes de los futuros partidos oficiales vinculados con la clasificación al Mundial de 2030.

  • Senegal 2-0 Perú (Amistoso)
  • Perú 2-2 Honduras (Amistoso)
  • Haití 1-2 Perú (Amistoso)
  • Perú 1-3 España (Amistoso)
  • Estados Unidos 4-1 Perú (Amistoso)
  • México 1-1 Perú (Amistoso)
  • Canadá 2-0 Perú (Amistoso)
  • Colombia 2-0 Perú (Amistoso)

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