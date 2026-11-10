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“La final es el objetivo de Alianza Lima desde el primer día”: el comentario del asistente de Pablo Guede sobre la recta final de la Liga 1 2026

Brayan Angulo, mano derecha del DT argentino, habló del empate del cuadro ‘blanquiazul’ de visita ante Los Chankas y de lo que queda del campeonato local

Brayan Angulo, mano derecha del técnico argentino, habló de la igualdad de los 'blanquiazules' en Andahuaylas y de la recta final de la Liga 1 2026. (Video: Gerson Cuba Channel)
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Alianza Lima empató ante Los Chankas en Andahuaylas por la fecha 16 del Torneo Clausura y quedó sin opciones de pelear por el segundo certamen de la temporada. El resultado le permitió sumar en la tabla acumulada y mantener ritmo competitivo mientras espera conocer al rival que enfrentará en la definición de la Liga 1 2026.

El asistente Brayan Angulo, quien estuvo al frente del equipo ante la ausencia de Pablo Guede en el banco, valoró la respuesta de los futbolistas en una plaza condicionada por la altitud y las características del campo de juego.

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“El objetivo estaba claro. Somos la institución más grande de este país, representamos a un club grande que siempre tiene que salir a ganar, a competir y hoy (el domingo) los chicos demostraron las ganas de competir”, sostuvo en conferencia de prensa.

La delegación ‘íntima’ afrontó el partido sin Renzo Garcés, Jairo Vélez y Marco Huamán, tres jugadores a los que el cuerpo técnico considera piezas importantes dentro de la plantilla. “Son jugadores importantes, sabemos su valía dentro del equipo. Pero los chicos que jugaron por ellos lo dieron todo, no se les debe reprochar nada”, afirmó el ayudante colombiano.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura tras el final de la fecha 16.
Alianza Lima quedó lejos de la punta del Torneo Clausura tras el empate ante Los Chankas en Andahuaylas.

El asistente de Pablo Guede sostuvo que las ausencias no redujeron la intensidad de Alianza Lima. “No mermó absolutamente nada, se compitió, corrió, jugó”, señaló antes de insistir en que el comando técnico busca contar con todos sus integrantes para la definición.

Para Angulo, los reemplazantes dieron una señal clara en un encuentro de exigencia física. “Los chicos dieron la cara y demostraron por qué están en Alianza”, completó.

Asistente de Pablo Guede sobre la recta final de la Liga 1 2026

Brayan Angulo reconoció que la consigna previa era llevarse los tres puntos de Andahuaylas, aunque se mostró satisfecho por lo que dejaron los jugadores. “La verdad que el objetivo era ganar (...). Lo importante es que los chicos han competido de una buena forma”, acotó.

El cuadro 'blanquiazul' empató 1-1 en Andahuaylas por la penúltima jornada del segundo torneo del año - Crédito: L1MAX

La última presentación de Alianza Lima en el Torneo Clausura será ante FC Cajamarca en el estadio Alejandro Villanueva. El encuentro tendrá valor para cerrar la etapa regular con una victoria y sostener la preparación competitiva de cara a los playoffs. “Se viene el partido contra FC Cajamarca. Debemos terminar de la mejor manera en casa, sumar tres puntos más, seguir compitiendo y a partir de ahí preparar lo que será la final”, manifestó Angulo.

El asistente de Pablo Guede resaltó la meta del elenco ‘victoriano’ en la Liga 1 2026. “Sobre la final, queda un partido más, tenemos que trabajar en eso y después ya a pensar en la final, que es el objetivo que tenemos desde el primer día que llegamos aquí”, dijo.

“La final es el objetivo de Alianza Lima desde el primer día”: el comentario del asistente de Pablo Guede sobre la recta final de la Liga 1 2026
“La final es el objetivo de Alianza Lima desde el primer día”: el comentario del asistente de Pablo Guede sobre la recta final de la Liga 1 2026

¿Cómo definirá Alianza Lima la final de la Liga 1 2026?

Alianza Lima aseguró el primer lugar de la tabla acumulada y conquistó el Torneo Apertura. El formato de la Liga 1 contempla una final directa si Universitario de Deportes gana el Clausura y termina entre los dos primeros puestos del acumulado.

En ese escenario, el cuadro ‘crema’ se mediría con los ‘blanquiazules’ en una serie de ida y vuelta. La primera final se disputaría el 29 de noviembre y la revancha quedó prevista para el 6 de diciembre en Matute.

Si el campeón del Clausura fuera Sporting Cristal o Sport Huancayo, el desenlace podría incluir una semifinal. En ese sentido, esa llave se jugará entre el 28 o 29 de noviembre y el 3 o 4 de diciembre. El vencedor avanzará a la final contra los de La Victoria.

La definición por el título nacional se desarrollaría el 8 y el 13 de diciembre. La condición de líder del acumulado le daría al conjunto ‘íntimo’ la posibilidad de cerrar la serie en ante su hinchada.

El rival de Alianza Lima saldrá de la lucha que mantienen Sport Huancayo, Sporting Cristal y Universitario por el Clausura. La última fecha determinará si el equipo de Pablo Guede tendrá un adversario directo o deberá esperar el resultado de una semifinal.

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