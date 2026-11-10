Teófilo Cubillas ingresa al Salón de la Fama del Fútbol Internacional: con qué otras leyendas comparte ese honor

El ídolo peruano recibirá este martes la distinción en la categoría Decano Nacional durante la ceremonia de la 15.ª Generación del certamen, que se celebra en México. (Facebook: Teófilo Cubillas)

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Teófilo ‘Nene’ Cubillas recibirá este martes 10 de noviembre uno de los reconocimientos más altos que puede obtener un futbolista: su incorporación al Salón de la Fama del Fútbol Internacional.

La ceremonia de la 15.ª Generación se lleva a cabo en Pachuca, México, donde el máximo referente del fútbol peruano ingresa en la categoría Decano Nacional junto a figuras de la talla de Sócrates, Thierry Henry, Bebeto y Miroslav Klose.

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El exdelantero no enfrenta este momento solo: viajó acompañado de Jaime Duarte, exdefensor, excompañero en Alianza Lima y en la selección peruana, y uno de sus amigos más cercanos.

La distinción y la compañía elegida

Teófilo Cubillas vivirá una jornada especial en Pachuca, donde ingresará al Salón de la Fama del Fútbol Internacional. El 'Nene' eligió compartir este reconocimiento con Jaime Duarte, amigo y compañero de toda la vida. (Facebook: Teófilo Cubillas)

Duarte fue invitado por el propio Cubillas para ser testigo del acto. Desde Pachuca, el exfutbolista habló con el programa Lo Bueno, lo Malo y lo Feo y describió la magnitud del momento que ambos comparten. “Es un privilegio poder estar en un momento que se valora mucho, porque Teófilo va a ser reconocido al margen de que es embajador de la FIFA, reconocido como un jugador de élite”, señaló.

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La presencia de Duarte no es casual ni protocolar. El exdefensor subrayó que la invitación tuvo un peso personal que lo conmovió, y que se lo hizo saber al ‘Nene’ directamente, frente a sus hijos. El intercambio que siguió resume la hondura del vínculo que los une desde sus años en las canchas.

“Le dije delante de Coquito y de Cristian que me sentía halagado, privilegiado, bendecido de estar a su lado. Y él me dijo: ‘Jaimito, tú representas a mi club de toda la vida, Alianza Lima, y a la selección del Perú. Hemos sido compañeros y estar acá, no sabes lo feliz que me siento que estés a mi lado’”, relató Duarte.

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Las palabras del ‘Nene’ condensan dos lealtades que atraviesan toda su historia: la camiseta blanquiazul de Alianza Lima y la bicolor de la selección nacional. Que eligiera a Duarte para compartir este instante no es un detalle menor: es la confirmación de que, para Cubillas, los vínculos forjados en el fútbol tienen tanto valor como los trofeos.

Una generación de leyendas

El fútbol peruano tendrá un representante entre las grandes leyendas internacionales. Cubillas ingresará al Salón de la Fama junto a campeones mundiales y figuras históricas que dejaron huella en distintas épocas (Facebook: Teófilo Cubillas)

La 15.ª Generación del Salón de la Fama del Fútbol Internacional reúne a nombres que marcaron décadas distintas y geografías diversas. Sócrates, el médico y capitán del Brasil de los años 80 conocido tanto por su fútbol como por su pensamiento político; Thierry Henry, máximo goleador histórico de la selección francesa y figura del Arsenal y el Barcelona; Bebeto, campeón del mundo con Brasil en 1994; y Miroslav Klose, el alemán que ostenta el récord de goles en Copas del Mundo con 16 tantos, integran la misma generación que el peruano.

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Cubillas ingresa en la categoría Decano Nacional, una distinción que reconoce a jugadores cuya influencia excede las fronteras de su propio país. El exdelantero marcó 10 goles en dos Copas del Mundo —1970 y 1978—, cifra que durante años lo posicionó entre los máximos anotadores de la historia del torneo. Su paso por clubes de Europa, América del Norte y América del Sur amplió su proyección internacional y consolidó una reputación que hoy Pachuca certifica con este ingreso.

El acto se realiza en una ciudad con raíces futbolísticas propias: Pachuca es considerada la cuna del fútbol en México, lo que otorga al escenario una carga simbólica adicional para una ceremonia de esta naturaleza.

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Un homenaje después de días difíciles

A sus 75 años, Teófilo Cubillas suma otro capítulo memorable a su historia futbolística. El ídolo peruano recibirá una distinción internacional en Pachuca, donde su legado volverá a ocupar un lugar de honor. (Facebook: Teófilo Cubillas)

El reconocimiento llega en un momento particular para el ‘Nene’. En semanas recientes, Cubillas atravesó una etapa complicada en materia de salud, lo que convirtió su presencia en México en algo más que una distinción deportiva. El viaje a Pachuca es también una señal de recuperación y de vitalidad.

A sus 75 años, el exfutbolista nacido en Lima acumula reconocimientos que abarcan desde su actuación en el Mundial de México 1970 —donde integró una selección peruana que alcanzó los cuartos de final— hasta su rol como embajador de la FIFA en la actualidad. Cada etapa de su carrera dejó una marca distinta, pero el hilo conductor siempre fue el mismo: un estilo de juego elegante, técnico y efectivo que lo convirtió en referencia para generaciones posteriores.

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Este martes, con Jaime Duarte a su lado y rodeado de las otras leyendas de su generación, Teófilo Cubillas ocupa el lugar en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional que su trayectoria construyó durante más de cinco décadas. La ceremonia en Pachuca cierra un ciclo de espera y abre un nuevo capítulo en la memoria colectiva del fútbol peruano.