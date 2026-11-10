Papa León XIV en Lima: horarios, lugares y actividades del 11 y 12 de noviembre

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El Papa León XIV llega este martes a Lima con una agenda de dos días que incluye una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno, encuentros con la Iglesia peruana y una vigilia masiva con jóvenes en el Estadio Nacional. La visita se extenderá entre el 11 y el 12 de noviembre y contempla seis actos oficiales con discursos del Santo Padre.

La jornada del martes arranca con la partida del vuelo papal desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a las 14:00 horas. El avión aterrizará en la Base Aérea del Callao a las 17:30, donde autoridades peruanas realizarán la bienvenida oficial al Sumo Pontífice en suelo sudamericano.

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Una estatua gigante del papa León XIV antes de su inauguración, previa a la visita del pontífice a Perú, en Callao, Perú, el 9 de noviembre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Cuarenta y cinco minutos después del aterrizaje, León XIV se trasladará al Palacio de Gobierno para la ceremonia formal de recepción. A las 18:45, el Papa sostendrá una visita a la Presidenta de la República, en un encuentro protocolar que marcará el inicio del vínculo institucional entre la Santa Sede y el Estado peruano durante esta gira.

El cierre de la primera jornada tendrá lugar en el Gran Teatro Nacional, donde a las 19:45 el Pontífice ofrecerá un discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en Lima. Será la primera intervención pública de León XIV en territorio peruano.

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El papa León XIV llegará a Lima este miércoles 11 de noviembre y recorrerá parte de la capital en un vehículo cerrado antes de abordar el papamóvil (Créditos: TVPerú)

Los obispos del Perú reciben al Papa en el Palacio Arzobispal

La segunda jornada comenzará a las 09:30 del miércoles 12 con un encuentro entre León XIV y los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. El Papa pronunciará un discurso específico para los líderes de la Iglesia local, en un espacio reservado para el diálogo interno de la institución religiosa.

La reunión episcopal precede a uno de los actos de mayor carga simbólica del itinerario. A las 10:20, en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, León XIV presidirá la Celebración de la Hora Media junto a obispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales. El Pontífice pronunciará la homilía.

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Una comerciante acomoda camisetas con la imagen del papa León XIV junto a una figura de cartón del pontífice en una calle de Chiclayo. (Infobae)

El Papa hablará sobre el futuro del Perú frente a la Catedral

A las 11:30, la jornada se trasladará al espacio público. León XIV participará en un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza ubicada frente a la Catedral de Lima. El acto, abierto, contempla un discurso del Santo Padre ante una audiencia amplia.

Este evento en la plaza representa el momento de mayor apertura ciudadana del programa matutino del 12 de noviembre. La elección de un espacio al aire libre y frente al principal templo de la ciudad subraya el carácter público y popular que el Vaticano imprimió a esta etapa del itinerario.

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El papa León XIV saluda a los asistentes tras descender del avión en Perú durante la visita oficial programada con días no laborables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional cierra la visita

El punto de mayor convocatoria de la visita está previsto para las 18:00 del miércoles, cuando el Papa presidirá una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. León XIV ofrecerá un discurso en el recinto, que tiene capacidad para decenas de miles de personas.

La vigilia constituirá el último acto masivo de la gira antes del cierre institucional de la jornada. A las 20:00, el Pontífice compartirá una cena con los obispos peruanos en la Nunciatura Apostólica, con lo que concluirá la agenda oficial del 12 de noviembre en Lima.