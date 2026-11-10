Perú

Así es el mapa del recorrido de León XIV desde el aeropuerto de Cusco hasta Sacsayhuamán

El sumo pontífice realizará un desplazamiento de ocho kilómetros en el papamóvil hasta el lugar en el que presidirá una misa

Montaje de un pontífice vestido con sotana blanca y cruz pectoral saludando con la mano alzada frente a una vista panorámica de Cusco
Un montaje sitúa al papa León XIV frente al centro histórico de Cusco en el marco de la visita oficial programada para noviembre. (Infobae Perú)
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Los preparativos para la llegada del papa León XIV se encuentran en su etapa final y a un día de su llegada al Perú, ya se conocen cuáles serán las rutas del sumo pontífice en sus traslados en todas las regiones que visitará.

En el caso de la región Cusco, en donde el santo padre presidirá una misa en Sacsayhuamán, ya se sabe que León XIV tendrá un recorrido de ocho kilómetros en el papamóvil el domingo 15 de noviembre.

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El trayecto comenzará en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete y terminará en el complejo arqueológico de Sacsayhuamán, con un paso por la avenida El Sol. La ruta pasará por las siguientes calles:

  • Av. Velasco Astete.
  • Av. 28 de Julio.
  • Av. Garcilaso.
  • Av. El Sol.
  • Calle Plateros.
  • Calle Saphy.
  • Calle Don Bosco.

La convocatoria de fieles para la ceremonia en Sacsayhuamán estima una asistencia de más de 105.000 personas que tendrán acceso gratuito con códigos QR. La plataforma Joinnus habilitó la entrega de boletos desde las 00:00 del sábado 7 de noviembre y cada persona podrá solicitar hasta tres entradas usando su DNI y una cuenta de correo electrónico.

Cusco espera recibir hasta 100.000 devotos en Sacsayhuamán por misa del papa León XIV.
Cusco espera recibir hasta 100.000 devotos en Sacsayhuamán por misa del papa León XIV.

Los accesos serán personales, intransferibles y excluyentes: quien obtenga una entrada para la Plaza de Armas no podrá adquirir otra para la explanada de Sacsayhuamán. La emisión continuará hasta el sábado 14 de noviembre, salvo que los cupos se agoten antes, informó Agencia Andina.

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En Sacsayhuamán habrá dos sectores. El área Puqro, de tipo B y destinada a comunidades parroquiales, contará con 26.850 entradas, mientras que Qocha Chinkana, de tipo C y asignada al público general, tendrá 48.150 boletos.

Los asistentes deberán ingresar entre las 4:00 a.m. y las 7:30 a.m. por los accesos ubicados al este de la explanada. Durante la actividad programada, el pontífice entregará la Rosa de Oro Papal a la Virgen Reina de Belén y ofrecerá un mensaje basado en el Evangelio.

Luz Torres Delgado, responsable de protocolo y habilitación de boletos de la comisión organizadora de la llegada papal, señaló que la ubicación se definirá por orden de llegada. “Acá no va a haber personas que tengan alguna preferencia, todos van a entrar y acomodarse de manera ordenada y para eso nos van ayudar los voluntarios y orientadores en los alrededores”, afirmó.

Primer plano de un hombre vestido con atuendo papal y solideo blanco, saludando. Al fondo, ruinas de piedra, vegetación y montañas
La figura del Papa León XIV o su enviado saluda sobre el fondo del Parque Arqueológico de Saqsayhuamán en Cusco, lugar evaluado para una visita apostólica. (Composición: Infobae Perú)

Papa León XIV entregará un sudario al Señor de Los Temblores

El papa León XIV protagonizará un acto sin precedentes en la historia religiosa del Cusco: la entrega de un sudario confeccionado en el Vaticano a la sagrada imagen del Señor de Los Temblores, Patrón Jurado de la ciudad. El gesto se concretará el próximo domingo 15 de noviembre en la Plaza de Armas, luego de que el pontífice descienda del parque arqueológico de Sacsayhuamán, donde antes sostendrá un encuentro con fieles.

La ceremonia tendrá lugar durante el rezo del Ángelus que el Santo Padre ofrecerá desde la plaza mayor. “Cuando el Papa va rezar el Ángelus desde la plaza mayor va hacer ese obsequio a nuestro Taytacha de Los Temblores”, explicó monseñor Israel Condorhuamán Estrada, vocero y administrador de la Catedral, en declaraciones recogidas por la Agencia Andina.

Para la confección de la prenda, las medidas del sudario habitual que porta la imagen fueron enviadas con antelación a la Santa Sede. Allí, los especialistas vaticanos colocarán el escudo papal sobre la tela, según precisó Condorhuamán Estrada. La venerada escultura, de gran valor histórico y religioso, será retirada del interior de la Basílica Catedral y expuesta en el atrio para que puedan contemplarla los más de 50 mil fieles que se espera se congreguen en el Hawkaypata, la plaza principal de la ciudad.

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