Perú

Florcita Polo afirma que Luiggi Yarasca le pidió matrimonio para que retire la denuncia en su contra: “Que me amaba”

La hija de Susy Díaz contó a Magaly Medina que rechazó la propuesta de su expareja, quien la contactó días después del incidente que marcó el final de su relación sentimental con él

En una entrevista en el set de Magaly TV La Firme, Florcita Polo brindó su testimonio a Magaly Medina sobre el fin de su relación con Luiggi Yarasca. La empresaria relató que su expareja la contactó para proponerle matrimonio a cambio de retirar la denuncia por agresión en su contra. La emisión incluyó además las declaraciones de Yarasca, quien negó los maltratos señalados y justificó las tensiones dentro de la relación. Video: ATV / Magaly TV La Firme
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Florcita Polo reveló que Luiggi Yarasca la buscó para pedirle que retirara la denuncia que presentó en su contra, apenas días después de que la relación terminara en medio de un presunto episodio de violencia. La empresaria brindó estas declaraciones en una entrevista en vivo con Magaly Medina, transmitida el lunes 9 de noviembre, en la que también relató detalles sobre la dinámica de control que, según su testimonio, caracterizó la relación con su expareja.

El mensaje de Luiggi Yarasca para pedir matrimonio y el retiro de la denuncia

Consultada sobre si mantuvo contacto con Yarasca después de la ruptura, Polo confirmó que el empresario le escribió pocos días después del incidente. “El jueves comenzó a escribirme para que retire la denuncia, diciéndome que quería, que me amaba, que quería estar conmigo, que quería casarse conmigo, que vivamos juntos y cosas así”, relató la empresaria durante la entrevista.

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La hija de Susy Díaz aseguró que rechazó de manera tajante esa propuesta y que, por el contrario, aprovechó la comunicación para reprocharle los episodios que motivaron su denuncia. “Yo le dije que no iba a retirar y es más, yo le encargaba y le decía, yo no quiero verte nunca más, porque tú me has hecho esto, esto y lo otro. Me has empujado de las escaleras, me has golpeado, me has jaloneado, me has dejado como una cualquiera”, afirmó Polo ante las cámaras del programa.

Los episodios de celos y control que describió la empresaria

Consultada sobre si los celos y las acusaciones de infidelidad fueron una constante a lo largo de la relación, Polo respondió de manera afirmativa y detalló que su expareja llegaba a inventar situaciones que ella no podía comprobar. “Sí, siempre. Hasta inventaba historias que yo ni siquiera sabía de dónde las sacaba”, sostuvo la empresaria durante la conversación con Medina.

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Composición fotográfica con una pareja sentada en una mesa a la izquierda y el primer plano de la mujer hablando a la derecha
Florcita Polo reveló en el programa de Magaly Medina que Luiggi Yarasca le propuso matrimonio a cambio de retirar la denuncia por agresión.

La conductora del programa también abordó el episodio en el que Polo habría reconocido una infidelidad que, según su propio testimonio, nunca ocurrió. “A veces me decía que si no reconocía me iba a terminar. Y él en un momento dice que yo le obligué a que haga terapia porque estaba mal. Yo jamás le he hecho nada, Magaly, jamás le he engañado, jamás me he metido con otra persona”, afirmó Polo, en contraste con la versión que había dado previamente Yarasca ante las cámaras del mismo programa.

El empresario había explicado en una entrevista anterior para ‘América Hoy’ que fue él quien condicionó la continuidad del vínculo a que Polo asistiera a terapia psicológica. “Las terapias psicológicas que ella llevaba en su momento ha sido prácticamente por obligación de mi persona, porque le dije, si no llevas terapia, yo no puedo continuar contigo, lamentablemente. Porque siempre atribuía que las malas conductas que tenía era por todo lo que había pasado con el papá de sus hijos”, sostuvo Yarasca en el material difundido durante la entrevista.

Medina calificó esa exigencia como una forma de maltrato psicológico. “O sea, él te mandaba a ti a terapia, que tú sabes que es una forma también de insultar, ¿no? Es como decirte, tú eres la loca, tú tienes que ir, tú estás enferma”, señaló la conductora, frase que Polo confirmó con su propio relato. “Vete a un psiquiatra, que necesitas, necesitas un psiquiatra, estás enferma, me decía. Pero él me enfermó, Magaly, yo reconozco que él me enfermó, porque yo no era así. Con él yo no era feliz”, expresó la empresaria.

El relato sobre el miedo constante a ser abandonada

Polo describió además un patrón en el que, según su versión, Yarasca amenazaba con terminar la relación para obtener de ella algún tipo de reconocimiento. “Él me trabajaba así a la psicología y cuando pasaba algo se quería ir y yo lo trataba de retener. Y decía, no, no, no, esto no fue así, sí, tú dime la verdad, dime esto, dime esto. Y quería que yo caiga en su juego”, relató la empresaria, quien aseguró haber decidido en algún momento no ceder más a ese patrón.

Flor Polo se presenta en el set del programa Magaly TV La Firme para hablar sobre su relación con Luiggi Yarasca. Durante la entrevista con Magaly Medina, la empresaria relata los hechos ocurridos en un hotel y señala que su expareja le propuso matrimonio a cambio de retirar la denuncia por agresión física y psicológica. La emisión incluye declaraciones de Yarasca sobre el incidente y grabaciones en video del altercado público entre ambos. Video: ATV / Magaly TV La Firme

“Le dije, yo no vuelvo a caer en tu juego. Yo no voy a volver a hacer lo que tú quieres para que tú salgas en razón y digas, sí, es verdad. No, yo me estaba volviendo loca a mí. Y yo jamás le he hecho un daño, jamás le he sido infiel ni le he engañado. Pero él dice que sí”, sostuvo Polo.

La versión de Luiggi Yarasca sobre el incidente en el hotel

Durante la emisión, el programa difundió además declaraciones de Yarasca sobre su salida del hotel de Pachacámac, registrada en los videos que circularon previamente en redes sociales. El empresario insistió en que su intención era evitar que la situación escalara, debido a la exposición pública de su expareja. “Yo lo único que quería era irme para no generarle más problemas porque ella es una persona pública. Y si no sé si logran escuchar ahí, yo le digo, por favor, cálmate, que te están filmando, tranquilízate”, declaró Yarasca.

Polo cuestionó esa versión y aseguró que la principal preocupación de su expareja durante el episodio fue evitar ser grabado, antes que atender la situación de tensión que ambos protagonizaban. “No, él lo único que se preocupaba es que no lo filmen. No me filmen, por favor, no me filmen, por favor, decía”, relató la empresaria. Medina calificó esa actitud como un posible rasgo de personalidad narcisista durante la conversación con Polo.

La empresaria también describió el momento exacto en el que, según su versión, intentó alertar al personal del hotel sobre la agresión que había sufrido minutos antes. “En ese momento que él levanta los brazos es donde yo le digo, tú me has golpeado, me has tirado de las escaleras, me has empujado, me has jaloneado. Señor, señorita, por favor, él me ha golpeado. Eso le decía. Es por eso que yo me quería lanzar encima de él porque ya me había golpeado”, relató Polo durante la entrevista.

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