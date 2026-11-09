Perú Deportes

Jean Deza agradeció a Jorge Luna y le hizo firme promesa tras agónico empate de Domingo Dianderas en Copa Perú: “Vamos a estar en Liga 2”

El ‘Ratón’ fue partícipe de la igualdad de los ‘gatos’ en Chincha en la ida de los octavos de final ante Bella Esperanza. Ahí aprovechó para dejarle un mensaje al comediante peruano, dueño del club

El 'Loco' analizó la igualda del cuadro chinchano y soltó una promesa para Jorge Luna y a la hinchada. (Video: No Somos TV)
Guardar

Domingo Dianderas rescató un empate agónico ante Bella Esperanza en Chincha, durante la ida de los octavos de final de la Copa Perú 2026. El resultado dejó abierta la serie para el equipo de Jorge Luna, que tiene a Jean Deza entre sus futbolistas y ahora deberá buscar la clasificación fuera de casa.

La igualdad llegó en los instantes finales del encuentro disputado en el estadio Félix Castillo Tardío. El defensor Junior Catashunga marcó a los 90+5 minutos y evitó que el cuadro local cerrara la jornada con una derrota ante su público.

PUBLICIDAD

Para el ‘Ratón’, el desenlace tuvo valor por la reacción de sus compañeros y por la respuesta de las tribunas. “La verdad que no merecíamos perder. Hemos jugado contra un buen equipo. Creo que el primer tiempo ellos estuvieron más vivos, aprovecharon las que estuvieron. Queríamos el triunfo para la gente, se lo merecen”, afirmó para No Somos TV.

Goles y resumen de la igualdad 1-1 entre el elenco de Jorge Luna con el conjunto de Cañete en Chincha. (Video: No Somos TV)

El exjugador de Alianza Lima puso el foco en el respaldo de los aficionados de Chincha. “Mira esto que se vive en Chincha. Yo te digo que soy profesional hace muchos años y esto lo hace Jorge con su equipo de trabajo, que la verdad es admiración. Que la gente de Liga 1 y Liga 2 mire lo que es hacer un buen espectáculo. Esta gente se merece todo y ojalá Dios quiera podamos cumplir el objetivo y este equipo pueda estar el otro año en Segunda División”, indicó.

PUBLICIDAD

El gol del empate también tuvo una carga emocional para el plantel. “La verdad que muy emocionante, para la familia también de todos los jugadores que vienen a ver a sus hijos. De mi parte mandarle un saludo a esos padres de estos chicos, la verdad que me hacen sentir importante, son unos chicos increíbles”, contó Jean Deza.

Jean Deza es el fichaje estelar de Jorge Luna para Domingo Dianderas en la Copa Perú 2026. - créditos: Domingo Dianderas
Jean Deza es el fichaje estelar de Jorge Luna para Domingo Dianderas en la Copa Perú 2026. - créditos: Domingo Dianderas

El mensaje de Jean Deza a Jorge Luna y la hinchada de Domingo Dianderas

Jean Deza aprovechó sus declaraciones para agradecer públicamente a Jorge Luna por la confianza que recibió desde su llegada a Domingo Dianderas. “Gracias, Jorge. Lo hago públicamente por confiar en mí. Te lo agradezco de corazón, te lo agradece mi familia, mis amigos. Esperemos que el domingo que viene te demos una alegría a ti y a todo tu equipo de trabajo y a toda esta gente que se lo merece”, manifestó.

El habilidoso futbolista también dejó un mensaje dirigido a los seguidores de los ‘gatos’. “Agradecerle de corazón. La verdad que la semana pasada que estuve acá, esta semana, el apoyo que he recibido públicamente y en las redes sociales es impresionante”, sostuvo.

Deza admitió que aún busca alcanzar su mejor condición física. “Solamente decirles que voy a dar todo de mí. Me estoy poniendo a punto para estar al 100%. Sé que puedo dar más”, afirmó, para luego lanzar una firme promesa. “Como yo siempre he dicho ‘tú tranquilo, yo nervioso’, que vamos a estar en Segunda, se lo prometo. Muchas gracias, Jorge y a todo tu equipo”, acotó.

Jean Deza agradeció a Jorge Luna y le hizo firme promesa tras agónico empate de Domingo Dianderas en Copa Perú: “Vamos a estar en Liga 2”
Jean Deza agradeció a Jorge Luna y le hizo firme promesa tras agónico empate de Domingo Dianderas en Copa Perú: “Vamos a estar en Liga 2”

Así llegan Domingo Dianderas y Bella Esperanza al partido de vuelta

Domingo Dianderas y Bella Esperanza llegarán al partido de vuelta sin diferencias en el marcador global. El conjunto visitante se había adelantado durante el primer tiempo con un gol de Kenji Canales, pero el cuadro de Chincha reaccionó en la última acción del encuentro para sostener sus opciones en la Etapa Nacional.

La revancha se disputará el domingo 15 de noviembre en el estadio Municipal de Quilmaná, en Cañete. Los ‘tiburones rojos’ serán anfitriones y el equipo que logre imponerse en esa definición avanzará a los cuartos de final de la Copa Perú 2026.

El empate modificó un escenario que parecía favorable para el elenco cañetano antes del cierre del compromiso. Jean Deza y compañía tendrán que buscar un resultado positivo como visitante para mantenerse en la carrera por el ascenso.

El cuadro de Jorge Luna, que también tiene a otro jugador experimentado como Johan Madrid, llegará fortalecido por la reacción mostrada en Chincha, mientras que Bella Esperanza buscará aprovechar la localía después de haber estado a pocos minutos de conseguir una ventaja.

Temas Relacionados

Jean DezaDomingo DianderasJorge LunaCopa PerúLiga 2Liga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“La expectativa que tienen de nosotras es bastante alta”: Esmeralda Sánchez y la presión que se vive en Alianza Lima

Pese a mantener su invicto en la Liga Peruana de Vóley, la capitana reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por pulir y aseguró que el plantel está enfocado en seguir creciendo

“La expectativa que tienen de nosotras es bastante alta”: Esmeralda Sánchez y la presión que se vive en Alianza Lima

Lista de convocados de la selección peruana para duelo amistoso ante Bolivia por fecha FIFA

El entrenador brasileño Mano Menezes presentó una lista de 26 jugadores para el partido ante el conjunto ‘altiplánico’ en Matute. La convocatoria incluye novedades y algunas ausencias que llaman la atención

Lista de convocados de la selección peruana para duelo amistoso ante Bolivia por fecha FIFA

“Estamos en condiciones de jugarle de tú a tú a cualquiera”: la advertencia de Sport Huancayo a Universitario por decisivo duelo

Pablo Pereira, asistente de Richard Pellejero, analizó la victoria del ‘rojo matador’ ante Cienciano en Cusco y adelantó el próximo desafío en casa contra la ‘U’ por el Torneo Clausura

“Estamos en condiciones de jugarle de tú a tú a cualquiera”: la advertencia de Sport Huancayo a Universitario por decisivo duelo

Universitario vs Regatas: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Ambos equipos volverán a encontrarse luego de protagonizar una intensa serie de cuartos de final la temporada pasada, que se definió en el ‘extra game’. Revisa todos los detalles del enfrentamiento

Universitario vs Regatas: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Flavia Montes y las sensaciones de Alianza Lima luego de trabajado triunfo ante Géminis: “No estamos conformes”

La jugadora íntima analizó el rendimiento del equipo en este inicio de temporada, explicó cómo afrontaron el duelo ante Géminis y anticipó el próximo enfrentamiento contra San Martín

Flavia Montes y las sensaciones de Alianza Lima luego de trabajado triunfo ante Géminis: “No estamos conformes”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Carlos Espá solicitó información al gobierno ruso sobre compatriotas reclutados para combatir en la guerra contra Ucrania

Ministro Carlos Espá solicitó información al gobierno ruso sobre compatriotas reclutados para combatir en la guerra contra Ucrania

Margiori Mejia Alva, con 28 años, se convertiría en la primera alcaldesa de San Juan de Lurigancho tras exclusión de Jesús Maldonado

Gobierno confirma entrega de bonos de S/ 200 mensuales por el fenómeno El Niño: ¿A quiénes va dirigido?

Hija del director de Barbadillo e hijo de un agente que custodia a Pedro Castillo trabajan para JP en Congreso

Keiko Fujimori a tres días de la llegada del papa León XIV: “Perú está muy ilusionado de este regalo maravilloso”

ENTRETENIMIENTO

Quién es Mackeily Luján, la cantante de La Bella Luz que recibió flores del alcalde de Comas en pleno concierto

Quién es Mackeily Luján, la cantante de La Bella Luz que recibió flores del alcalde de Comas en pleno concierto

Donnie Yaipén cantó ‘La Cumbia del Papa’ en el concierto de Grupo 5 en Monsefú

31 minutos anuncia cuarta fecha en Lima tras exitosos sold out: ¿cuándo salen a la venta las entradas?

Monique Pardo teme perder su seguro médico tras la caída del techo de su casa: “Se desactivará a fines de mes”

Alcalde de Comas interrumpió concierto de La Bella Luz para entregar flores a Mackeily Luján y generó críticas en redes

DEPORTES

“La expectativa que tienen de nosotras es bastante alta”: Esmeralda Sánchez y la presión que se vive en Alianza Lima

“La expectativa que tienen de nosotras es bastante alta”: Esmeralda Sánchez y la presión que se vive en Alianza Lima

Lista de convocados de la selección peruana para duelo amistoso ante Bolivia por fecha FIFA

“Estamos en condiciones de jugarle de tú a tú a cualquiera”: la advertencia de Sport Huancayo a Universitario por decisivo duelo

Universitario vs Regatas: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Flavia Montes y las sensaciones de Alianza Lima luego de trabajado triunfo ante Géminis: “No estamos conformes”