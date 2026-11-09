Jean Deza agradeció a Jorge Luna y le hizo firme promesa tras agónico empate de Domingo Dianderas en Copa Perú: “Vamos a estar en Liga 2”

El 'Loco' analizó la igualda del cuadro chinchano y soltó una promesa para Jorge Luna y a la hinchada. (Video: No Somos TV)

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Domingo Dianderas rescató un empate agónico ante Bella Esperanza en Chincha, durante la ida de los octavos de final de la Copa Perú 2026. El resultado dejó abierta la serie para el equipo de Jorge Luna, que tiene a Jean Deza entre sus futbolistas y ahora deberá buscar la clasificación fuera de casa.

La igualdad llegó en los instantes finales del encuentro disputado en el estadio Félix Castillo Tardío. El defensor Junior Catashunga marcó a los 90+5 minutos y evitó que el cuadro local cerrara la jornada con una derrota ante su público.

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Para el ‘Ratón’, el desenlace tuvo valor por la reacción de sus compañeros y por la respuesta de las tribunas. “La verdad que no merecíamos perder. Hemos jugado contra un buen equipo. Creo que el primer tiempo ellos estuvieron más vivos, aprovecharon las que estuvieron. Queríamos el triunfo para la gente, se lo merecen”, afirmó para No Somos TV.

Goles y resumen de la igualdad 1-1 entre el elenco de Jorge Luna con el conjunto de Cañete en Chincha. (Video: No Somos TV)

El exjugador de Alianza Lima puso el foco en el respaldo de los aficionados de Chincha. “Mira esto que se vive en Chincha. Yo te digo que soy profesional hace muchos años y esto lo hace Jorge con su equipo de trabajo, que la verdad es admiración. Que la gente de Liga 1 y Liga 2 mire lo que es hacer un buen espectáculo. Esta gente se merece todo y ojalá Dios quiera podamos cumplir el objetivo y este equipo pueda estar el otro año en Segunda División”, indicó.

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El gol del empate también tuvo una carga emocional para el plantel. “La verdad que muy emocionante, para la familia también de todos los jugadores que vienen a ver a sus hijos. De mi parte mandarle un saludo a esos padres de estos chicos, la verdad que me hacen sentir importante, son unos chicos increíbles”, contó Jean Deza.

Jean Deza es el fichaje estelar de Jorge Luna para Domingo Dianderas en la Copa Perú 2026. - créditos: Domingo Dianderas

El mensaje de Jean Deza a Jorge Luna y la hinchada de Domingo Dianderas

Jean Deza aprovechó sus declaraciones para agradecer públicamente a Jorge Luna por la confianza que recibió desde su llegada a Domingo Dianderas. “Gracias, Jorge. Lo hago públicamente por confiar en mí. Te lo agradezco de corazón, te lo agradece mi familia, mis amigos. Esperemos que el domingo que viene te demos una alegría a ti y a todo tu equipo de trabajo y a toda esta gente que se lo merece”, manifestó.

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El habilidoso futbolista también dejó un mensaje dirigido a los seguidores de los ‘gatos’. “Agradecerle de corazón. La verdad que la semana pasada que estuve acá, esta semana, el apoyo que he recibido públicamente y en las redes sociales es impresionante”, sostuvo.

Deza admitió que aún busca alcanzar su mejor condición física. “Solamente decirles que voy a dar todo de mí. Me estoy poniendo a punto para estar al 100%. Sé que puedo dar más”, afirmó, para luego lanzar una firme promesa. “Como yo siempre he dicho ‘tú tranquilo, yo nervioso’, que vamos a estar en Segunda, se lo prometo. Muchas gracias, Jorge y a todo tu equipo”, acotó.

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Jean Deza agradeció a Jorge Luna y le hizo firme promesa tras agónico empate de Domingo Dianderas en Copa Perú: “Vamos a estar en Liga 2”

Así llegan Domingo Dianderas y Bella Esperanza al partido de vuelta

Domingo Dianderas y Bella Esperanza llegarán al partido de vuelta sin diferencias en el marcador global. El conjunto visitante se había adelantado durante el primer tiempo con un gol de Kenji Canales, pero el cuadro de Chincha reaccionó en la última acción del encuentro para sostener sus opciones en la Etapa Nacional.

La revancha se disputará el domingo 15 de noviembre en el estadio Municipal de Quilmaná, en Cañete. Los ‘tiburones rojos’ serán anfitriones y el equipo que logre imponerse en esa definición avanzará a los cuartos de final de la Copa Perú 2026.

El empate modificó un escenario que parecía favorable para el elenco cañetano antes del cierre del compromiso. Jean Deza y compañía tendrán que buscar un resultado positivo como visitante para mantenerse en la carrera por el ascenso.

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El cuadro de Jorge Luna, que también tiene a otro jugador experimentado como Johan Madrid, llegará fortalecido por la reacción mostrada en Chincha, mientras que Bella Esperanza buscará aprovechar la localía después de haber estado a pocos minutos de conseguir una ventaja.