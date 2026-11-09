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Sporting Cristal y los resultados que necesita para ganar el Torneo Clausura: el escenario clave de los ‘celestes’ en la Liga 1 2026

Los dirigidos por Roberto Mosquera llegan con vida a la jornada 17, aunque también con el riesgo de comprometer su ubicación en la tabla acumulada. Conoce todos los escenarios

Sporting Cristal y los resultados que necesita para salir ganador del Torneo Clausura 2026: el partido clave con Cienciano. - créditos: Sporting Cristal
Sporting Cristal y los resultados que necesita para ganar el Torneo Clausura: el escenario clave de los ‘celestes’ en la Liga 1 2026. - créditos: Sporting Cristal
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Sporting Cristal dejó escapar una ventaja en los minutos finales y empató 1-1 ante ADT en Tarma, un resultado que complicó sus opciones de ganar el Torneo Clausura a falta de una fecha. El desenlace también será determinante para el balance general de la temporada, ya que el equipo aún disputa lugares de clasificación internacional.

El gol de Hernán Barcos no alcanzó para que los ‘rimenses’ sostuvieran el triunfo. Horacio Benincasa igualó en el tiempo añadido y cambió el panorama de un club que, antes de viajar a Tarma, dependía de sí mismo para quedarse con el segundo torneo del año.

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La escuadra ‘cervecera’ necesita vencer a Cienciano en la última jornada y esperar que Sport Huancayo no gane frente a Universitario de Deportes. Si el ‘rojo matador’ empata y los ‘celestes’ suman tres puntos, Sporting Cristal terminará con 35 unidades y lo superará por diferencia de goles. También le favorecería una victoria ‘crema’, siempre que cumpla con derrotar al ‘papá’.

Los equipos que se mantienen en la lucha por el campeonato y los resultados que se necesitan. (Video: Al Límite / L1 MAX)

Después de la fecha 16, Sport Huancayo lidera con 34 puntos, mientras que Sporting Cristal ocupa el segundo lugar con 32 y una diferencia de goles de +17. Universitario tiene el mismo puntaje, aunque con un saldo de +11, por lo que el equipo dirigido por Roberto Mosquera conserva ventaja sobre los ‘merengues’ ante una eventual igualdad.

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El margen de error es mínimo. Un empate o una derrota frente a Cienciano eliminaría sus posibilidades de conquistar el certamen, sin importar lo que ocurra en Huancayo. El club deberá disputar su encuentro el domingo 22 de noviembre, en simultáneo con el choque entre el líder y la ‘U’.

Una caída ante Cienciano, sumada a resultados adversos en otros campos, podría sacar al conjunto ‘rimense’ de los cuatro primeros puestos del acumulado. En ese caso, el objetivo internacional se reduciría a la Copa Sudamericana 2027, una competencia con menores ingresos respecto de la Copa Libertadores.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura tras el final de la fecha 16.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura tras el final de la fecha 16.

Declaraciones de Roberto Mosquera tras el Sporting Cristal vs ADT

Roberto Mosquera lamentó el empate con ADT y consideró que sus dirigidos realizaron méritos suficientes para imponerse en Tarma. “Triste por el desenlace. Yo creo que hicimos un partido para ganarlo y, en el último minuto, cometimos un ‘foul’ donde no había peligro y nos ajusticiaron”, dijo en conferencia de prensa.

El técnico peruano también repasó el proceso que atravesó el plantel desde su llegada y admitió que “al comienzo, cuando todavía no le tomaba la mano a la individualidad, hasta que, con la experiencia que uno tiene en esto, fuimos moldeando una nueva forma de jugar que dio buenos resultados y que nos ha mantenido expectantes hasta el día de hoy”.

Mosquera valoró el esfuerzo de sus jugadores en la altura de Tarma, situada a 3,300 metros sobre el nivel del mar. “Estoy orgulloso. No es cualquier cosa y la verdad es que duele, también, por todo lo que corrimos, por lo bien que jugamos, cómo metimos, porque estuvimos muy atentos. Terminar así causa dolor. Igual, nosotros somos profesionales y tenemos que ganar el próximo partido, al margen de lo que suceda en los demás”, expresó

El veterano DT cerró con un mensaje dirigido al grupo para afrontar la definición: “El fútbol es para personas que tienen carácter y que pueden salir de este momento incómodo”.

El técnico peruano lamentó el 1-1 de los 'celestes' en Tarma. Créditos: Jax Latin Media.

Los jugadores que renovarían con Sporting Cristal para el 2027

La continuidad de Hernán Barcos aparece como una de las principales cuestiones que Sporting Cristal deberá resolver después del cierre de la temporada. El ‘Pirata’ termina su vínculo este año, aunque desde el directorio mostraron predisposición para conversar sobre su permanencia.

La misma postura alcanza a Roberto Mosquera y otros integrantes del plantel. Carlos Gonzales, miembro del directorio ‘bajopontino’, indicó en una reciente entrevista para RPP que las conversaciones se iniciarán una vez que el equipo cumpla la meta trazada para el final del año.

Según los periodistas Jean Martín Dueñas y Denilson Barrenechea, entre los futbolistas que terminan contrato y están en charlas para renovar figuran Yoshimar Yotún, Martín Távara, Irven Ávila, Luis Iberico, Leandro Sosa, Ian Wisdom y Jair Moretti. Christofer Gonzales estaría condicionado a su disponibilidad física, mientras que el caso de Renato Solís se desconoce.

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