Perú

Luiggi Yarasca presenta inédito audio para negar agresión a Florcita Polo: “Si la lancé, ¿cómo ella dice que se cayó?”

El empresario rechazó las acusaciones de presunta violencia y difundió una grabación en Magaly TV La Firme que, según su interpretación, contradice el relato de su expareja sobre una caída

Durante una entrevista en vivo, el denunciado evitó precisar cómo se produjeron las lesiones de la hija de Susy Díaz y aseguró que en las grabaciones no se observa ninguna agresión. La conductora lo confrontó y el abogado de la empresaria cuestionó su aparición televisiva. ATV/ Magaly TV La Firme.
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Luiggi Yarasca decidió responder públicamente a las acusaciones de Florcita Polo y presentó una grabación que considera fundamental para defenderse de la denuncia por presuntas agresiones físicas y psicológicas. Durante su participación en el programa Magaly TV La Firme, el empresario negó categóricamente haber ejercido violencia contra su expareja y utilizó un audio para cuestionar el relato de la hija de Susy Díaz sobre un episodio ocurrido en unas escaleras. Su intervención también estuvo marcada por un enfrentamiento con Magaly Medina, quien le exigió explicaciones sobre los hematomas que la empresaria aseguró tener después de los incidentes denunciados.

La aparición de Yarasca se produjo después de que Florcita acudiera al espacio televisivo para contar detalles de su relación y mostrar conversaciones privadas en las que reclamaba por supuestos jaloneos y empujones. La empresaria también relató que habría sufrido lesiones físicas y describió situaciones que, según su testimonio, no fueron hechos aislados durante el vínculo sentimental.

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Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.
Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Frente a estas declaraciones, el empresario aseguró que había escuchado atentamente la versión de su expareja y que decidió presentarse para desmentirla. Desde el inicio de su intervención, dejó claro que no estaba de acuerdo con los hechos que ella había relatado y que contaba con elementos para cuestionar su testimonio.

“Escuché pacientemente la versión de Flor y nuevamente, me reafirmo en que es completamente falso absolutamente todo lo que ha mencionado. Si me permite demostrarle, con tantas pruebas que tengo, una de las mentiras que acaba de decir. Ella dice que la tiré de las escaleras, escuche ‘Viste que me caí de las escaleras…’. Si la lancé, ¿cómo ella dice que se cayó?”, señaló Luiggi Yarasca.

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Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.
Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Luiggi Yarasca muestra audio para cuestionar versión de Florcita Polo sobre caída en escaleras

El momento más importante de la intervención del empresario ocurrió cuando pidió a Magaly Medina que escuchara una grabación que, según afirmó, contradecía una de las declaraciones de su expareja.

Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.
Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Yarasca hizo referencia a un episodio en el que Florcita habría terminado en las escaleras de un establecimiento. La empresaria había mencionado este hecho al explicar los conflictos que mantenía con su entonces pareja y también había cuestionado su reacción después de la caída.

El denunciado sostuvo que el contenido del audio permitía poner en duda la versión de que él la había lanzado por las escaleras. Para reforzar su argumento, citó una frase que atribuyó a la propia Florcita: “Viste que me caí de las escaleras”.

A partir de esa expresión, planteó una pregunta ante las cámaras: si realmente la hubiera lanzado, por qué ella habría utilizado esas palabras para describir lo ocurrido. “Si la lancé, ¿cómo ella dice que se cayó?”, insistió. El empresario presentó la grabación como parte de los elementos con los que pretende defenderse de las acusaciones. Su intención fue demostrar que, según su interpretación, el episodio no ocurrió de la manera en que Florcita lo ha relatado públicamente.

Luiggi Yarasca enfrenta investigación preliminar tras denuncia de Florcita Polo: Magaly Medina revela decisión fiscal. Captura: Magaly TV La Firme.
Luiggi Yarasca enfrenta investigación preliminar tras denuncia de Florcita Polo: Magaly Medina revela decisión fiscal. Captura: Magaly TV La Firme.

“Es completamente falso”: Luiggi Yarasca niega las acusaciones de agresión

Antes de presentar el audio, Luiggi Yarasca dejó en claro que rechaza todas las acusaciones formuladas por Florcita Polo. El empresario aseguró que escuchó las declaraciones de su expareja y que no reconoce como verdaderos los hechos que ella expuso durante su entrevista con Magaly Medina.

Su descargo estuvo dirigido principalmente a negar que hubiera ejercido violencia física o psicológica durante la relación. También cuestionó que se le atribuyera haber lanzado a la empresaria por unas escaleras, un episodio que decidió abordar mediante la grabación presentada en televisión.

“Escuché pacientemente la versión de Flor y nuevamente, me reafirmo en que es completamente falso absolutamente todo lo que ha mencionado”, manifestó.

Captura de pantalla de una emisión televisiva con una fotografía de un brazo con vendajes y cintillos informativos en la parte inferior
El programa televisivo Magaly TV La Firme expone imágenes vinculadas al expediente por presunta violencia física de Luigi Yarasca contra Flor Polo Díaz.

Magaly Medina confronta a Luiggi Yarasca por los hematomas de Florcita Polo

La presentación del audio no fue el único momento tenso de la entrevista. Magaly Medina también cuestionó directamente al empresario por las lesiones que Florcita Polo aseguró haber sufrido durante los presuntos episodios de violencia.

La conductora puso el foco en los hematomas que la hija de Susy Díaz había mencionado y le pidió a Yarasca que explicara cómo se habían producido. La pregunta buscaba obtener una respuesta concreta sobre las marcas que la empresaria había relacionado con los conflictos de pareja. Sin embargo, el empresario reaccionó con molestia ante el cuestionamiento y le pidió a la periodista que tuviera cuidado con sus afirmaciones.

“Cuidado con lo que está afirmando, no me acuse de algo que no he hecho”, advirtió Yarasca, visiblemente incómodo. La respuesta provocó una inmediata reacción de Magaly Medina, quien rechazó que su pregunta fuera interpretada como una amenaza o una acusación anticipada. “A mí no me amenaces”, respondió la conductora sin titubear.

Luiggi Yarasca enfrenta investigación preliminar tras denuncia de Florcita Polo: Magaly Medina revela decisión fiscal. Captura: Magaly TV La Firme.
Luiggi Yarasca enfrenta investigación preliminar tras denuncia de Florcita Polo: Magaly Medina revela decisión fiscal. Captura: Magaly TV La Firme.

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