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Diego Penny señaló el mayor déficit de Universitario en el Torneo Clausura 2026: “No voy con que el arquero es responsable”

El exfutbolista se refirió al cambio en la portería de Miguel Vargas por Diego Romero y las dudas que ha dejado el cuadro ‘crema’ en la recta final del campeonato

El exarquero habló del principal problema de la 'U' en la recta final del campeonato. (Video: Juego Cruzado)
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El empate ante CD Moquegua dejó a Universitario de Deportes con menos margen en la pelea por el Torneo Clausura 2026. El 2-2 en condición de local expuso problemas defensivos y obligó al conjunto ‘crema’ a llegar a la última fecha sin depender únicamente de su propio resultado.

Para Diego Penny, la dificultad de la ‘U’ no se explica por el arquero elegido, sino por otros factores. “La gente se olvida de que la ‘U’ en los últimos tres años ha tenido que ir a ganar un partido y lo ha ganado, o ha tenido que empatar un partido y lo ha empatado”, dijo en el programa de YouTube, Juego Cruzado.

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El análisis del ‘Flaco’ apuntó al rendimiento defensivo del equipo ‘merengue’. “El gran problema en la ‘U’ es que le hacen muchísimos goles. El tema de la polémica de que si tapa uno o tapa el otro. Al final cambiaron de arquero y a Miguel Vargas, no por matar a Miguel, porque para mí es un gran arquero, un gran tipo, le han hecho cuatro goles en dos partidos”, señaló.

Diego Penny planteó que la presencia de Miguel Vargas no resolvió el inconveniente que observa en el plantel. “Yo no voy con que el arquero es el responsable y tienen que cambiar. El gran déficit de la ‘U’ hoy es el tema defensivo, cómo defiende. Y no solo defienden cuatro jugadores o tres, es cómo defiende el equipo en general, porque esa es una estrategia también del técnico de cómo defender desde Lapadula con Valera hasta los extremos, hasta los volantes. Es el conjunto”, indicó.

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Diego Penny señaló el mayor déficit de Universitario en el Torneo Clausura 2026.
Diego Penny señaló el mayor déficit de Universitario en el Torneo Clausura 2026.

Diego Penny cuestionó el cambio de arquero en Universitario

Ahí fue cuando Diego Penny cuestionó el momento elegido para modificar la titularidad en el arco de Universitario. “Hoy es muy complicado. No sé si Diego (Romero) regrese a tapar”, dijo. El exarquero pensó inicialmente que Miguel Vargas tendría minutos para mantenerse preparado ante una eventual lesión, expulsión o ausencia de su compañero.

Esa interpretación cambió cuando el técnico Fabián Bustos mantuvo al chileno-peruano en un segundo encuentro. “Ya lo puso en el segundo partido, es una decisión”, afirmó Penny, quien entendió que el DT argentino consolidó el cambio en una etapa decisiva.

El exfutbolista señaló que Vargas cuenta con trayectoria y no necesitaba una prueba de ese tipo para demostrar sus condiciones. Aun así, cuestionó que la modificación se produjera mientras Universitario disputaba puntos determinantes por el Clausura.

Con Romero se equivocaba, pero ganaba”, indicó. Penny concluyó que el resultado debía imponerse sobre otras consideraciones y resumió su postura con una pregunta: “¿Para qué sacarlo y por qué moverlo?”.

El director técnico argentino explicó por qué Miguel Vargas será titular en el juego ante Sport Boys y tomará el lugar de Diego Romero. Crédito: X L1 MAX.

Partido clave ante Sport Huancayo

El próximo rival de Universitario será Sport Huancayo, líder del Torneo Clausura con 34 puntos. El equipo ‘crema’ suma 32 unidades, la misma cifra que Sporting Cristal, y necesita una combinación de resultados para quedarse con el campeonato. El encuentro se jugará el domingo 22 de noviembre en el estadio IPD de Huancayo a la espera de conocerse el horario.

La ‘U’ debe vencer al ‘rojo matador’ para alcanzar los 34 puntos y superarlo por diferencia de goles. Esa victoria, sin embargo, no bastará si Sporting Cristal derrota de local a Cienciano, ya que el conjunto ‘celeste’ posee una diferencia de goles superior.

Un empate dejaría a Universitario fuera de la disputa por el Clausura. Una victoria de Sport Huancayo, en cambio, le daría el título al conjunto local sin importar el resultado de los ‘cerveceros’.

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