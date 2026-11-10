Cat Flood fue comparada con Lolo Fernández por los hinchas tras presente en Universitario: la sorpresiva respuesta de la voleibolista.

La voleibolista estadounidense ha marcado diferencias en Universitario y los hinchas la destacaron con inesperados comentarios. Créditos: Latina TV.

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Catherine Flood llegó a Universitario de Deportes con la intención de marcar una diferencia. La voleibolista estadounidense se sumó al cuadro ‘crema’ la temporada pasada y decidió continuar en esta campaña con un objetivo que se ha vuelto personal: conquistar la Liga Peruana de Vóley.

Flood no solo destaca en ataque. Es la máxima anotadora de la ‘U’, con 65 puntos en cuatro partidos, y la punta extranjera también ha desarrollado una identificación con el club que trasciende la cancha del Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador.

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Por ese motivo, los hinchas la destacan. En una reciente entrevista con Somos Vóley, incluso la compararon con Lolo Fernández, máximo ídolo de Universitario.

En un primer momento, la conductora leyó un comentario relacionado con esa comparación. Flood no profundizó en el tema y agradeció el cariño de los seguidores durante las fechas del campeonato peruano.

Minutos después, la otra presentadora compartió otro mensaje de un hincha: “Mucho ese comentario. Lolo en el fútbol, Kat en el vóley. La comparación que te están haciendo con Lolo, ídolo de Universitario”.

Flood sonrió, pero dejó clara su postura sobre el ‘Cañonero’: “Eso no es posible. No hay nada ni nadie como Lolo Fernández”.

Cat también expresó su intención de conocer más sobre la historia de la ‘U’. “Quiero aprender más de Lolo y también de Universitario, porque todo lo que sé es de las chicas, de la gente y de la grandeza de la historia. Yo creo que la historia del vóley es nueva, porque este equipo solo está en la Liga Mayor desde hace cuatro años”.

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Cat Flood fue comparada con Lolo Fernández por los hinchas tras presente en Universitario: la sorpresiva respuesta de la voleibolista.

Flood aseguró que no jugará por otro club de Perú

Catherine Flood también respondió si jugaría por otro club de la Liga Peruana de Vóley. La estadounidense descartó vestir una camiseta distinta a la de Universitario de Deportes, al menos en Perú.

“No voy a jugar en otro equipo, no es posible. Voy a quedarme en Universitario sí o sí. Voy a jugar un año más, no sé, no sé. Pero voy a quedarme en Universitario si regreso. No puedo imaginar jugar para otro equipo”, sentenció.

En la misma entrevista, la punta estadounidense ratificó su deseo de contar con el aliento de todos los hinchas, luego de asistir a un partido de fútbol de los ‘cremas’ en el estadio Monumental de Ate.

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“Y en fútbol quiero compartir más con las hinchadas. Necesitamos un poco de las hinchadas de fútbol. Yo quiero eso. Es clave para esta temporada también. Es un objetivo”, apuntó.

Por último, Flood expresó su deseo de ver un Polideportivo Lucha Fuentes lleno para el duelo ante Regatas Lima. “Gracias por todo y por el apoyo en el coliseo este sábado. Tengo un video en el Estadio Monumental y dije: ‘Nos vemos el sábado contra Rebaza’. Ese sábado hubo más gente. Y contra Regatas, el domingo, yo creo que habrá todavía más gente”.

La estadounidense se siente respaldada en esta nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Latina TV.

Próximo partido de Universitario en Liga Peruana de Vóley

Universitario y Regatas Lima se enfrentarán el domingo 15 de noviembre por la quinta jornada de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El encuentro comenzará a las 18:30 horas en Perú y tendrá lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

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Los hinchas podrán ver en vivo el duelo entre las ‘cremas’ y las chorrillanas por Latina Televisión, en los canales 2 y 702 HD. La señal también estará disponible de forma gratuita en la web y la aplicación del canal, para seguir el encuentro desde celulares o computadoras.