Luiggi Yarasca exige a Florcita Polo que se retracte de denuncia de agresión y advierte tener pruebas: “Tengo cómo demostrarlo”

El acta difundida en televisión recoge la versión de la hija de Susy Díaz sobre una presunta agresión motivada por celos. La empresaria fue evaluada por un médico legista y su defensa prepara acciones ante la Fiscalía. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La denuncia presentada por Florcita Polo contra su expareja, Luiggi Yarasca, por presunto maltrato físico y psicológico continúa generando repercusiones. Esta vez, el empresario decidió pronunciarse públicamente y rechazó las acusaciones de violencia que pesan en su contra. Durante una entrevista con el programa América Hoy, pidió a la hija de Susy Díaz que se retracte de sus declaraciones y sostuvo que cuenta con elementos para respaldar su versión ante las autoridades.

Luiggi Yarasca y Florcita Polo aparecen en una composición que reúne una fotografía personal y una grabación de una cámara de seguridad.

El empresario negó categóricamente haber ejercido algún tipo de maltrato durante la relación sentimental que mantuvo con la empresaria. Frente a las acusaciones, manifestó que se encuentra dispuesto a participar en las investigaciones y que explicará los detalles del incidente cuando corresponda. Su principal argumento es que, según su interpretación, las imágenes registradas durante el altercado demostrarían que no existió una agresión de su parte.

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“Yo le pido a ella que se retracte o que diga la verdad simplemente, no ha habido ningún tipo de maltrato jamás”, manifestó durante su intervención televisiva.

La empresaria Florcita Polo y su expareja Luiggi Yarasca enfrentan un proceso judicial tras una denuncia por presunta agresión física y psicológica.

Luiggi Yarasca sostiene que los videos demostrarían que no agredió a Florcita Polo

Uno de los principales argumentos que presentó el empresario durante la entrevista fue la existencia de registros audiovisuales del incidente. Según explicó, las imágenes permitirían observar lo que sucedió entre ambos y respaldarían su negativa frente a las acusaciones de violencia.

Yarasca hizo referencia a esos videos para cuestionar la versión que se ha conocido tras la denuncia de Florcita Polo. Desde su perspectiva, el material registrado demostraría que no ejerció ningún tipo de agresión contra su expareja. No obstante, el contenido de las imágenes y su interpretación deberán ser contrastados con los demás elementos que formen parte de la investigación.

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El empresario también aseguró que explicará los pormenores del episodio ante las autoridades, evitando adelantar públicamente todos los detalles de lo ocurrido. “Los pormenores, eso lo hablaré en su momento con las autoridades”, señaló al ser consultado sobre las circunstancias que rodearon el incidente.

Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca de presunta agresión física y revela detalles del episodio en un hotel. Captura: Magaly TV La Firme.

El empresario asegura que quería retirarse del lugar para evitar problemas

Durante la entrevista con América Hoy, Luiggi Yarasca también explicó cuál habría sido su intención durante el episodio que terminó generando la denuncia. De acuerdo con su relato, buscaba retirarse del lugar y evitar que la situación continuara escalando, especialmente porque Florcita Polo es una persona conocida públicamente.

El empresario sostuvo que no quería ocasionarle problemas a su entonces pareja y que, en medio del altercado, incluso le habría advertido que estaban siendo grabados. Para respaldar su explicación, recordó las palabras que, según afirmó, se escuchan en el registro audiovisual.

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“Yo lo único que quería era irme para no generarle problemas porque es una figura pública. Y no sé si logran escuchar, yo le digo: ‘Por favor, cálmate, te están grabando’”, relató.

Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca de presunta agresión física y revela detalles del episodio en un hotel. Captura: Magaly TV La Firme.

Luiggi Yarasca niega ser celoso u obsesivo y afirma que colaborará con la investigación

Otro de los puntos abordados durante su aparición televisiva estuvo relacionado con los calificativos que, según indicó, se estarían utilizando para describir su comportamiento durante la relación. El empresario rechazó que se le presente como una persona celosa u obsesiva y manifestó que está dispuesto a colaborar con las diligencias que se realicen.

Yarasca aseguró que no tiene inconvenientes en brindar la información que le soliciten las autoridades y pidió que se respete su derecho a presentar su versión de los acontecimientos. También expresó su preocupación por las consecuencias que las acusaciones están teniendo en su vida personal.

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La empresaria presenta golpes en el cuerpo y un hematoma en la frente, según relató Deysi Araujo.

“Yo estoy dispuesto a colaborar con todo lo que corresponda. Lo único que pido es que no se me haga más daño del que ya se me está haciendo”, declaró.

El empresario reconoció que atraviesa un momento complicado a raíz de la denuncia y mencionó a su hijo al referirse al impacto emocional que esta situación representa para él y su entorno familiar. Pese a ello, reiteró que no teme afrontar las investigaciones porque, según manifestó, está seguro de que no cometió los hechos que se le atribuyen.

“No tengo miedo, estoy con mi conciencia tranquila porque sé que no ha pasado absolutamente nada, no ha habido ningún tipo de agresión”, afirmó.

Florcita Polo posa junto a una piscina al lado de una captura de video que registra una discusión pública con su pareja Luiggi Yarasca.

¿Qué dijo Luiggi Yarasca sobre la terapia psicológica de Florcita Polo?

Durante la conversación, el empresario también abordó un aspecto de la relación que mantuvo con Florcita Polo: la atención psicológica. Al ser consultado sobre este asunto, sostuvo que en determinado momento le pidió a su entonces pareja que acudiera a terapia como una condición para continuar juntos.

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Según su relato, consideraba necesario que ella recibiera ese tipo de atención para que la relación pudiera seguir adelante. Yarasca aseguró que planteó directamente esa posibilidad y que su continuidad como pareja estaba condicionada a que se cumpliera con esa solicitud. “Le dije: ‘Si no llevas terapia, yo no puedo continuar contigo’”, sostuvo.

El empresario también atribuyó a Florcita determinadas conductas que, desde su perspectiva, habrían generado dificultades en la convivencia sentimental. Sin embargo, sus afirmaciones corresponden a su interpretación de la relación y no constituyen un diagnóstico ni una evaluación profesional sobre la salud mental de la empresaria.

Florcita Polo protagonizó dramática escena en Rústica: corrió descalza y llorando detrás de Luigi Yarasca. Captura: Magaly TV La Firme.

Luiggi Yarasca recuerda el vínculo que mantuvo con los hijos de Florcita Polo

Antes de finalizar su intervención, el empresario también se refirió al tiempo que compartió con Florcita Polo y al vínculo que desarrolló con los hijos de la empresaria. Con sus declaraciones, buscó recordar que su relación no estuvo limitada a la convivencia sentimental, sino que también implicó una cercanía con el entorno familiar de su expareja.

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Yarasca aseguró que durante ese periodo mantuvo una relación de respeto y cariño con los menores, a quienes mencionó al explicar la importancia que tuvo esa etapa de su vida. “Yo he tenido una relación de mucho respeto y cariño con sus hijos siempre”, manifestó.

Florcita Polo protagonizó dramática escena en Rústica: corrió descalza y llorando detrás de Luigi Yarasca. Captura: Magaly TV La Firme.