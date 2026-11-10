Luiggi Yarasca es investigado por presunta agresión a Florcita Polo: Ministerio Público dispone diligencias

La denuncia presentada por la hija de Susy Díaz motivó que las autoridades dispusieran una investigación preliminar contra su expareja. En el programa de Magaly Medina, Florcita Polo se mostró visiblemente afectada y exhortó a otras mujeres a no guardar silencio frente a las agresiones. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La denuncia presentada por Florcita Polo contra su expareja, Luiggi Yarasca, por presunta agresión comenzó a tener consecuencias en el ámbito judicial. El Ministerio Público dispuso que la Policía inicie una investigación preliminar contra el empresario, con el propósito de esclarecer los hechos denunciados por la hija de Susy Díaz y Augusto Polo Campos. La información fue revelada por Magaly Medina, quien anunció la decisión de las autoridades antes de recibir a la empresaria en su programa.

El caso tomó una nueva dimensión luego de que la conductora de televisión comunicara que las autoridades ya habían dispuesto acciones para investigar la denuncia. De esta manera, el conflicto que involucra a la expareja dejó de limitarse a los pronunciamientos públicos y pasó a una etapa de actuaciones preliminares para determinar las circunstancias en las que habría ocurrido el presunto episodio de violencia.

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Luiggi Yarasca enfrenta investigación preliminar tras denuncia de Florcita Polo: Magaly Medina revela decisión fiscal. Captura: Magaly TV La Firme.

La noticia fue presentada por Magaly Medina en la antesala de una entrevista con Florcita Polo, quien llegó al set visiblemente afectada por lo ocurrido. La empresaria, que decidió hacer pública su situación tras denunciar a su expareja, se mostró emocionalmente vulnerable durante su participación y aprovechó el espacio televisivo para dirigirse a otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

Luiggi Yarasca enfrenta investigación preliminar tras denuncia de Florcita Polo: Magaly Medina revela decisión fiscal. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina revela que la Policía investigará a Luiggi Yarasca tras denuncia de Florcita Polo

La información fue dada a conocer por Magaly Medina, quien anunció que el Ministerio Público había dispuesto que la Policía iniciara una investigación preliminar contra Luiggi Yarasca. La periodista comunicó la decisión antes de presentar la entrevista que mantendría con Florcita Polo, en la que la empresaria iba a contar cómo estaba afrontando este complicado momento.

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El anuncio significó una actualización relevante en el caso, debido a que la denuncia presentada por la hija de Susy Díaz ya había generado una serie de reacciones públicas. La intervención de las autoridades marca ahora el inicio de una etapa en la que deberán revisarse los hechos denunciados y los elementos que permitan establecer cómo se desarrolló el presunto episodio de violencia.

La investigación preliminar permitirá que se realicen las diligencias correspondientes y que se recoja información sobre lo ocurrido. En este contexto, será necesario conocer las declaraciones de las personas involucradas y evaluar los elementos que puedan incorporarse al procedimiento.

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La denuncia de Florcita Polo contra su expareja involucra presuntos actos de agresión, por lo que el caso requiere una evaluación cuidadosa de las circunstancias. La intervención policial deberá desarrollarse conforme a las disposiciones fiscales, sin adelantar conclusiones sobre la responsabilidad del empresario.

Luiggi Yarasca enfrenta investigación preliminar tras denuncia de Florcita Polo: Magaly Medina revela decisión fiscal. Captura: Magaly TV La Firme.

Florcita Polo aparece entre lágrimas tras denunciar a su expareja

Uno de los momentos más impactantes de la emisión fue la aparición de Florcita Polo en el set de Magaly Medina. La empresaria llegó visiblemente afectada por la situación que atraviesa después de denunciar a Luiggi Yarasca por presunta agresión.

Su participación televisiva estuvo marcada por la emoción. La hija de Susy Díaz se mostró entre lágrimas y dejó ver el impacto personal que ha tenido este episodio en su vida. Su presencia en el programa también permitió que se conociera su postura frente a la denuncia y las razones por las que decidió hacer pública su situación.

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La empresaria, además, utilizó el espacio para enviar un mensaje a las mujeres que puedan estar atravesando experiencias de violencia dentro de sus relaciones sentimentales. En lugar de limitarse a contar lo ocurrido en su caso, buscó que su testimonio sirviera para alentar a otras personas a pedir ayuda y acudir a las autoridades cuando se encuentren en una situación similar.

Luiggi Yarasca enfrenta investigación preliminar tras denuncia de Florcita Polo: Magaly Medina revela decisión fiscal. Captura: Magaly TV La Firme.

El mensaje de Florcita Polo a las mujeres víctimas de violencia: pidió que no dejen de denunciar

Durante su participación en el programa de Magaly Medina, Florcita Polo también dirigió unas palabras a las mujeres que son víctimas de agresión y que, por diferentes motivos, todavía no se atreven a denunciar a sus parejas.

Entre lágrimas, la empresaria exhortó a quienes atraviesan situaciones similares a no quedarse calladas y a buscar ayuda. Su mensaje estuvo enfocado en la importancia de acudir a las autoridades y no permitir que el temor impida comunicar posibles episodios de violencia.

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Luiggi Yarasca enfrenta investigación preliminar tras denuncia de Florcita Polo: Magaly Medina revela decisión fiscal. Captura: Magaly TV La Firme.