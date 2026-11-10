Dengue pone en alerta a Lima Sur: este es el distrito que concentra más de 300 casos

Un trabajador sanitario rocía insecticida para prevenir el dengue en una casa en Lima, Perú. 7 de marzo de 2024. (REUTERS/Sebastián Castañeda)

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Los casos de dengue aumentaron en Lima Sur, donde San Juan de Miraflores concentra más de 300 contagios, de acuerdo con información difundida por 24 Horas. En los 11 distritos de esa zona de la capital peruana se contabilizan alrededor de 1.200 casos en lo que va del año 2026.

La cifra de San Juan de Miraflores representa una parte central de los contagios registrados en Lima Sur. Durante el informe televisivo, una vocera del sistema de salud indicó que el distrito reúne el 30% de los casos de dengue identificados en esa jurisdicción, situación que llevó a iniciar allí la vacunación.

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“En Lima Sur, hasta lo que va del año, tenemos alrededor de mil doscientos casos de dengue, de los cuales un poco más de trescientos son de San Juan de Miraflores”, señaló la fuente consultada por el programa.

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Concentra los casos

La situación en Lima Sur ocurre en un escenario de incremento de enfermedades vinculadas a las lluvias, inundaciones y al fenómeno El Niño. El dengue se transmite por la picadura de un zancudo infectado y puede causar fiebre, además de dolores musculares y articulares.

El informe de 24 Horas indicó que las autoridades mantienen la alerta en los distritos de la zona sur de la capital ante el avance de los contagios. San Juan de Miraflores aparece como el distrito con la mayor concentración de casos dentro de los 13 que integran esa jurisdicción.

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“Estamos hablando que de los trece distritos de la zona de Lima Sur, en uno tenemos concentrado el treinta por ciento de los casos”, manifestó la vocera. También afirmó que la vacunación se inició en ese distrito debido a la concentración de contagios.

La expansión de los casos de dengue en Lima coincide con un aumento de enfermedades febriles en el país. El infectólogo Leslie Marcial Soto afirmó que, en el contexto del Fenómeno del Niño, Lima registraba 315 casos de leptospirosis.

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“Y ahora estamos con esto del fenómeno El Niño, tenemos trescientos quince casos. Se ha disparado enormemente este tipo de enfermedades en nuestro país y en Lima se ha aumentado dramáticamente”, declaró Soto durante el reporte.

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El dengue y la leptospirosis

El informe también abordó las diferencias entre el dengue y la leptospirosis, dos enfermedades que pueden provocar fiebre, aunque tienen vías de contagio diferentes.

La leptospirosis es causada por la bacteria leptospira, que se encuentra en la orina de roedores y de otros mamíferos, explicó Leslie Marcial Soto. La infección puede producirse cuando una persona entra en contacto con barro o agua contaminada.

“Entonces, cuando la gente cruza y tenemos la leptospira en esta, en el barro o el agua contaminada, entra por la piel y causa la enfermedad. Es una enfermedad febril con mucho dolor muscular”, indicó el especialista.

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En el caso del dengue, la transmisión ocurre por la picadura de un zancudo infectado. El programa precisó que esta enfermedad puede provocar fiebre y dolores musculares y articulares, mientras que la leptospirosis suele asociarse con dolor muscular intenso y contacto con agua contaminada.

Hasta octubre, según cifras del Ministerio de Salud (Minsa), el Perú registraba más de 15.500 casos de leptospirosis. La cifra representaba un aumento de 109% frente al mismo período de 2025.

El reporte también informó sobre 1.614 hospitalizaciones y 54 fallecidos vinculados con esa enfermedad. La información fue presentada en el contexto de las inundaciones y del incremento de padecimientos asociados con condiciones de agua y barro contaminados.

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La prevención

Ante el incremento del dengue en Lima Sur, el informe remarcó que las medidas de prevención también dependen de las acciones dentro de los hogares. Entre ellas, figura la eliminación de criaderos de zancudos.

Personal médico atiende a una paciente en un hospital mientras las calles inundadas favorecen la proliferación de vectores del dengue y la leptospirosis en Perú. (Infobae Perú)

El programa también recomendó evitar el contacto con aguas contaminadas, una medida relacionada con la prevención de la leptospirosis. La identificación de síntomas febriles y la atención en un centro de salud forman parte de las indicaciones expuestas en el reporte.

En San Juan de Miraflores, donde se concentra más de 300 de los alrededor de 1.200 casos de dengue registrados en Lima Sur, las autoridades iniciaron la vacunación, según la vocera entrevistada por 24 Horas.

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