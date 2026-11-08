Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El partido comenzará a las 13:00 horas de Perú . Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 12:00 horas de México; a las 13:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 14:00 horas de Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos; y a las 15:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Infobae Perú , además, ofrecerá la cobertura informativa, con las principales incidencias y el minuto a minuto del duelo.

El lance será transmitido en exclusiva por L1MAX , señal que posee los derechos televisivos de la Liga 1 tras el acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) .

Con 47 puntos en la clasificación anual, los ‘ guerreros ’ están igualados con otros competidores en la pelea por un cupo para la Copa Sudamericana 2027 , una meta que se desvanece debido a una segunda mala campaña, tras un lustroso Torneo Apertura en el que fue una auténtica revelación.

Los Chankas afrontarán su nueva evaluación, tras empatar 0-0 con CD Moquegua . El cuadro andahuaylino encadena tres jornadas sin triunfos en el Clausura , una racha que complica su objetivo de acercarse a las plazas internacionales.

La visita a la ciudad de Andahuaylas será tomada con la seguridad debida para los ‘ blanquiazules ’, que no podrán contar con la presencia del entrenador Pablo Guede por una sanción surgida debido a un cruce con Hernán Barcos . A nivel de plantel, además, Renzo Garcés queda al margen por una fractura en la nariz.

Aunque está un poco alejado de la cima, Alianza Lima todavía sigue en carrera por el Torneo Clausura 2026 . Tras superar a Cienciano por una renta corta ( 1-0 ), aparece a tres unidades del primer lugar, compartido entre Sporting Cristal , Universitario y Sport Huancayo .

¡ Tarde de partido ! Alianza Lima visita la ciudad de Andahuaylas para desafiar a Los Chankas por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026. Las acciones están fijadas para las 13:00 horas.

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