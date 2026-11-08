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Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ se presentan en la ciudad de Andahuaylas, plaza que siempre le ha sido favorable, con el único propósito de seguir acumulando triunfos. Delante se ubicarán unos ‘guerreros’ muy venidos a menos. Sigue las incidencias

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05:04 hsHoy

¡Tarde de partido! Alianza Lima visita la ciudad de Andahuaylas para desafiar a Los Chankas por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026. Las acciones están fijadas para las 13:00 horas.

05:04 hsHoy

Así llega Alianza Lima al partido por Torneo Clausura 2026

Aunque está un poco alejado de la cima, Alianza Lima todavía sigue en carrera por el Torneo Clausura 2026. Tras superar a Cienciano por una renta corta (1-0), aparece a tres unidades del primer lugar, compartido entre Sporting Cristal, Universitario y Sport Huancayo.

La visita a la ciudad de Andahuaylas será tomada con la seguridad debida para los ‘blanquiazules’, que no podrán contar con la presencia del entrenador Pablo Guede por una sanción surgida debido a un cruce con Hernán Barcos. A nivel de plantel, además, Renzo Garcés queda al margen por una fractura en la nariz.

Eryc Castillo, una vez más héroe en Alianza Lima. - Crédito: ITEA
Eryc Castillo, una vez más héroe en Alianza Lima. - Crédito: ITEA
05:04 hsHoy

Así llegan Los Chankas al partido por Torneo Clausura 2026

Los Chankas afrontarán su nueva evaluación, tras empatar 0-0 con CD Moquegua. El cuadro andahuaylino encadena tres jornadas sin triunfos en el Clausura, una racha que complica su objetivo de acercarse a las plazas internacionales.

Con 47 puntos en la clasificación anual, los ‘guerreros’ están igualados con otros competidores en la pelea por un cupo para la Copa Sudamericana 2027, una meta que se desvanece debido a una segunda mala campaña, tras un lustroso Torneo Apertura en el que fue una auténtica revelación.

Hairo Camacho - Los Chankas – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 4 noviembre
Los Chankas pelean por un lugar en la clasificación internacional. - Crédito: Difusión
05:04 hsHoy

Alianza Lima vs Los Chankas: alineaciones probables del partido por Torneo Clausura 2026

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Mateo Antoni, Jussepi García, Luis Advíncula; Jairo Vélez, Nicolás Díaz, Esteban Pavez, Alan Cantero; Federico Girotti, Eryc Castillo.

- Los Chankas: Hairo Camacho; Brayan Guevara, David Gonzáles, Héctor González, Carlos Pimienta, Oshiro Takeuchi; Accel Campos, Michael Kaufman, Christian Velarde; Marlon Torres, Jarlin Quintero.

Alianza Lima – Los Chankas – Liga 1 – Perú – deportes – 5 noviembre
El cuadro blanquiazul de Pablo Guede viaja a Andahuaylas para enfrentar a Los Chankas este domingo 8 de noviembre desde las 13:00 horas de Perú, en un duelo clave por la penúltima jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. (Liga 1)
05:03 hsHoy

Alianza Lima vs Los Chankas: dónde ver partido por Torneo Clausura 2026

El lance será transmitido en exclusiva por L1MAX, señal que posee los derechos televisivos de la Liga 1 tras el acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

De igual manera podrá seguirse mediante la plataforma Liga 1 Play, disponible para dispositivos móviles y otros equipos compatibles.

Infobae Perú, además, ofrecerá la cobertura informativa, con las principales incidencias y el minuto a minuto del duelo.

05:03 hsHoy

Alianza Lima vs Los Chankas: horario del partido por Torneo Clausura 2026

El partido comenzará a las 13:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 12:00 horas de México; a las 13:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 14:00 horas de Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos; y a las 15:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

05:03 hsHoy

Alianza Lima vs Los Chankas: últimos antecedentes de partido por Liga 1

• Alianza Lima 3-0 Los Chankas | Torneo Apertura 2026

• Los Chankas 1-2 Alianza Lima | Torneo Clausura 2025

• Alianza Lima 1-0 Los Chankas | Torneo Apertura 2025

• Los Chankas 0-1 Alianza Lima | Torneo Clausura 2024

• Alianza Lima 3-0 Los Chankas | Torneo Apertura 2024

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