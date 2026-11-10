Asalto en Independencia: sujetos ingresaron encapuchados a barbería y golpearon al dueño con un arma

El propietario habría intentado resistirse al robo y recibió un golpe durante el forcejeo (Créditos: Latina)

Guardar

Un caso más de inseguridad ciudadana. Cerca de las 11 de la noche del último sábado, dos sujetos irrumpieron en un local ubicado en el distrito de Independencia y protagonizaron un asalto. Ambos cubrían sus rostros para evitar ser identificados. Mientras uno despojó de su teléfono celular a un cliente que permanecía sentado, el otro se dirigió directamente contra el propietario del establecimiento.

Ingresaron con los rostros cubiertos

De acuerdo con el testimonio recogido después del hecho, uno de los individuos llevaba una capucha y el segundo utilizaba un casco de motociclista. Los sujetos ingresaron al establecimiento y rápidamente comenzaron a amenazar a las personas que se encontraban en el interior.

PUBLICIDAD

El primer afectado fue un cliente que permanecía sentado. Uno de los delincuentes se acercó hasta él y le quitó su equipo móvil, mientras su cómplice concentraba su atención en el dueño del negocio. El atraco ocurrió en pocos segundos y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, según informó Latina.

Habrían buscado las llaves de una camioneta

El objetivo de los asaltantes aparentemente no se habría limitado a los teléfonos celulares. Según el relato de un testigo, los individuos también buscaban las llaves de una camioneta perteneciente al propietario, estacionada frente al local.

El dueño del negocio fue golpeado en la cabeza durante el robo, luego de que presuntamente intentara impedir que los delincuentes se llevaran sus pertenencias y las llaves del automóvil - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

“Al parecer, lo que han querido es robar la camioneta más que nada, que estaba estacionada por aquí. No creo que se hayan arriesgado tanto por unos celulares”, manifestó el testigo a las cámaras del citado medio de comunicación.

PUBLICIDAD

La sospecha surgió porque uno de los sujetos comenzó a revisar los bolsillos del dueño, aparentemente en busca de las llaves del vehículo. La víctima habría intentado impedir el robo, situación que provocó una reacción violenta por parte del asaltante.

Golpearon al dueño con un arma

Ante la resistencia del propietario, uno de los delincuentes lo golpeó en la cabeza con un arma de fuego. El testigo afirmó que se trataría de un revólver, aunque esta característica deberá ser corroborada durante las investigaciones correspondientes.

El ataque ocurrió mientras el sujeto revisaba las pertenencias del afectado. La agresión habría tenido como finalidad reducir su resistencia y conseguir las llaves de la camioneta que permanecía estacionada en los exteriores.

PUBLICIDAD

Además del vehículo, los responsables consiguieron apoderarse de otros objetos. Una de las víctimas calculó que el celular sustraído tenía un valor aproximado de 2.000 soles, debido a que lo había adquirido recientemente.

Las cámaras de seguridad captaron el momento del atraco. Estas imágenes que podrían convertirse en una pieza clave para establecer las características de los involucrados y reconstruir su recorrido tras abandonar el establecimiento - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Presuntos cómplices esperaban en un vehículo

Tras el asalto, el testigo proporcionó otro detalle que podría ser relevante para esclarecer el caso. Según su versión, los dos individuos que ingresaron al establecimiento aparentemente habrían contado con otros cómplices que permanecían a pocos metros, dentro de un vehículo.

La presencia de estas personas hace presumir que los involucrados podrían haber coordinado el atraco y utilizado el automóvil para facilitar su escape. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser determinada por las autoridades a partir de las imágenes y demás evidencias recopiladas.

PUBLICIDAD

Víctima denunció el asalto

Luego del ataque, el propietario acudió a una comisaría para presentar la denuncia correspondiente. Las autoridades deberán revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, recoger los testimonios de quienes presenciaron el hecho y analizar las características físicas de los involucrados.

El material audiovisual podría ser determinante para establecer la ruta que siguieron los responsables después de abandonar el establecimiento. También permitirá verificar si otras personas participaron en el asalto y si efectivamente utilizaron un vehículo para facilitar su huida.

Las diligencias continuarán con el objetivo de identificar y ubicar a los autores del robo. Mientras tanto, las víctimas esperan que las evidencias obtenidas permitan esclarecer el violento episodio registrado en este negocio de Independencia.

PUBLICIDAD