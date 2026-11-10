Perú

Luiggi Yarasca evita explicar los moretones de Florcita Polo y enfrenta a Magaly Medina en vivo: “A mí no me amenaces”

El empresario negó las presuntas agresiones contra su expareja y sostuvo que los videos no prueban violencia, pero evitó precisar el origen de las lesiones que la conductora le pidió explicar

Durante una entrevista en vivo, el denunciado evitó precisar cómo se produjeron las lesiones de la hija de Susy Díaz y aseguró que en las grabaciones no se observa ninguna agresión. La conductora lo confrontó y el abogado de la empresaria cuestionó su aparición televisiva. ATV/ Magaly TV La Firme.
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Un tenso enfrentamiento protagonizaron Luiggi Yarasca y Magaly Medina durante una entrevista en vivo, luego de que la conductora le exigiera explicar cómo se produjeron los hematomas que presentó Florcita Polo tras denunciarlo por presuntas agresiones físicas y psicológicas. El empresario negó haber ejercido violencia contra su expareja, cuestionó la versión de la hija de Susy Díaz y aseguró que ella lo hostiga constantemente. Sin embargo, cuando la periodista insistió en preguntarle por el origen de las lesiones, respondió de manera desafiante: “A mí no me amenaces”.

La conversación subió de tono conforme avanzaban las preguntas. Magaly Medina buscó que el denunciado diera una explicación concreta sobre las marcas que Florcita había mostrado y que, según su testimonio, estaban relacionadas con los presuntos episodios de violencia que vivió durante la relación.

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Yarasca, por su parte, mantuvo su negativa y sostuvo que no hubo ninguna agresión, además de cuestionar el contenido de las grabaciones que se difundieron sobre el incidente. “Lo debe explicar Flor porque en todo momento no hubo un acto de agresión”, manifestó el empresario al ser consultado por los hematomas de su expareja.

Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.
Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Su respuesta no convenció a la conductora, quien volvió a insistir en que debía explicar cómo habían aparecido las lesiones. En lugar de precisar las circunstancias en las que se produjeron, Yarasca hizo referencia a los videos del incidente y aseguró que estos respaldarían su versión. “En los videos no se ve absolutamente nada”, sostuvo.

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El intercambio se convirtió en uno de los momentos más tensos de la entrevista, especialmente cuando Magaly cuestionó la posibilidad de que una persona sea responsabilizada por una agresión únicamente después de que se produzca una discusión. La periodista fue directa al confrontarlo con la versión de Florcita y le lanzó una frase que elevó la tensión en el set. “Ella te busca y tú le pegas”, respondió la conductora.

Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.
Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona a Luiggi Yarasca por los hematomas de Florcita Polo

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la insistencia de Magaly Medina para que Luiggi Yarasca explicara cómo se produjeron las lesiones que Florcita Polo denunció. La conductora no se limitó a escuchar su negativa, sino que buscó obtener una respuesta sobre las circunstancias que rodearon el episodio.

El empresario sostuvo que no hubo ningún acto de agresión y volvió a señalar que las imágenes disponibles no mostrarían lo que la empresaria asegura haber vivido. Según su interpretación, los videos demostrarían que no ejerció violencia contra ella.

Yarasca también afirmó que prefería evitar una discusión pública y que su intención había sido retirarse tranquilamente cuando se presentaron los problemas con su entonces pareja.

Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.
Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

En ese sentido, manifestó que buscaba alejarse para no continuar con los enfrentamientos. Sin embargo, la conductora cuestionó su explicación y volvió a poner sobre la mesa los hematomas que Florcita había mostrado como parte de su denuncia.

La diferencia entre ambas versiones quedó expuesta durante la conversación. Mientras el empresario insistía en que no había existido agresión, Magaly Medina le exigía una explicación sobre las lesiones y le recordaba que la empresaria había denunciado hechos concretos.

El intercambio también estuvo marcado por las preguntas de la periodista sobre el comportamiento de Yarasca y su posible consumo de sustancias. Magaly Medina le preguntó directamente si consumía drogas o alcohol, ante lo cual el empresario respondió con una afirmación sobre su estilo de vida. “Yo soy una persona deportista”, contestó.

Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.
Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Luiggi Yarasca acusa a Florcita Polo de hostigamiento y asegura tener testigos

En medio de las preguntas sobre los hematomas, el empresario también decidió cambiar el enfoque de su defensa y señaló que él sería víctima de constantes situaciones de hostigamiento por parte de Florcita Polo.

Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.
Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Yarasca aseguró que la hija de Susy Díaz lo busca reiteradamente y sostuvo que cuenta con personas que podrían respaldar su versión. De esta manera, intentó presentar otra perspectiva sobre los conflictos que marcaron la relación y cuestionó que únicamente se conozca el relato de su expareja.

El empresario no se limitó a negar las acusaciones de agresión, sino que también habló de los problemas que, según su versión, existían entre ambos. En ese contexto, mencionó que incluso había propuesto acudir a terapia de pareja para tratar de resolver las diferencias.

Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.
Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Según explicó, durante esas sesiones Florcita habría reconocido determinados comportamientos ante la especialista. Sin embargo, no se ofrecieron mayores detalles sobre el contenido de esas supuestas conversaciones ni se presentó una evaluación profesional que permita corroborar lo señalado por Yarasca.

La explicación provocó una reacción irónica de Magaly Medina, quien cuestionó la manera en que el empresario estaba presentando la situación y parecía atribuir todos los problemas de la relación a su expareja. “La que tenía que mejorar era ella, y tú dices con la intención, tú eres un santo”, comentó la conductora.

Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.
Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

“A mí no me amenaces”: Luiggi Yarasca responde a Magaly Medina durante la entrevista

El momento más tenso de la conversación ocurrió cuando Magaly Medina volvió a preguntarle directamente a Luiggi Yarasca cómo se habían producido los hematomas de Florcita Polo. La conductora buscaba una respuesta concreta sobre las lesiones que la empresaria había mostrado y que forman parte de su denuncia.

Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.
Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, el empresario reaccionó con una frase que sorprendió en el set y que elevó aún más la tensión del intercambio. “A mí no me amenaces”, respondió. Magaly Medina le aclaró que no lo estaba amenazando, sino que simplemente le estaba formulando una pregunta sobre las lesiones de su expareja. La periodista insistió en que quería conocer su explicación acerca de cómo Florcita había terminado con esos hematomas.

Pese a la aclaración, Yarasca volvió a utilizar la misma expresión y mantuvo una actitud confrontacional durante el intercambio. La respuesta provocó que la entrevista tomara otro rumbo, pues el abogado de Florcita Polo también intervino para cuestionar la presencia del empresario en el espacio televisivo.

Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.
Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Abogado de Florcita Polo acusa revictimización y cuestiona presencia de Luiggi Yarasca

La intervención del abogado de Florcita Polo, Ysrael Castillo, añadió otro elemento a la controversia. El letrado cuestionó que Luiggi Yarasca se presentara en el programa para hablar públicamente sobre el caso y sostuvo que su aparición podía representar una nueva situación de revictimización para su patrocinada.

Castillo aseguró que el empresario conocía que no debía presentarse en ese espacio televisivo y relacionó su participación con las medidas dictadas en favor de la hija de Susy Díaz. “sabe que no tenía que aparecer acá porque la está revictimizando, esa es una desobediencia”, manifestó el abogado.

Además, Castillo se refirió a los elementos que considera fundamentales para acreditar las lesiones denunciadas por la empresaria. En ese sentido, explicó que la evaluación médico-legal y los documentos correspondientes tienen un papel central dentro del procedimiento. “La prueba madre es el certificado y la pericia”, señaló.

Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.
Luiggi Yarasca acusa de hostigamiento a Florcita Polo y recibe contundente respuesta de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

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