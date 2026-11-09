Percy Liza habló de su continuidad en Sport Boys para el año del centenario: “Es un club bastante bonito”

Tras culminar la campaña como anfitrión, el atacante expresó su afecto hacia la hinchada rosada y admitió que espera acordar su continuidad institucional para festejar el esperado centenario del cuadro chalaco (L1 MAX)

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El delantero Percy Liza cerró su participación como local en la temporada con sensaciones encontradas. Sport Boys igualó sin goles ante UTC en el estadio Miguel Grau del Callao en lo que fue la última presentación del cuadro rosado ante su público en el año, y el atacante atendió a los medios de comunicación para repasar lo ocurrido en el campo y también para referirse a su vínculo con la institución de cara a 2027, año en que el club cumplirá un siglo de vida.

El ambiente en el puerto fue el de siempre: ruidoso, apasionado y cargado de la identidad que distingue a esta hinchada de las demás del fútbol peruano.

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La lectura del empate: esfuerzo sin premio

El delantero destacó la actitud de sus compañeros pese a la frustración por no conseguir los tres puntos. Para Liza, el equipo mostró compromiso durante el partido, aunque reconoció que faltó precisión en los últimos metros (L1 MAX)

El resultado dejó un sabor amargo en el plantel. La intención era clara: despedirse de la fanaticada con una victoria que sirviera de cierre digno a una campaña desgastante. Sin embargo, el marcador no acompañó los deseos del vestuario. Liza reconoció la frustración, aunque prefirió rescatar lo positivo del rendimiento colectivo antes que detenerse en lo que no se logró.

“Definitivamente queríamos terminarlo de la mejor manera. Lamentablemente no se pudo lograr la victoria, pero me quedo con el esfuerzo de todos mis compañeros. Lo intentamos y lamentablemente no se pudo dar esta vez”, señaló el atacante en declaraciones posteriores al pitazo final.

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El futbolista admitió que el equipo mostró solidez en el sector defensivo, aunque la falta de contundencia en la zona de definición terminó siendo el factor determinante para que los tres puntos no se quedaran en casa. “Defensivamente estuvimos bastante bien. Por ahí ciertas ocasiones, pero lo dimos todo y faltó un poquito más al final la parte ofensiva”, explicó Liza, quien consideró que el nivel de juego desplegado merecía un desenlace distinto.

El empate, en ese sentido, tuvo una lectura dual dentro del grupo: ni la alegría de la victoria ni el golpe de una derrota en casa. Para Liza, esa condición fue suficiente para cerrar el ciclo local con cierta tranquilidad, a pesar de que el objetivo planteado antes del partido quedó sin cumplirse.

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El desgaste de la recta final y el balance personal

La temporada empieza a pasar factura y Percy Liza no ocultó el desgaste propio de los últimos compromisos. Sin embargo, aseguró que la exigencia física no modificó el compromiso del plantel para competir hasta el final. (Liga 1)

A medida que el torneo avanza hacia su desenlace, el cuerpo acusa el ritmo de una temporada extensa. Liza no esquivó esa realidad y fue directo al hablar de su estado físico y anímico en esta etapa del año. Los últimos compromisos, según describió, se sienten con mayor peso en las piernas y en la cabeza, aunque eso no modificó la disposición del plantel para competir hasta el último minuto.

“La verdad que bien. Ya vienen siendo los últimos partidos un poco más pesados, pero me quedo con el esfuerzo igual. Siempre lo hemos intentado hasta el final”, afirmó el delantero, quien subrayó que la entrega del grupo no decayó pese al cansancio acumulado.

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En su balance personal, Liza destacó que atravesó la temporada con regularidad y que la ausencia de derrotas en condición de local representa un mérito colectivo que no debe minimizarse. Competir hasta el cierre del calendario sin ceder puntos de local en el Callao es, para el atacante, una señal del carácter del equipo más allá de los resultados individuales que pudo sumar a lo largo del año.

El centenario y la incógnita de su continuidad

El futuro del atacante todavía no tiene una respuesta definitiva. Liza reconoció que se siente cómodo en la institución chalaca y dejó en manos de las conversaciones de fin de año la posibilidad de seguir ligado al club. (Liga 1)

El tema que más expectativa generó en la conferencia no fue el partido, sino el futuro. Sport Boys se prepara para celebrar en 2025 su primer siglo de existencia, una efeméride que le otorga al próximo torneo una dimensión especial para todos los que integran el club. Naturalmente, la pregunta sobre si Liza formará parte de ese momento histórico no tardó en aparecer.

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El atacante no confirmó ni descartó su permanencia. En cambio, optó por hablar del vínculo que construyó con la institución y con su gente durante el tiempo que lleva vistiendo la camiseta rosada, y dejó la resolución de su situación contractual para las semanas que restan antes del cierre del año.

“Es un club bastante bonito, linda la gente, la calentura y todo lo que se vive aquí. Feliz y contento, esperando que se pueda dar a fin de año”, expresó Liza, con una sonrisa que no despejó la duda pero que tampoco cerró la puerta.

La frase quedó flotando en el aire del Callao como una promesa a medias. El centenario de Sport Boys es una motivación concreta, y el nombre de Percy Liza aparece en ese horizonte como una posibilidad real, aunque todavía sin firma ni confirmación oficial de ninguna de las partes.

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