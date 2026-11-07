Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 4 del torneo

Arranca la cuarta fecha con Universitario y San Martín en lo más alto de la tabla de la Fase 1. Crédito: FPV

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La Liga Peruana de Vóley 2026/27 continúa su desarrollo y este fin de semana se disputará la cuarta fecha de la Fase 1. Los 12 equipos volverán a la cancha con el objetivo de sumar puntos y mejorar sus ubicaciones en la clasificación, en una etapa que empieza a perfilar a los principales candidatos a quedarse con los primeros lugares.

Universitario de Deportes llega como líder con puntaje perfecto, aunque tiene a Universidad San Martín como escolta, también invicta y con la misma cantidad de unidades. Alianza Lima completa el podio y buscará acercarse a la cima en una jornada que tendrá seis encuentros en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador.

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Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1

La Fase 1 comienza a perfilar la lucha por los primeros lugares, con 12 equipos en competencia y el objetivo de avanzar a la siguiente etapa. Cabe recordar que los 10 mejores elencos de la clasificación, sin contar a Perú Sub-19, continuarán en carrera por el título, mientras que el último equipo descenderá.

El sistema de puntuación también es clave para entender las posiciones: las victorias por 3-0 y 3-1 otorgan tres puntos al ganador, mientras que los triunfos por 3-2 conceden dos unidades al vencedor y una al perdedor. Con estos criterios, así marcha la tabla antes del inicio de la cuarta fecha:

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Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 tras la fecha 3 - Crédito: FPV.

Programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La cuarta jornada se jugará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. Serán seis partidos, tres por día, con Universitario, San Martín y Alianza Lima como algunos de los equipos que concentrarán la atención. Esta es la programación oficial:

Sábado 7 de noviembre

14:45 horas: Deportivo Soan vs. Olva Latino.

17:00 horas: Universidad San Martín vs. Deportivo Wanka.

19:00 horas: Universitario vs. Rebaza Acosta.

Domingo 8 de noviembre

14:15 horas: Perú Sub-19 vs. Regatas Lima.

16:30 horas: Circolo Sportivo Italiano vs. Atlético Atenea.

18:30 horas: Alianza Lima vs. Deportivo Géminis.

Los encuentros podrán seguirse a través de Latina Televisión, en los canales 2 y 702 HD, así como en la página web y aplicación del canal.

Programación oficial de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV

Expectativas en la cuarta fecha de la Fase 1

La cuarta jornada tendrá varios enfrentamientos atractivos y podría generar movimientos importantes en la clasificación. Universitario defenderá el liderato ante Rebaza Acosta, que llega en el quinto lugar y buscará frenar el paso perfecto de las ‘Pumas’. Por su parte, Universidad San Martín intentará mantenerse en la pelea por la cima cuando enfrente a Deportivo Wanka.

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Otro de los compromisos que concentrará la atención será el de Alianza Lima frente a Deportivo Géminis. Las vigentes tricampeonas necesitan una victoria para seguir presionando a los dos primeros puestos, mientras que su rival intentará conseguir su primer triunfo en el campeonato con la vuelta de Natalia Málaga al banquillo.

Además, Atlético Atenea buscará acercarse a los líderes en su duelo ante Circolo Sportivo Italiano, y Regatas Lima tendrá la oportunidad de volver a la senda triunfal frente a Perú Sub-19. La jornada también presentará el choque entre Deportivo Soan y Olva Latino, dos equipos que necesitan escalar posiciones.

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Con seis partidos por disputarse, la cuarta fecha promete ser importante para las aspiraciones de los equipos, tanto en la lucha por los primeros lugares como en la búsqueda de mejores posiciones en la tabla.