Camilo llega a Perú con Evaluna y sus hijas: el queso helado que quiere probar y una deuda de gratitud de 18 años con el público peruano

Camilo y Evaluna Montaner llegaron a Arequipa junto a sus dos hijas en el marco de la gira 'Para Cuando Sean Mayores Tour'.

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Camilo llegó junto a Evaluna Montaner y sus dos hijas al aeropuerto de Arequipa, en el marco de la gira internacional con la que el cantante colombiano presenta su más reciente álbum, “Para Cuando Sean Mayores”. El portal Instarándula compartió las primeras imágenes de la llegada de la familia a territorio peruano, previa a los dos conciertos que el artista ofrecerá en el país.

El creador de contenido José Pastor comenta la publicación del cantante colombiano Camilo en redes sociales, donde anunció su viaje hacia Arequipa, Perú, en el marco de su gira musical. En la historia compartida desde un avión, el artista expresó su expectativa por su primera presentación en la ciudad y por degustar la gastronomía local previo a sus conciertos programados en territorio peruano. Video: TikTok @josepastord

La familia mantuvo a sus hijas alejadas de las cámaras durante la llegada

Según las imágenes difundidas, Evaluna y sus dos hijas ingresaron primero al aeropuerto, de manera rápida y acompañadas por su equipo de seguridad. La cantante venezolana cargaba a la hija mayor, quien se cubrió el rostro mientras abrazaba a su madre, mientras la hija menor permanecía junto a una niñera, también con el rostro resguardado de las cámaras. Evaluna saludó al público presente con besos volados antes de retirarse del lugar.

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Camilo ingresó minutos después y generó la euforia inmediata del público que lo esperaba en el aeropuerto. El cantante se mostró agradecido por el recibimiento, envió besos volados a sus seguidores y se tomó fotografías y videos junto a algunos de ellos. “Hola, tribu de Arequipa”, expresó el artista durante su llegada, frase que también replicó en sus redes sociales.

El cantante Camilo arribó a la ciudad de Arequipa junto a su esposa Evaluna Montaner en el marco de su gira internacional. El artista fue recibido por decenas de seguidores en el aeropuerto local y documentó en video su saludo a la multitud, así como los ensayos previos sobre el escenario y momentos en el camerino antes de sus presentaciones programadas en Perú. Video: Instagram Camilo

A través de sus plataformas digitales, Camilo compartió además una fotografía desde sus ensayos previos al concierto, acompañada del mensaje “Arequipa, llegamos”. En otro momento de la jornada, el artista mostró a una de sus hijas con un chullo peruano durante su estadía en el hospedaje, en una imagen que también circuló entre sus seguidores.

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El tiktoker José Pastor detalló el itinerario del cantante hacia Perú

El creador de contenido José Pastor registró el momento en que Camilo anunció su viaje hacia territorio peruano a través de sus redes sociales. “Camilo publica que ya se encuentra saliendo rumbo a Perú, que es lo que compartió el artista por sus redes sociales”, relató Pastor, quien detalló el contenido de la publicación del cantante.

“Arequipa, saliendo a vernos por primera vez. Mañana va a ser hermoso, ya quiero probar el queso helado”, escribió Camilo en la historia difundida desde el interior del avión, acompañada de la bandera peruana.

El cantante Camilo y su esposa Evaluna Montaner fueron captados a su llegada al aeropuerto de Arequipa, Perú. En las imágenes registradas por asistentes, ambos artistas ingresan a las instalaciones acompañados por personal de seguridad mientras son recibidos por seguidores y personas que graban con teléfonos móviles. La visita forma parte de su gira musical en el país, con fechas programadas en Arequipa y Lima. Video: Instagram Instarándula

Pastor precisó además el calendario de presentaciones del artista en el país. “El primer concierto es el día de mañana, domingo 8 de noviembre, y luego el segundo concierto el 10 en Lima”, señaló el tiktoker, quien también invitó a sus seguidores a comentar sobre la llegada del cantante a suelo peruano.

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Camilo recordó el vínculo histórico de su carrera con Perú

Días antes de su llegada, Jota Benz, desde Radio La Zona, entrevistó a Camilo previo a su viaje hacia Arequipa y Lima. Durante la conversación, el cantante recordó el papel que tuvo el público peruano en los inicios de su carrera musical. “2009, una cosa así, que fue la primera vez que yo fui a Perú. Fue el primer país que acogió mi música muchísimo antes de que empezara a pasar lo que está pasando ahora con mi carrera”, afirmó Camilo durante la entrevista.

El artista profundizó en el valor que le otorga a ese vínculo con el público peruano. “Yo me acuerdo que la primera, incluso puede ser que sea hace como 18 años. Y yo eso lo agradezco profundamente porque, bueno, no sé si yo estuviera donde estoy si no fuera por esos primeros pasos que yo di cuando abrieron las puertas en Perú para mí”, sostuvo el cantante, quien añadió sentir ilusión cada vez que tiene la oportunidad de presentarse en el país.

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En una entrevista para Radio La Zona con Jota Benz, el cantante colombiano Camilo recordó los inicios de su carrera musical y el respaldo recibido por el público peruano desde sus primeras visitas al país. Durante el diálogo, previo a sus conciertos de la gira "Para Cuando Sean Mayores Tour" en las ciudades de Arequipa y Lima, el artista agradeció el apoyo constante de sus seguidores locales y confirmó las fechas de sus presentaciones en territorio peruano. Video: TikTok Radio La Zona

Jota Benz, por su parte, destacó la expectativa generada entre los oyentes de la emisora previo a los conciertos. “La gente aquí en la radio no deja de mandar audios, mensajes, preguntando. Nosotros estamos también muy contentos. 8 de noviembre es en Arequipa y 10 de noviembre, dos noches después, te presentas en Lima para Cuando Sean Mayores Tour”, señaló el conductor durante la entrevista.

Dos fechas confirmadas en el país como parte de la gira internacional

El primer concierto de Camilo en Perú se realizará este domingo 8 de noviembre en el Jardín de la Cerveza, ubicado en el Campo Ferial Cerro Juli, en Arequipa. Dos días después, el martes 10 de noviembre, el cantante se presentará en Costa 21, recinto ubicado en el distrito de San Miguel, en Lima. Ambas fechas forman parte de “Para Cuando Sean Mayores Tour”, la gira con la que el artista colombiano presenta en vivo su más reciente producción discográfica, que también contempla presentaciones en Estados Unidos, México, Puerto Rico y otros países de Sudamérica.

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