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El golazo de Percy Liza para el 2-0 de Sport Boys frente a Universitario por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘rosados’ aseguran el resultado con un mortal contragolpe que los cremas no supieron controlar

El delantero definió con mucha calidad luego de un letal contragolpe en el Monumental - Crédito: L1MAX.
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Sorpresa monumental. Cuando todo Universitario de Deportes estaba lanzado en ataque en busca del empate, un rápido contragolpe de Sport Boys, terminó con el segundo gol del conjunto chalaco gracias al delantero Percy Liza.

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