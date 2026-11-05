El golazo de Percy Liza para el 2-0 de Sport Boys frente a Universitario por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sorpresa monumental. Cuando todo Universitario de Deportes estaba lanzado en ataque en busca del empate, un rápido contragolpe de Sport Boys, terminó con el segundo gol del conjunto chalaco gracias al delantero Percy Liza.
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