Pucallpa se alista para recibir al Papa León XIV: los preparativos en la Amazonía peruana

Un fotomontaje combina la figura del papa León XIV en oración con la plaza de armas y la catedral de Pucallpa ante su visita pastoral a Ucayali.

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La capital de Ucayali vivirá este domingo 15 de noviembre la primera visita de un pontífice a la ciudad, en el marco de la gira apostólica que el papa León XIV realiza por Perú entre el 11 y el 16 de noviembre. Un deslizamiento de tierra en la carretera Federico Basadre complicó en los últimos días el montaje de la infraestructura destinada a recibirlo, y obligó a evaluar el uso de un vuelo extraordinario para trasladar los materiales pendientes.

El itinerario del pontífice en Pucallpa contempla dos actividades centrales tras su llegada, prevista para las 14:30 horas: a las 15:00 se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos indígenas amazónicos en el Malecón Puerto Callao, a orillas de la laguna de Yarinacocha, y a las 16:45 presidirá una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, conocida como La Videnita, en el distrito de Manantay. Se trata de la última escala de su recorrido por el país, que también incluyó Lima, Chiclayo y Cusco.

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Visita del papa León XIV: la organización reporta avances de hasta 95%| Foto: AFP/Canva

Huaico retrasó el montaje del escenario

El padre Luca Zanta, coordinador de la visita papal, explicó que los componentes para completar la maloca destinada al encuentro con los pueblos indígenas debían llegar a Pucallpa el viernes 6 de noviembre, según el compromiso asumido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El deslizamiento en la vía Federico Basadre impidió el traslado de ese material a tiempo.

Ante la demora, el Vicariato Apostólico de Pucallpa contempló la posibilidad de utilizar un vuelo extraordinario para evitar mayores atrasos. Zanta indicó que, una vez que lleguen los materiales pendientes, el montaje del escenario podría completarse en una sola jornada. El organismo religioso aseguró mantener coordinaciones permanentes con las instituciones involucradas para que los preparativos continúen según lo previsto.

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Huaico retrasa materiales para el escenario del papa León XIV en Pucallpa.

Encuentro simbólico con pueblos indígenas

El itinerario pastoral en Yarinacocha fue estructurado en torno a tres ejes: escuchar, sembrar y celebrar. Según detalló el obispo de Pucallpa, monseñor Augusto Quijano, el Santo Padre sostendrá un diálogo directo con delegaciones de los pueblos Shipibo-Konibo, Asháninka y Kukama, además de representantes amazónicos invitados en articulación con la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA).

Está previsto que León XIV plante un árbol de shihuahuaco, especie nativa que puede vivir más de mil años, en un encuentro intergeneracional entre ancianos y niños de las comunidades amazónicas. La misa en la Villa Deportiva Regional, por su parte, reunirá a un estimado de 50 mil fieles provenientes de distintas localidades de la región y del resto del país.

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Fernando Carteiro, comunero de Yarinacocha, pide visibilizar la problemática de la amazonía y dialogar| Foto: Captura del documental LEÓN XIV VUELVE A CASA - PUCALLPA (EP.2)

Reclusos elaboraron el mobiliario del papa

Entre los preparativos artesanales, internos del establecimiento penitenciario de Pucallpa elaboraron dos sillas de madera para la visita. Una de ellas será utilizada por el pontífice durante sus actividades oficiales, mientras que la segunda quedará en Ucayali como parte del proyecto cultural de la diócesis local.

Las piezas fueron recogidas por el senador Jorge Velásquez Portocarrero, quien llegó al penal junto a representantes de la Cancillería y del propio Vicariato. Según explicó el legislador, el espacio donde se conservará la segunda silla también albergará otros objetos y mobiliario vinculados a la visita papal.

Mincetur lanza una guía para viajar durante la visita del papa León XIV|Foto: Vatican News Andina

Inscripciones gratuitas del Gobierno Regional

El Gobierno Regional de Ucayali, en articulación con el Vicariato, abrió el registro de participantes a través de la plataforma digital Joinnus desde el 5 de noviembre. Las entradas son estrictamente gratuitas y nominativas, por lo que está prohibida su venta o transferencia a terceros.

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Entre las medidas de organización difundidas por las autoridades figuran:

Inscripción obligatoria para acceder a los dos encuentros programados en Pucallpa.

Prohibición expresa de comercializar o transferir las entradas.

Coordinación con delegaciones amazónicas de distintas localidades para su traslado a la ciudad.

El papa León XIV saluda en una emisión de Noticias VIVO que anuncia su llegada a Perú en siete días.

FF.AA. despliegan operativo de seguridad

Una misión de avanzada del Vaticano, integrada por un encargado de la Gendarmería Vaticana, un representante de la Guardia Suiza, un obispo, un director de protocolo y un jefe de prensa, supervisó los distintos puntos que recorrerá León XIV en el país, incluido Pucallpa. Según Jesús Alzamora Gallarday, asesor ad honorem del Ministerio de Defensa (Mindef), la delegación solicitó ajustes puntuales en materia de seguridad tras la inspección.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, dispuso directivas para los operativos de prevención y seguimiento del recorrido papal, en los que participan la Marina de Guerra, el Ejército y la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Esta última desplegará un sistema antidron durante la estadía del pontífice en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, y trasladará a una delegación de la comunidad Awajún hasta la capital de Ucayali para su participación en los actos programados.

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