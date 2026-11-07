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Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 4 de fase 1

Inicia la cuarta jornada con duelos decisivos: Universitario defenderá el liderato frente Rebaza Acosta, San Martín hará lo suyo con Wanka, Alianza Lima chocará con Géminis, y mucho más

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
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Hoy, sábado 7 de noviembre, arranca la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027 con partidazos: Universitario de Deportes se medirá con Rebaza Acosta, San Martín lo hará con Deportivo Wanka, Alianza Lima chocará con Deportivo Géminis, Regatas Lima enfrentará a Perú Sub 19, y mucho más.

Las ‘pumas’ y las ‘santas’ lideran la tabla de posiciones con 9 puntos, siguen las ‘blanquiazules’ que ocupan el tercer lugar con 6 unidades mientras espera el fallo tras reclamo contra las chorrillanas por alinear 4 extranjeras.

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Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 7 de noviembre

  • 14:45 horas | Deportivo Soan vs. Olva Latino (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • 17:00 horas | Universidad San Martín vs. Deportivo Wanka (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • 19:00 horas | Universitario de Deportes vs. Rebaza Acosta (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 8 de noviembre

  • 14:15 horas | Perú Sub-19 vs. Regatas Lima (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • 16:30 horas | Circolo Sportivo Italiano vs. Atlético Atenea (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • 18:30 horas | Alianza Lima vs. Deportivo Géminis (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
Programación oficial de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Programación oficial de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV

Dónde ver los partidos de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Latina TV transmitirá gratis la Liga Peruana de Vóley 2026/27 a través de su señal abierta y de sus plataformas digitales oficiales.

Los partidos estarán disponibles en el canal 2 y en la señal 702 en alta definición, sin necesidad de contratar una suscripción.

La televisora también ofrecerá los encuentros desde su página web y su aplicación, lo que permitirá seguir la competencia desde celulares, tabletas y computadoras.

La alternativa digital estará dirigida a los aficionados que no puedan ver los duelos frente al televisor. Ambas plataformas reunirán la programación del torneo para facilitar el acceso desde distintos dispositivos.

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Infobae Perú acompañará el desarrollo de la temporada con previas, relatos punto a punto, jugadas destacadas, resultados y la tabla de posiciones actualizada.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Precios de entradas

La Federación Peruana de Vóley (FPV) puso a la venta entradas con precios accesibles para los partidos que se disputarán en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Los aficionados pueden adquirir los boletos a través de la plataforma Joinnus, donde los denominados ‘voleilovers’ ya comenzaron a asegurar sus ubicaciones para alentar a sus equipos.

- General: S/. 25.00

- Norte preferente: S/. 30.00

- Sur preferente: S/. 30.00

- Oriente preferente: S/. 45.00

- Occidente preferente: S/. 45.00

- Parking: S/. 25.00

Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

El reclamo de Alianza Lima contra Regatas Lima

Alianza Lima pidió revisar el partido ante Regatas Lima ante el Comité de Reclamos de la Liga Peruana de Vóley, tras el encuentro disputado el 24 de octubre en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Las blanquiazules ganaron por 3-2, pero presentaron el documento después del compromiso para que se evalúe la actuación de su rival.

El club victoriano busca que el marcador sea modificado a un 3-0 a su favor. Si el pedido prospera, pasaría de dos a tres puntos en la tabla de posiciones.

El cuadro chorrillano cometió el error de meter cuatro extranjeras en campo al momento de un cambio en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: A Presión.

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