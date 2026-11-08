Venezolano expulsado de Perú tras retar a Migraciones aparece en Bolivia y suplica volver: "Me arrepiento, fue una broma"

El ciudadano venezolano Álvaro Luis Gómez Bastidas solicita volver a Perú en videos grabados desde la frontera con Bolivia tras su expulsión del país. (Composición: Infobae Perú/Difusión)

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El ciudadano venezolano Álvaro Luis Gómez Bastidas, quien fue intervenido y expulsado de Perú luego de desafiar públicamente a las autoridades migratorias en un video viral, reapareció en la frontera con Bolivia y pidió volver al país para reunirse con su hijo de dos años. En nuevas grabaciones difundidas en redes sociales, el hombre aseguró que sus publicaciones fueron “humor exagerado” y no un reto real contra el Estado peruano.

Gómez Bastidas había sido localizado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Superintendencia Nacional de Migraciones en una finca del distrito de Salas, en la región de Ica, luego de que un video suyo se volviera viral. En la grabación, el venezolano se burlaba de los operativos de control migratorio con la frase “aquí los espero, vengan por mí, no se tarden”, lo que terminó por conducir a los agentes hasta su paradero.

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Venezolano que fue expulsado del Perú se arrepiente y pida nueva oportunidad para regresar al país. (Crédito: FB/@ Ica Sin Censura)

Detención y expulsión

El mensaje surgió como respuesta a informaciones sobre operativos de deportación en curso contra la comunidad venezolana en Perú. La publicación, interpretada por buena parte del público como un desafío directo a las autoridades, escaló con rapidez en plataformas digitales y generó pedidos de intervención dirigidos al Estado peruano. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, al ciudadano se le atribuyeron conductas que atentarían contra el orden público, el orden interno y la seguridad ciudadana, catalogadas entre las infracciones migratorias más graves sancionadas con la expulsión del país.

Las autoridades constataron además que permanecía en territorio peruano en situación migratoria irregular, lo que derivó en la aplicación del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE). El superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, advirtió que “en el Perú, la ley se respeta y se cumple” y que la institución “no va a permitir que ciudadanos extranjeros permanezcan al margen de nuestras normas migratorias”.

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Un ciudadano venezolano afronta un proceso de expulsión en Ica tras ser intervenido por las autoridades peruanas por su situación migratoria irregular. (Migraciones)

“No puedo estar lejos de mi hijo”

Tras su detención, Gómez Bastidas sostuvo que el contenido fue malinterpretado. “Yo en las publicaciones, en la descripción pongo el hashtag humor y pongo esto no es para desafiar la ley, porque yo sé que esto me puede traer consecuencias”, declaró ante personal de Migraciones, según consignó Infobae. En los nuevos videos grabados ya en territorio boliviano, el hombre amplió su versión y afirmó: “yo sé que cada cosa trae sus consecuencias y yo estoy hoy en día pagando esa consecuencia”.

“He comido solamente dos veces y estoy todo deshidratado porque ni agua me querían dar”, relató, y adelantó que mostrará evidencias de las marcas que presenta en el cuerpo: “en mi próximo video les estaré explicando por qué tengo este moretón aquí y por qué tengo esta estrangulación aquí, mi gente, injustamente”, expresó el sujeto en sus redes sociales.

El principal reclamo del venezolano se centra en la sanción de ocho años de impedimento de ingreso a Perú, que según él lo alejará de su hijo de dos años, de nacionalidad peruana. “Yo no puedo estar lejos de mi hijo, él me necesita”, expresó, al tiempo que pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo y de Migraciones para revisar su caso. Planteó incluso estar dispuesto a cumplir una sanción alternativa dentro del país, “así sea barriendo plaza, actividad comunitaria, lo que sea”.

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Un ciudadano venezolano afronta un proceso de expulsión en Perú tras ser intervenido por la Superintendencia Nacional de Migraciones en Ica. (Migraciones)

Extranjero se encuentra en Bolivia

“Me encuentro por aquí en Bolivia, manitos, en la frontera (...) yo necesito que si alguno de ustedes sabe algún trabajito por ahí, yo soy operador de montacargas, siete años de experiencia en esas máquinas”, dijo, al tiempo que pidió colaboración económica a través de redes sociales: “así sea de un sol que me colabore alguno, me va a ayudar a llegar a Venezuela pronto”. También manifestó temor por su seguridad: “yo siento que mi vida corre peligro por aquí donde estoy (...) esta gente está muy agraviada conmigo”.

Según su propio relato, el hombre se encuentra actualmente en la zona fronteriza entre Bolivia y Venezuela, sin dinero ni alojamiento. Dijo trabajar como operador de montacargas y pidió ayuda económica o laboral a través de redes sociales para poder continuar su traslado. También manifestó temor por su seguridad personal, sin precisar el origen de esa amenaza, y adelantó que publicará más material sobre lo ocurrido durante su detención en Perú.

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Álvaro Luis Gómez Bastidas pide retornar a Perú para reunirse con su hijo de dos años tras ser expulsado por las autoridades migratorias peruanas. (Composición: Infobae Perú/Difusión)