Perú

Venezolano expulsado de Perú tras retar a Migraciones aparece en Bolivia y suplica volver: "Me arrepiento, fue una broma"

El extranjero fue localizado en una finca de Ica tras viralizar un mensaje de desafío contra los operativos de control migratorio en el país

Capturas de video de un hombre con capucha oscura, mostrado a la izquierda con el rostro descubierto y a la derecha con gafas de sol oscuras
El ciudadano venezolano Álvaro Luis Gómez Bastidas solicita volver a Perú en videos grabados desde la frontera con Bolivia tras su expulsión del país. (Composición: Infobae Perú/Difusión)
Guardar

El ciudadano venezolano Álvaro Luis Gómez Bastidas, quien fue intervenido y expulsado de Perú luego de desafiar públicamente a las autoridades migratorias en un video viral, reapareció en la frontera con Bolivia y pidió volver al país para reunirse con su hijo de dos años. En nuevas grabaciones difundidas en redes sociales, el hombre aseguró que sus publicaciones fueron “humor exagerado” y no un reto real contra el Estado peruano.

Gómez Bastidas había sido localizado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Superintendencia Nacional de Migraciones en una finca del distrito de Salas, en la región de Ica, luego de que un video suyo se volviera viral. En la grabación, el venezolano se burlaba de los operativos de control migratorio con la frase “aquí los espero, vengan por mí, no se tarden”, lo que terminó por conducir a los agentes hasta su paradero.

PUBLICIDAD

Venezolano que fue expulsado del Perú se arrepiente y pida nueva oportunidad para regresar al país. (Crédito: FB/@ Ica Sin Censura)

Detención y expulsión

El mensaje surgió como respuesta a informaciones sobre operativos de deportación en curso contra la comunidad venezolana en Perú. La publicación, interpretada por buena parte del público como un desafío directo a las autoridades, escaló con rapidez en plataformas digitales y generó pedidos de intervención dirigidos al Estado peruano. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, al ciudadano se le atribuyeron conductas que atentarían contra el orden público, el orden interno y la seguridad ciudadana, catalogadas entre las infracciones migratorias más graves sancionadas con la expulsión del país.

Las autoridades constataron además que permanecía en territorio peruano en situación migratoria irregular, lo que derivó en la aplicación del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE). El superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, advirtió que “en el Perú, la ley se respeta y se cumple” y que la institución “no va a permitir que ciudadanos extranjeros permanezcan al margen de nuestras normas migratorias”.

PUBLICIDAD

Composición con el rostro de un hombre en primer plano y una escena del individuo custodiado por dos agentes ante un panel policial
Un ciudadano venezolano afronta un proceso de expulsión en Ica tras ser intervenido por las autoridades peruanas por su situación migratoria irregular. (Migraciones)

“No puedo estar lejos de mi hijo”

Tras su detención, Gómez Bastidas sostuvo que el contenido fue malinterpretado. “Yo en las publicaciones, en la descripción pongo el hashtag humor y pongo esto no es para desafiar la ley, porque yo sé que esto me puede traer consecuencias”, declaró ante personal de Migraciones, según consignó Infobae. En los nuevos videos grabados ya en territorio boliviano, el hombre amplió su versión y afirmó: “yo sé que cada cosa trae sus consecuencias y yo estoy hoy en día pagando esa consecuencia”.

Icon Block quote
“He comido solamente dos veces y estoy todo deshidratado porque ni agua me querían dar”, relató, y adelantó que mostrará evidencias de las marcas que presenta en el cuerpo: “en mi próximo video les estaré explicando por qué tengo este moretón aquí y por qué tengo esta estrangulación aquí, mi gente, injustamente”, expresó el sujeto en sus redes sociales.

El principal reclamo del venezolano se centra en la sanción de ocho años de impedimento de ingreso a Perú, que según él lo alejará de su hijo de dos años, de nacionalidad peruana. “Yo no puedo estar lejos de mi hijo, él me necesita”, expresó, al tiempo que pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo y de Migraciones para revisar su caso. Planteó incluso estar dispuesto a cumplir una sanción alternativa dentro del país, “así sea barriendo plaza, actividad comunitaria, lo que sea”.

Dos capturas de video muestran el rostro de un hombre joven con auriculares al cuello que habla frente a la cámara
Un ciudadano venezolano afronta un proceso de expulsión en Perú tras ser intervenido por la Superintendencia Nacional de Migraciones en Ica. (Migraciones)

Extranjero se encuentra en Bolivia

“Me encuentro por aquí en Bolivia, manitos, en la frontera (...) yo necesito que si alguno de ustedes sabe algún trabajito por ahí, yo soy operador de montacargas, siete años de experiencia en esas máquinas”, dijo, al tiempo que pidió colaboración económica a través de redes sociales: “así sea de un sol que me colabore alguno, me va a ayudar a llegar a Venezuela pronto”. También manifestó temor por su seguridad: “yo siento que mi vida corre peligro por aquí donde estoy (...) esta gente está muy agraviada conmigo”.

Según su propio relato, el hombre se encuentra actualmente en la zona fronteriza entre Bolivia y Venezuela, sin dinero ni alojamiento. Dijo trabajar como operador de montacargas y pidió ayuda económica o laboral a través de redes sociales para poder continuar su traslado. También manifestó temor por su seguridad personal, sin precisar el origen de esa amenaza, y adelantó que publicará más material sobre lo ocurrido durante su detención en Perú.

Dos capturas en primer plano de un hombre joven con capucha oscura mirando hacia la cámara en un espacio al aire libre
Álvaro Luis Gómez Bastidas pide retornar a Perú para reunirse con su hijo de dos años tras ser expulsado por las autoridades migratorias peruanas. (Composición: Infobae Perú/Difusión)

Temas Relacionados

VenezolanoExtranjeroMigracionesIlegalesperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Delincuentes roban joyas y artesanías valorizadas en más de medio millón de soles en pleno parque Kennedy de Miraflores

Los ladrones utilizaron un parapeto de madera para ocultar sus movimientos y tuvieron tiempo de desmontar los exhibidores y seleccionar las piezas más costosas del establecimiento

Delincuentes roban joyas y artesanías valorizadas en más de medio millón de soles en pleno parque Kennedy de Miraflores

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 4 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Se juega el primer set. Las ‘íntimas’ buscan imponerse ante las ‘guerreras’ en un duelo clave. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 4 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 4 de fase 1

San Martín se midió con Deportivo Wanka, mientras que Universitario chocó con Rebaza Acosta. Este domingo, Alianza Lima y Deportivo Géminis se enfrentarán en Villa El Salvador

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 4 de fase 1

Felipe Chávez volvió a ser protagonista en Alemania: dio una asistencia en el triunfo del FC Magdeburg por 2. Bundesliga

El futbolista de 19 años ingresó para el segundo tiempo y tuvo una intervención decisiva en una victoria que mantiene a su equipo en los primeros puestos del ascenso alemán

Felipe Chávez volvió a ser protagonista en Alemania: dio una asistencia en el triunfo del FC Magdeburg por 2. Bundesliga

Pimentel se prepara para recibir al Papa León XIV: así será el escenario de su misa multitudinaria

La explanada de 81 hectáreas contará con 17 pantallas gigantes, 27 macrolotes, cinco rutas de evacuación, mil servicios sanitarios y 15 puntos de auxilio médico para la misa multitudinaria en Lambayeque

Pimentel se prepara para recibir al Papa León XIV: así será el escenario de su misa multitudinaria
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

López Aliaga amenaza al jefe del JNE: “Usted va a terminar en la cárcel, me voy a encargar de perseguirlo”

López Aliaga amenaza al jefe del JNE: “Usted va a terminar en la cárcel, me voy a encargar de perseguirlo”

López Aliaga despotrica contra el ministro de Trabajo: “Es indecente (...) me dan asco los políticos como usted”

¿Disputa en Juntos por el Perú? Diputado Marlon Aguirre denuncia bloqueo de siete proyectos por parte de Ernesto Zunini

Gobierno designa a Rodríguez Mackay, excanciller de Pedro Castillo, como embajador del Perú en Marruecos

¿Qué pasará con los exalcaldes reelectos que postularon como primeros regidores?

ENTRETENIMIENTO

Alcalde de Comas interrumpió concierto de La Bella Luz para entregar flores a Mackeily Luján y generó críticas en redes

Alcalde de Comas interrumpió concierto de La Bella Luz para entregar flores a Mackeily Luján y generó críticas en redes

Clausura del Estadio San Marcos sin fecha de reapertura: The Strokes, Agua Marina, Maná y Robbie Williams, los conciertos en riesgo

Alondra García Miró no descartó su regreso a 'Combate' al ser captada en ATV: "Vamos a ver qué cuentan los chicos"

Ana Siucho sorprende con su nueva figura tras separarse de Edison Flores

Ángelo Fukuy, Lucho Cuéllar, John Kelvin y más artistas se reúnen en ‘Voces de la Cumbia’: fecha, lugar y entradas

DEPORTES

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 4 de fase 1

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 4 de fase 1

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 4 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Felipe Chávez volvió a ser protagonista en Alemania: dio una asistencia en el triunfo del FC Magdeburg por 2. Bundesliga

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Partidos de hoy, domingo 8 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo