El duro comunicado de Los Chankas por un supuesto penal no cobrado ante Alianza Lima: “Solicitamos los audios del VAR”

El club apurimeño anunció un reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros tras el empate 1-1 en Andahuaylas y exigió explicaciones por la revisión de Bruno Pérez en tiempo de descuento (L1 MAX)

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El Club Deportivo Los Chankas CYC emitió un duro comunicado institucional en el que expresó su rechazo a la decisión arbitral que privó a su equipo de un penal durante el partido disputado este domingo ante Alianza Lima en Andahuaylas, correspondiente a la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga1.

La institución apurimeña cuestionó la resolución del árbitro Bruno Pérez, quien revisó la jugada en el sistema VAR y determinó que no existía infracción, pese a los reclamos del plantel local y de su cuerpo técnico. El encuentro finalizó igualado en un gol por lado, resultado que dejó un sabor amargo en el conjunto de Andahuaylas.

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La jugada que encendió la polémica

La acción ocurrió en los descuentos, cuando Abdiel Ayarza cayó dentro del área tras un contacto con Luis Advíncula. La revisión del VAR no modificó la decisión inicial de Bruno Pérez y desató los reclamos locales. (L1 MAX)

En los minutos de descuento del partido, el delantero Abdiel Ayarza cayó dentro del área rival al recibir una sujeción por parte del defensor de Alianza Lima, Luis Advíncula. La acción generó protestas inmediatas del plantel local y del director técnico Juan Carlos Bazalar, lo que motivó la intervención del sistema de videoarbitraje.

El árbitro Bruno Pérez fue llamado a revisar las imágenes en la pantalla del VAR y, tras observar la jugada, concluyó que el agarre no tuvo la intensidad suficiente para desequilibrar al atacante ni para ser sancionado como pena máxima. La decisión desató la indignación de los jugadores y dirigentes del equipo apurimeño, que consideraron evidente la infracción.

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El partido se disputó en el estadio de Andahuaylas en el marco de la fecha 16 y penúltima jornada del Torneo Clausura 2026. Con el empate, Los Chankas no pudo sumar los tres puntos que necesitaba en su cancha, mientras que Alianza Lima se llevó una unidad de un escenario adverso. La polémica arbitral opacó el resultado deportivo y derivó en una reacción institucional que escaló rápidamente.

El comunicado y las exigencias a la CONAR

Los Chankas puso el foco en la transparencia del videoarbitraje y exigió conocer qué se dijo durante la revisión de la jugada. El club también reclamó una evaluación del desempeño de Bruno Pérez (Liga 1)

Horas después del pitazo final, Los Chankas CYC difundió un comunicado oficial en el que calificó de “inaceptable” que el VAR, herramienta tecnológica disponible precisamente para corregir errores, no haya revertido una acción que el club consideró “clara y determinante”. En el texto, la institución anunció la presentación de un reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), al que exigirá una evaluación rigurosa del desempeño del árbitro y una explicación detallada sobre los criterios aplicados al momento de desestimar la infracción.

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Además, el club solicitó formalmente la divulgación de los audios y registros de comunicación del sistema VAR correspondientes a esa jugada. “Solicitamos los audios del VAR”, precisó la institución en su comunicado, con el objetivo de garantizar claridad y transparencia sobre las resoluciones adoptadas durante el encuentro.

La entidad también pidió a la CONAR que informe públicamente sobre los criterios que regulan el proceso de designación arbitral en el torneo, así como las consecuencias que acarrean los errores detectados en la evaluación y la posterior programación de las ternas involucradas. Se trata de una demanda que apunta directamente a la estructura de control del arbitraje peruano y a la rendición de cuentas dentro del fútbol profesional.

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Un llamado a las autoridades del fútbol peruano

A una fecha del cierre de la fase regular, el reclamo apurimeño se suma al debate sobre el uso del VAR en la Liga1. El club espera que las autoridades expliquen lo ocurrido y garanticen criterios claros para todos los equipos (Liga 1)

En el cierre del comunicado, Los Chankas CYC apeló a las autoridades del fútbol peruano para que adopten medidas concretas orientadas a garantizar competencias justas, transparentes e imparciales. La institución advirtió que se mantendrá atenta al desarrollo del proceso y que actuará en defensa de la equidad y la integridad deportiva.

El reclamo del club apurimeño se produce en un momento sensible del Torneo Clausura 2026, a una fecha del cierre de la fase regular, cuando cada punto puede definir posiciones en la tabla y eventuales clasificaciones. En ese contexto, una decisión arbitral de este tipo adquiere una dimensión que excede lo estrictamente deportivo y pone en el centro del debate la confiabilidad del sistema de videoarbitraje y la transparencia en su aplicación.

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La CONAR deberá ahora pronunciarse sobre el reclamo presentado por Los Chankas CYC, responder a la solicitud de los audios del VAR y explicar los criterios que rigieron la designación del árbitro Bruno Pérez para el partido ante Alianza Lima. La respuesta del organismo árbitral será seguida de cerca no solo por el club apurimeño, sino también por otros equipos del torneo que observan con atención cómo se resuelven las controversias arbitrales en la recta final de la competencia.