Perú

Delincuentes roban joyas y artesanías valorizadas en más de medio millón de soles en pleno parque Kennedy de Miraflores

Los ladrones utilizaron un parapeto de madera para ocultar sus movimientos y tuvieron tiempo de desmontar los exhibidores y seleccionar las piezas más costosas del establecimiento

Los ladrones utilizaron un parapeto de madera para ocultar sus movimientos y tuvieron tiempo de desmontar los exhibidores y seleccionar las piezas más costosas del establecimiento
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Un grupo de delincuentes robó mercancía valorizada en más de 500.000 soles de un establecimiento de artesanías y platería situado en el corazón del parque Kennedy, en el distrito limeño de Miraflores, uno de los más acomodados de la capital.

Según un informe difundido este domingo por el programa 24 Horas, de Panamericana Televisión, los asaltantes ingresaron al negocio y seleccionaron los artículos de mayor valor. Para acceder a ellos, violentaron los exhibidores y retiraron cuidadosamente las piezas de los paneles donde estaban colocadas.

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El establecimiento quedó con los espacios de exposición prácticamente vacíos. Uno de los propietarios indicó al medio que los responsables habrían instalado un parapeto de madera frente al inmueble para ocultar sus movimientos e impedir que los transeúntes advirtieran lo que ocurría en el interior.

El robo fue descubierto alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando el personal del negocio aún no se había percatado de lo sucedido. Fueron los vecinos quienes alertaron sobre la puerta violentada e intentaron comunicarse con el serenazgo y la Policía Nacional (PNP). Posteriormente, agentes de seguridad municipal llegaron al establecimiento.

Miraflores
Usaron un parapeto para ocultarse: los delincuentes habrían colocado una estructura de madera frente al establecimiento para evitar que los transeúntes advirtieran sus movimientos

La víctima explicó que los ladrones actuaron con tiempo y cuidado para retirar los productos. Incluso desmontaron los paneles donde estaban colocados y los apilaron en un sector del local. También forzaron las cerraduras de las vitrinas para acceder a las piezas.

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“Se han dado la paciencia de sacarlos de los paneles uno por uno, dejar los paneles apilados ahí en un montón. Han violentado las chapas de los exhibidores y han tenido la paciencia del mundo para sacar todo”, relató el propietario al mostrar los daños ocasionados.

De acuerdo con su versión, los responsables no se llevaron todos los artículos disponibles, sino que escogieron principalmente aquellos de mayor precio. El dueño también cuestionó la falta de una intervención oportuna de las autoridades municipales y policiales.

En particular, reprochó que la estructura de madera colocada frente al negocio no despertara sospechas entre los agentes de serenazgo ni el personal de fiscalización, pese a que el inmueble se encuentra en una zona concurrida.

“Serenazgo ni fiscalización hayan podido ver algo extraño al ver un parapeto en la puerta. Detrás de repente acercarse: ‘Oye, ¿qué están haciendo? ¿Quién ha dado permiso?’”, manifestó.

Gatos del parque Kennedy, en el distrito de Miraflores. Foto: Paula Elizalde / Infobae
Vecinos alertaron sobre el robo: el hecho se descubrió alrededor de las 10:30 de la mañana, luego de que residentes de la zona advirtieran que la puerta había sido violentada

Señaló que desconoce a qué hora ingresaron los asaltantes y cuánto tiempo permanecieron dentro del establecimiento. La meticulosidad con la que desmontaron los paneles y seleccionaron las piezas de mayor valor evidencia que pudieron actuar sin interrupciones.

Tras conocerse el caso, peritos de Criminalística y efectivos de la comisaría del sector iniciaron las diligencias para recoger evidencias e identificar a los responsables.

La comuna del distrito, encabezada por el alcalde Carlos Canales (Renovación Popular), no se ha pronunciado al respecto. No obstante, anunció la incorporación de 325 cámaras corporales para los agentes de serenazgo, que transmitirán imágenes en vivo a la Central Alerta Miraflores y registrarán las intervenciones.

La entidad indicó que los equipos permitirán intercambiar información con la PNP, con el objetivo de mejorar la coordinación y agilizar la respuesta ante emergencias.

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