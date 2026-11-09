Acribillan de varios disparos a chofer de la Línea A2 Chorrillos - San Juan de Miraflores: Sicarios se grabaron cometiendo el terrible atentado

Una camioneta de transporte público presenta impactos de proyectil de arma de fuego en el parabrisas y daños en la parte frontal de su estructura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un conductor de la línea A2, que cubre la ruta entre Chorrillos y San Juan de Miraflores, murió tras ser atacado a balazos durante su recorrido este domingo 8 de noviembre. La víctima fue identificada como Ismael Yanez, quien manejaba una combi cuando fue interceptado en la zona de la Entrada 12, en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores.

El ataque quedó registrado en un video que, según la información difundida sobre el caso, fue grabado por los propios ocupantes de la motocicleta desde la que se cometió el atentado. En las imágenes se observa a un hombre con polera negra y capucha al volante del vehículo menor. Detrás de él viajaba otro sujeto, quien sostenía el celular con el que se realizó la grabación y que habría efectuado los disparos.

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La motocicleta adelantó a la combi antes de colocarse a la altura del lado del conductor. Desde esa posición, los atacantes realizaron al menos seis disparos contra Yanez y huyeron del lugar de inmediato. El caso deberá ser esclarecido por las autoridades para determinar la participación de los implicados y el móvil del crimen.

Herido por los impactos de bala, el chofer intentó continuar la marcha en busca de ayuda. Alcanzó a avanzar hacia el cruce de las avenidas Miguel Seminario y Edilberto Quispe, pero perdió el control de la unidad y chocó en la intersección. La muerte de Yanez ha causado pesar entre sus familiares, amistades y trabajadores del transporte público que conocían su labor en la ruta A2.

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El hecho vuelve a poner el foco sobre los riesgos que afrontan conductores y cobradores en distintos recorridos de Lima. Hasta el cierre de esta nota, no se había informado sobre detenidos por el asesinato ni sobre un pronunciamiento oficial que precise las diligencias realizadas en la zona del ataque.

En noviembre de 2025, un ataque a otra combi de la A2 dejó un pasajero fallecido

La línea A2 ya había sido blanco de un ataque armado en noviembre de 2025, también en Pamplona Alta. Aquella vez, una combi de la empresa San Genaro se dirigía hacia Rinconada cuando un hombre que se habría hecho pasar por pasajero abordó la unidad varias cuadras antes del atentado.

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El agresor disparó en repetidas ocasiones contra el conductor a la altura de la calle Canta. El chofer logró cubrirse, pero uno de los proyectiles alcanzó a Luis Caja Salcedo, pasajero de 25 años que viajaba en los asientos posteriores. El joven fue trasladado al Hospital María Auxiliadora, donde llegó sin signos vitales.

Tras ese episodio, el conductor declaró ante la Policía Nacional del Perú (PNP) que pudo reconocer al atacante y lo vinculó con un grupo criminal que exigía pagos a la empresa. Transportistas de la ruta habían advertido, además, que recibían amenazas y cuestionaban la falta de vigilancia permanente en los puntos donde operan sus unidades.

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La sucesión de ataques contra vehículos de una misma ruta incrementa la preocupación entre los trabajadores del sector. En el caso de Yanez, las imágenes difundidas sobre el atentado podrían convertirse en un elemento relevante para identificar la trayectoria de los agresores, la motocicleta utilizada y otros indicios de la investigación.

Varias personas se reúnen alrededor de una Combi de la ruta Chorrillos - San Juan de Miraflores tras un ataque armado contra el conductor.

Más de 90 transportistas fueron asesinados en 2026 hasta el 27 de octubre

La violencia contra el transporte público se extiende a varios distritos de Lima Metropolitana. Datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público señalan que, entre enero y el 27 de octubre de 2026, se registraron 164 atentados contra transportistas, con un saldo de 93 fallecidos y 124 heridos.

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El registro de la Fiscalía abarca hechos relacionados con amenazas, extorsiones y ataques directos contra trabajadores del rubro. Entre 2024 y el 27 de octubre de este año, la cifra acumulada llegó a 291 atentados y 188 personas asesinadas, según la información oficial consignada sobre el fenómeno criminal.

El fiscal superior coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez, ha advertido que las organizaciones dedicadas a estas extorsiones emplean mecanismos como transferencias mediante billeteras digitales y cobros en paraderos. Las cuotas también son exigidas directamente a conductores antes de que inicien sus jornadas.

De acuerdo con esa estimación, cada estructura criminal podría movilizar entre S/ 3 millones y S/ 4 millones por estas actividades ilícitas. La Fiscalía y la PNP han reportado intervenciones contra organizaciones que operaban en Lima Norte y el norte chico; sin embargo, los ataques siguen afectando a quienes trabajan a diario al volante de unidades de transporte público.

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La investigación por la muerte de Ismael Yanez deberá establecer si el atentado estuvo relacionado con extorsiones u otro móvil. Las diligencias también buscarán ubicar a los dos hombres que se desplazaban en la motocicleta y revisar las cámaras de seguridad disponibles en la ruta de escape.