Perú

Acribillan de varios disparos a chofer de la Línea A2 Chorrillos - San Juan de Miraflores: Sicarios se grabaron cometiendo el terrible atentado

Ismael Yanez sería el nombre del conductor atacado mientras conducía una combi de la línea A2 en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores. Los agresores, que se movilizaban en una motocicleta, grabaron el atentado y huyeron después de disparar contra el conductor

Un vehículo de transporte público blanco con impactos de bala en el parabrisas y la parte frontal dañada, junto al perfil de un hombre.
Una camioneta de transporte público presenta impactos de proyectil de arma de fuego en el parabrisas y daños en la parte frontal de su estructura. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un conductor de la línea A2, que cubre la ruta entre Chorrillos y San Juan de Miraflores, murió tras ser atacado a balazos durante su recorrido este domingo 8 de noviembre. La víctima fue identificada como Ismael Yanez, quien manejaba una combi cuando fue interceptado en la zona de la Entrada 12, en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores.

El ataque quedó registrado en un video que, según la información difundida sobre el caso, fue grabado por los propios ocupantes de la motocicleta desde la que se cometió el atentado. En las imágenes se observa a un hombre con polera negra y capucha al volante del vehículo menor. Detrás de él viajaba otro sujeto, quien sostenía el celular con el que se realizó la grabación y que habría efectuado los disparos.

PUBLICIDAD

La motocicleta adelantó a la combi antes de colocarse a la altura del lado del conductor. Desde esa posición, los atacantes realizaron al menos seis disparos contra Yanez y huyeron del lugar de inmediato. El caso deberá ser esclarecido por las autoridades para determinar la participación de los implicados y el móvil del crimen.

Herido por los impactos de bala, el chofer intentó continuar la marcha en busca de ayuda. Alcanzó a avanzar hacia el cruce de las avenidas Miguel Seminario y Edilberto Quispe, pero perdió el control de la unidad y chocó en la intersección. La muerte de Yanez ha causado pesar entre sus familiares, amistades y trabajadores del transporte público que conocían su labor en la ruta A2.

PUBLICIDAD

El hecho vuelve a poner el foco sobre los riesgos que afrontan conductores y cobradores en distintos recorridos de Lima. Hasta el cierre de esta nota, no se había informado sobre detenidos por el asesinato ni sobre un pronunciamiento oficial que precise las diligencias realizadas en la zona del ataque.

En noviembre de 2025, un ataque a otra combi de la A2 dejó un pasajero fallecido

La línea A2 ya había sido blanco de un ataque armado en noviembre de 2025, también en Pamplona Alta. Aquella vez, una combi de la empresa San Genaro se dirigía hacia Rinconada cuando un hombre que se habría hecho pasar por pasajero abordó la unidad varias cuadras antes del atentado.

El agresor disparó en repetidas ocasiones contra el conductor a la altura de la calle Canta. El chofer logró cubrirse, pero uno de los proyectiles alcanzó a Luis Caja Salcedo, pasajero de 25 años que viajaba en los asientos posteriores. El joven fue trasladado al Hospital María Auxiliadora, donde llegó sin signos vitales.

Tras ese episodio, el conductor declaró ante la Policía Nacional del Perú (PNP) que pudo reconocer al atacante y lo vinculó con un grupo criminal que exigía pagos a la empresa. Transportistas de la ruta habían advertido, además, que recibían amenazas y cuestionaban la falta de vigilancia permanente en los puntos donde operan sus unidades.

La sucesión de ataques contra vehículos de una misma ruta incrementa la preocupación entre los trabajadores del sector. En el caso de Yanez, las imágenes difundidas sobre el atentado podrían convertirse en un elemento relevante para identificar la trayectoria de los agresores, la motocicleta utilizada y otros indicios de la investigación.

Un minibús blanco subido a la acera junto a un grupo de personas de espaldas en una vía pública
Varias personas se reúnen alrededor de una Combi de la ruta Chorrillos - San Juan de Miraflores tras un ataque armado contra el conductor.

Más de 90 transportistas fueron asesinados en 2026 hasta el 27 de octubre

La violencia contra el transporte público se extiende a varios distritos de Lima Metropolitana. Datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público señalan que, entre enero y el 27 de octubre de 2026, se registraron 164 atentados contra transportistas, con un saldo de 93 fallecidos y 124 heridos.

El registro de la Fiscalía abarca hechos relacionados con amenazas, extorsiones y ataques directos contra trabajadores del rubro. Entre 2024 y el 27 de octubre de este año, la cifra acumulada llegó a 291 atentados y 188 personas asesinadas, según la información oficial consignada sobre el fenómeno criminal.

El fiscal superior coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez, ha advertido que las organizaciones dedicadas a estas extorsiones emplean mecanismos como transferencias mediante billeteras digitales y cobros en paraderos. Las cuotas también son exigidas directamente a conductores antes de que inicien sus jornadas.

De acuerdo con esa estimación, cada estructura criminal podría movilizar entre S/ 3 millones y S/ 4 millones por estas actividades ilícitas. La Fiscalía y la PNP han reportado intervenciones contra organizaciones que operaban en Lima Norte y el norte chico; sin embargo, los ataques siguen afectando a quienes trabajan a diario al volante de unidades de transporte público.

La investigación por la muerte de Ismael Yanez deberá establecer si el atentado estuvo relacionado con extorsiones u otro móvil. Las diligencias también buscarán ubicar a los dos hombres que se desplazaban en la motocicleta y revisar las cámaras de seguridad disponibles en la ruta de escape.

Temas Relacionados

San Juan de MirafloresExtorsiónTransporte públicoSicariatoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Keiko Fujimori a tres días de la llegada del papa León XIV: “Perú está muy ilusionado de este regalo maravilloso”

La mandataria destacó el entusiasmo de los fieles peruanos ante el regreso del pontífice, quien ejerció como obispo de Chiclayo antes de su elección

Keiko Fujimori a tres días de la llegada del papa León XIV: “Perú está muy ilusionado de este regalo maravilloso”

Alianza Lima 0-1 Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 4 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Se juega el segundo set. Las ‘íntimas’ comenzaron perdiendo ante las ‘guerreras’, pero buscan remontar. Sigue las incidencias

Alianza Lima 0-1 Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 4 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Camilo llega a Perú con Evaluna y sus hijas: el queso helado que quiere probar y una deuda de gratitud de 18 años con el público peruano

El cantante colombiano aterrizó en Arequipa entre la euforia de sus seguidores como parte de su gira 'Para Cuando Sean Mayores Tour'

Camilo llega a Perú con Evaluna y sus hijas: el queso helado que quiere probar y una deuda de gratitud de 18 años con el público peruano

López Aliaga despotrica contra el ministro de Trabajo: “Es indecente (...) me dan asco los políticos como usted”

El líder de Renovación Popular cuestionó al titular de Trabajo por sus comentarios sobre la resolución que impide a los burgomaestres en funciones regresar al cargo mediante una candidatura como primer regidor

López Aliaga despotrica contra el ministro de Trabajo: “Es indecente (...) me dan asco los políticos como usted”

Keiko Fujimori retoma transmisiones en vivo y promete inversión de más de S/500 millones en compras de kits escolares a mypes

La presidenta señaló que la iniciativa contempla la confección de más de 1,2 millones de artículos escolares y prendas deportivas, mediante la participación de pequeños empresarios en su producción

Keiko Fujimori retoma transmisiones en vivo y promete inversión de más de S/500 millones en compras de kits escolares a mypes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori a tres días de la llegada del papa León XIV: “Perú está muy ilusionado de este regalo maravilloso”

Keiko Fujimori a tres días de la llegada del papa León XIV: “Perú está muy ilusionado de este regalo maravilloso”

López Aliaga despotrica contra el ministro de Trabajo: “Es indecente (...) me dan asco los políticos como usted”

Keiko Fujimori retoma transmisiones en vivo y promete inversión de más de S/500 millones en compras de kits escolares a mypes

López Aliaga amenaza al jefe del JNE: “Usted va a terminar en la cárcel, me voy a encargar de perseguirlo”

¿Disputa en Juntos por el Perú? Diputado Marlon Aguirre denuncia bloqueo de siete proyectos por parte de Ernesto Zunini

ENTRETENIMIENTO

Camilo llega a Perú con Evaluna y sus hijas: el queso helado que quiere probar y una deuda de gratitud de 18 años con el público peruano

Camilo llega a Perú con Evaluna y sus hijas: el queso helado que quiere probar y una deuda de gratitud de 18 años con el público peruano

Alcalde de Comas interrumpió concierto de La Bella Luz para entregar flores a Mackeily Luján y generó críticas en redes

Clausura del Estadio San Marcos sin fecha de reapertura: The Strokes, Agua Marina, Maná y Robbie Williams, los conciertos en riesgo

Alondra García Miró no descartó su regreso a 'Combate' al ser captada en ATV: "Vamos a ver qué cuentan los chicos"

Ana Siucho sorprende con su nueva figura tras separarse de Edison Flores

DEPORTES

Alianza Lima 0-1 Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 4 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Alianza Lima 0-1 Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 4 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Universitario vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 4 del torneo

El duro comunicado de Los Chankas por un supuesto penal no cobrado ante Alianza Lima: “Solicitamos los audios del VAR”

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 4 de fase 1