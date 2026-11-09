Ministro Carlos Espá solicitó información al gobierno ruso sobre compatriotas reclutados para combatir en la guerra contra Ucrania. (Foto: Cancillería Perú)

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Como parte de su viaje a Europa, que se amplió para incluir una agenda especial en Rusia, el canciller Carlos Espá se reunió en Moscú con su homólogo, Serguéi Lavrov, a quien expresó la preocupación de Perú por los compatriotas alistados en las Fuerzas Armadas rusas que fallecieron, desaparecieron o resultaron heridos durante el conflicto con Ucrania.

Según la cuenta de X del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó que el Gobierno peruano pidió información verificable sobre la situación y paradero de los peruanos reclutados por el ejército ruso, además de iniciar gestiones para identificar y repatriar los restos mortales. Carlos Espá y Lavrov coincidieron en que no debe producirse una renovación automática de los contratos de alistamiento.

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El comunicado también indica que el canciller ruso ofreció acelerar las respuestas a las solicitudes de los familiares que hayan sido presentadas mediante los canales institucionales y mecanismos bilaterales acordados, según informó la Cancillería del Perú.

Un reporte periodístico informa sobre un operativo de allanamiento realizado en una vivienda en el distrito de Comas. Durante las diligencias, efectivos de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público inspeccionaron el inmueble, incautaron dinero en efectivo, examinaron documentos y revisaron dispositivos electrónicos. Fuente: Latina Noticias

Como parte de la agenda del encuentro bilateral, los ministros abordaron el mantenimiento y la reparación de los helicópteros rusos Mi-8 y Mi-17, cuya operatividad es necesaria para la respuesta ante el Fenómeno El Niño. Las partes trataron el levantamiento de restricciones para adquirir repuestos por razones humanitarias.

La reunión incluyó el acuerdo de reconocimiento mutuo de grados y títulos académicos para facilitar la validación de estudios cursados por ciudadanos peruanos en la Federación de Rusia.

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Rusia admite que reclutó peruanos para el frente de guerra

El Gobierno de Perú confirmó que al menos 11 peruanos murieron y 114 permanecen desaparecidos tras unirse a la guerra en territorio ruso. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, un total de 459 connacionales se habrían sumado a la Operación Militar Especial, como denomina Moscú a su ofensiva en Ucrania, y al menos tres han sido capturados por las fuerzas ucranianas.

En medio de denuncias por reclutamiento irregular y posibles engaños, la Embajada de Rusia en Perú difundió un comunicado oficial el 15 de agosto de 2026, en el que sostiene que mantiene contacto permanente con las autoridades peruanas y que ha gestionado encuentros con familiares de los ciudadanos involucrados. La delegación diplomática señala que ha respondido a todas las solicitudes oficiales de información provenientes tanto de la Cancillería en Lima como de la Embajada del Perú en Moscú.

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La familia del peruano Erver Ríos Alván solicita el apoyo de la Cancillería para repatriar sus restos desde Rusia. El exsoldado loretano falleció mientras combatía en la guerra entre Rusia y Ucrania y deja un hijo de tres años. Fuente: TV Perú Noticias

Las familias han denunciado que algunos ciudadanos aceptaron propuestas de empleo que, según sus testimonios, ofrecían labores civiles y buenos ingresos. Sin embargo, una vez que llegaron a Rusia, habrían terminado vinculados a actividades militares.

En anteriores testimonios difundidos por medios de comunicación, familiares y ciudadanos afectados señalaron que algunas personas fueron contactadas mediante redes de reclutamiento y viajaron convencidas de que trabajarían como cocineros, vigilantes, cuidadores o personal de limpieza. Posteriormente, según estas denuncias, fueron trasladadas a instalaciones militares y se les pidió firmar contratos redactados en ruso.

Presunto reclutador de peruanos para Rusia recibe 14 meses de prisión preventiva

A mediados de octubre, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte obtuvo 14 meses de prisión preventiva contra Pocho Pinto, investigado por la presunta captación de ciudadanos peruanos para trasladarlos a Rusia con fines de explotación laboral. El caso incluye a cuatro compatriotas, entre ellos Julio Salazar, quien falleció.

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El Poder Judicial dictó 14 meses de prisión preventiva contra Pocho Pinto, investigado por presunta trata de personas agravada con fines de explotación laboral. Difusión

La investigación apunta a una presunta red de reclutamiento que habría ofrecido empleos como personal de seguridad en una base militar de la Federación de Rusia. Según las diligencias fiscales, los investigados habrían presentado condiciones económicas atractivas para convencer a los ciudadanos de viajar al extranjero.

Entre las ofertas atribuidas a Pinto figuran un sueldo mensual de 2.300 dólares y un bono de 20.000 dólares al término de un año de servicio. También se habría planteado la posibilidad de obtener la nacionalidad rusa como parte de las condiciones ofrecidas a los postulantes.