Perú

Presidenta Keiko Fujimori solicita permiso al Congreso para viajar a China y Japón esta semana

La mandataria tiene previsto salir del país el domingo15 de noviembre y participará de una serie de actividades en el marco de la Reunión de Líderes Económicos de APEC

Keiko Fujimori
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La presidenta Keiko Fujimori ha solicitado formalmente al Congreso que se le otorgue permiso de viajar a China y Japón entre el 15 y el 21 de noviembre para participar en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y sostener una serie de encuentros con líderes mundiales, como la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

El proyecto de resolución legislativa enviado a la Cámara de Senadores plantea que el se autorice su salida del país y que el primer vicepresidente, Luis Galarreta, asuma temporalmente el despacho presidencial.

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Agenda de Keiko Fujimori en China

La agenda de la presidenta Fujimori en Shenzhen incluirá la cumbre de líderes de APEC, prevista para el 18 y 19 de noviembre, además de reuniones bilaterales con autoridades de Vietnam, Filipinas, Singapur, Hong Kong y China. Según el programa tentativo adjunto al proyecto enviado al Senado, la mandataria tendrá una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, la tarde del martes 17 de noviembre.

La Presidencia de la República señaló que el viaje cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, emitido el 6 de noviembre.

El documento enviado al Senado asegura que los mandatarios y representantes de las economías miembros de APEC prevén adoptar cuatro instrumentos: la Declaración de Shenzhen 2026, una hoja de ruta sobre economía digital e inteligencia artificial para 2027-2031, un plan de conectividad para 2026-2035 y un marco de cooperación para la digitalización del comercio hasta 2030.

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Keiko Fujimori viste traje azul detrás de un podio de madera con el escudo peruano, flanqueada por dos banderas nacionales
Keiko Fujimori se ubica detrás de un podio con el escudo de Perú y dos banderas nacionales para abordar temas sobre disciplina escolar y normativas educativas. (Presidencia de la República)

Perú busca incorporar en esos acuerdos componentes de la Hoja de Ruta de Lima para Promover la Transición hacia las Economías Formal y Global 2025-2040. El país participó durante la presidencia china en reuniones de altos funcionarios y encuentros ministeriales vinculados con integración económica, facilitación comercial y de inversiones, transformación digital, innovación y cooperación técnica.

La delegación peruana promoverá prioridades sobre comercio, inversión, conectividad, formalización, innovación, gestión del riesgo de desastres, seguridad alimentaria y transición energética. También buscará impulsar la internacionalización de micro, pequeñas y medianas empresas y su incorporación a cadenas regionales y globales de valor.

El 18 de noviembre, Fujimori tiene prevista su asistencia a la cena de bienvenida de los líderes y a una presentación cultural. La agenda contempla además un posible seminario de inversiones con unos 10 altos ejecutivos de empresas estadounidenses agrupadas en la Coalición de Negocios Estados Unidos-APEC, al que podrían incorporarse representantes de otras economías del foro.

Ese encuentro serviría para presentar las perspectivas macroeconómicas peruanas y oportunidades de inversión extranjera, así como abordar la evolución del comercio regional frente a nuevas políticas comerciales y arancelarias. La propuesta incluye destacar el potencial peruano como proveedor de minerales críticos, fortalecer cadenas de suministro y tratar asuntos de seguridad energética.

Keiko Fujimori aparece detrás de un atril, con cuatro banderas de Perú y una puerta de madera tallada al fondo
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, se dirige al país desde un atril flanqueado por cuatro banderas nacionales.

La presidenta y su delegación podrían participar también en actividades relacionadas con ciencia, tecnología, innovación y transformación digital en Shenzhen. La programación considera eventuales visitas a empresas tecnológicas o entidades vinculadas con esos sectores.

Visita a Tokio y los 61 compromisos bilaterales

Tras concluir las actividades en China, la comitiva se trasladará a Tokio para una visita oficial el 20 de noviembre. La actividad central será una reunión cumbre entre Fujimori y Sanae Takaichi en la oficina de la primera ministra japonesa, precedida por una ceremonia de honor.

El encuentro coincidirá con el décimo aniversario de la Asociación Estratégica entre Perú y Japón, establecida el 18 de noviembre de 2016. Ambos países mantienen relaciones diplomáticas desde 1873 y vínculos humanos asociados con la comunidad nikkei en Perú y la comunidad peruana residente en Japón.

En noviembre de 2024, Perú y Japón aprobaron la Hoja de Ruta para fortalecer su Asociación Estratégica durante el período 2024-2033. El instrumento contiene 61 compromisos distribuidos en cinco pilares: diálogo político-diplomático, economía, cooperación bilateral, relacionamiento entre pueblos, y seguridad y defensa.

Keiko Fujimori
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La reunión buscará dar seguimiento a esos compromisos y promover inversiones, comercio y cooperación tecnológica. Japón es un mercado para las exportaciones peruanas y un inversionista en sectores productivos y de infraestructura, mientras que ambos países participan en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

La agenda bilateral incorporará el interés japonés en garantizar el abastecimiento de minerales críticos y fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro. También se abordarán posibilidades de cooperación en transformación digital, inteligencia artificial, educación, ciencia, tecnología y transición energética.

Los dos gobiernos coordinan instrumentos para facilitar equipamiento destinado a la Autoridad Nacional del Agua, en el marco de la preparación y respuesta frente al Fenómeno El Niño. La cooperación incluye además iniciativas de fortalecimiento de capacidades para la gestión del riesgo de desastres.

Durante la visita se prevé un seminario con empresarios japoneses y un almuerzo de trabajo con representantes de entidades empresariales, a iniciativa de la Cámara de Comercio e Industria del Japón. La programación también contempla posibles encuentros con autoridades locales, legisladores y actores privados, sujetos a las coordinaciones pendientes.

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