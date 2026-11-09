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Eryc Castillo, goleador de Liga 1 2026, recurre al suspenso para referirse a su continuidad en Alianza Lima: “Después se van a enterar”

La ‘Culebra’ sigue impactando en el campeonato peruano por su pasmosa producción goleadora, cualidad que llama la atención de mercados extranjeros. Aunque el ecuatoriano cuenta con vínculo vigente, no se descarta la llegada de propuestas para iniciar diálogos

Eryc Castillo decide partidos en el fútbol peruano con una capacidad goleadora asombrosa. - Crédito: Alianza Lima
Eryc Castillo decide partidos en el fútbol peruano con una capacidad goleadora asombrosa. - Crédito: Alianza Lima
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Eryc Castillo es uno de los protagonistas de la Liga 1 2026. Su sorprendente olfato realizador con Alianza Lima a lo largo del curso ha hecho que todos los focos se centren en su rendimiento, que fecha a fecha crece hasta generar preocupación en los oponentes que se ubicarán por delante.

Los 21 goles anotados, a falta de una fecha para la conclusión regular del periodo liguero, representan un cambio notable para un extremo que, ahora, se encarga de ser el hombre por el que corre la responsabilidad de las anotaciones de los ‘blanquiazules’.

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Eryc Castillo presume de un olfato realizador extraordinario. - Crédito: Alianza Lima
Eryc Castillo presume de un olfato realizador extraordinario. - Crédito: Alianza Lima

A puertas de finalizar el año, las autoridades aliancistas no dejan de lado una discusión capital: la nueva renovación de contrato de Castillo, que a esta alturas del campeonato es el hombre de moda más codiciado, sobre todo por mercados internacionales que han seguido con detenimiento su alza en Perú.

Desde luego que para la prensa local el tema es prioritario y no se desaprovecha la oportunidad de consultárselo al protagonista cuando está delante. Sin embargo, la ‘Culebra’ prefiere ignorar cualquier cuestión vinculada a su permanencia en La Victoria, ya que su foco se encuentra en la lucha por el título nacional.

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La 'Culebra' vive un año goleador pleno con 21 dianas rubricadas en el fútbol peruano. | VIDEO: Raúl Chávez

Al ser abordado por los reporteros, Eryc Castillo solo se limitó a responder con frases escuetas, una de ellas estuvo bien referida a su ligazón con Alianza Lima. “¿Continúas el próximo año?”, le inquirieron al ecuatoriano, que retrucó de inmediato con un “tranquilos, muchachos, después se van a enterar”.

A todas luces, el asunto se esclarecerá una vez que acabe la Liga 1 2026, aunque no se descarta que durante ese tramo se trasladen comunicaciones formales con el entorno del ecuatoriano para que siga en la disciplina aliancista, donde en principio cuenta con un vínculo hasta el 2028.

Eryc Castillo – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 15 octubre
El contrato del ecuatoriano tiene una vigencia hasta finales del 2028. - Crédito: ITEA

Desatado

Que Eryc Castillo haya pasado de un ejercicio a otro modificando su producción goleadora, a primera impresión, resulta una enorme sorpresa, pero en Alianza Lima encuentran la respuesta a un simple movimiento ejercido por Pablo Guede.

El argentino detectó que la velocidad, potencia y desequilibrio de la ‘Culebra’ causaría mayor daño en zona de castigo que en los costados. Es así que le encontró una nueva función una vez que lo alejó de los extremos para situarlo como un delantero desbocado.

El delantero ecuatoriano llegó a su tanto número 22 en la presente temporada con los 'blanquiazules' - Crédito: L1MAX.

Aunque la responsabilidad era muy grande, Castillo no rehuyó y puso sus valiosas cualidades técnicas en un nuevo escenario, el cual le ha resultado muy exitoso. Las pruebas, de hecho, demuestran que en esa inédita versión es más punzante.

Al mantener ese impecable desenvolvimiento, además, ha hecho que los delanteros nominales —como Paolo Guerrero y Federico Girotti—queden desplazados y solo se encarguen de trabajar a su alrededor para luego ofrecerle soluciones que lo dejen libre a portería.

Alianza Lima se impuso 1-0 ante Cienciano tras gol de Eryc Castillo.
Alianza Lima se impuso 1-0 ante Cienciano tras gol de Eryc Castillo. Crédito: ITEA

De la mano de la confianza de Pablo Guede, Eryc Castillo se ha desatado como un goleador de mucho peligro, que mantiene una frecuencia anotadora pasmosa, que espera mantener inmaculada para las finales de Liga 1.

En ese contexto, Alianza Lima solo está a la espera de la confirmación de su oponente, que puede salir del grupo conformado por Sport Huancayo, Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

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