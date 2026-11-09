Perú supera los 89 mil casos de dengue y registra 101 fallecidos en 2026: Áncash confirma su tercera víctima mortal por la enfermedad

La ciudad de Chimbote se encuentra en alerta tras la confirmación de la tercera víctima mortal por dengue. El reportaje expone el dolor de los familiares y las circunstancias que rodean este trágico suceso, con un enfoque en la respuesta de las autoridades sanitarias. Buenos Días Perú

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La expansión del dengue en el territorio peruano mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, ante el incremento de contagios y fallecimientos durante 2026. Áncash figura entre las regiones afectadas por esta enfermedad, luego de la muerte de una mujer de 42 años en la provincia de Casma, caso que elevó a tres el número de víctimas mortales en esa jurisdicción regional.

El fallecimiento ocurrió después de que la paciente recibiera atención médica en un establecimiento de salud de Casma. Según la denuncia de sus familiares, la mujer ingresó con fiebre y otros malestares, pero recibió el alta médica. Su estado empeoró horas después de su retorno a casa y sus parientes la trasladaron nuevamente al hospital, donde llegó sin signos vitales.

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La situación también expone las dificultades que enfrentan los servicios sanitarios de la provincia ante la presencia de pacientes con cuadros graves. Los enfermos que requieren atención especializada son derivados al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, en Chimbote, debido a la demanda de atención en los establecimientos de Casma.

A escala nacional, las cifras del Ministerio de Salud muestran un incremento considerable de la enfermedad frente al mismo periodo del año anterior. El reporte correspondiente a la semana epidemiológica 43 registra más de 89.000 casos acumulados y 101 defunciones en el país durante 2026, cifras superiores a las del año pasado.

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Mujer de 42 años es la tercera víctima mortal del dengue en Áncash

Una mujer de 42 años, procedente de Yaután, falleció luego de presentar complicaciones de salud en Casma. Composición: Infobae

La fallecida procedía del distrito de Yaután, en la provincia de Casma. De acuerdo con el relato de sus familiares, inicialmente presentó síntomas que confundieron con un cuadro gripal. Sin embargo, su condición correspondía al dengue y necesitaba atención médica.

El esposo de la víctima denunció una presunta negligencia en el establecimiento de salud, debido a que, según su versión, los médicos autorizaron el alta pese a que su esposa todavía presentaba molestias físicas. Después de regresar a su vivienda, la mujer sufrió un fuerte dolor en el pecho y dificultades para respirar.

Ante el deterioro de su estado, sus familiares decidieron trasladarla nuevamente al hospital. No obstante, la paciente llegó sin signos vitales.

El esposo también solicitó apoyo económico para cubrir los gastos relacionados con la entrega del cuerpo, pues señaló que no cuenta con recursos suficientes. La familia se dedica a labores agrícolas en Yaután.

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Las otras dos víctimas mortales reportadas en Áncash corresponden a un niño de 11 años y un adulto mayor. El director regional de Salud de Áncash, Ricardo Narváez, confirmó el tercer fallecimiento por dengue en la región.

Hospital Regional de Chimbote recibe pacientes graves procedentes de Casma

El esposo sostiene que la paciente recibió el alta pese a continuar con molestias y que su estado empeoró después de regresar a casa. Facebook

La capacidad de atención de los establecimientos sanitarios de Casma constituye otro de los aspectos de preocupación ante el incremento de casos. Los pacientes con complicaciones requieren traslado al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, ubicado en Chimbote, para recibir atención especializada.

La situación ocurre en medio de una mayor demanda de servicios médicos en la provincia. Según la información difundida desde la zona, los establecimientos de salud enfrentan una considerable presencia de pacientes con dengue.

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Las autoridades también mantienen labores de fumigación en las viviendas para combatir al mosquito transmisor. Sin embargo, las intervenciones no impidieron que se reportaran nuevos contagios y fallecimientos en la región.

Perú registra 89.353 casos de dengue y 101 fallecidos en 2026

El panorama nacional también muestra un incremento frente a las cifras del año anterior. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud hasta la semana epidemiológica 43, Perú acumuló 89.353 casos de dengue durante 2026, frente a los 32.796 registrados en el mismo periodo de 2025.

La variación representa un incremento del 172 % en los contagios. En cuanto a las defunciones, el registro nacional contabilizó 101 fallecidos en 2026, mientras que durante el mismo periodo de 2025 se reportaron 52 muertes. Esto equivale a un aumento del 94 %.

Microbiólogo explica cómo reconocer al mosquito transmisor del dengue

Un mapa estilizado de Perú muestra zonas verdes afectadas por el dengue, con mosquitos sobrevolando y lluvias intensas relacionadas con el fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico microbiólogo e inmunólogo Arturo Pareja Cruz explicó que el principal transmisor del dengue es el mosquito Aedes aegypti, que también puede transmitir otras enfermedades como fiebre amarilla, zika, chikungunya y mayaro.

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Entre sus características físicas, el especialista señaló que presenta un tamaño mayor al de los mosquitos domésticos pequeños y posee marcas blancas y negras en el cuerpo y las patas. Esta combinación permite distinguirlo de otros insectos que suelen aparecer en los hogares.

Pareja Cruz también precisó que el mosquito transmisor está presente en distintas regiones del Perú. Su distribución ya no se limita a los departamentos del norte, sino que comprende zonas de la capital y otras partes del territorio nacional.

En Lima, el especialista identificó una mayor presencia de casos en sectores periféricos, entre ellos el Cono Norte y el Cono Oeste. Explicó que los recipientes con agua almacenada y los charcos constituyen espacios propicios para la reproducción del insecto.

Arturo Pareja recomienda eliminar recipientes con agua acumulada

El microbiólogo indicó que una de las principales medidas de prevención consiste en evitar la acumulación de agua en recipientes dentro de las viviendas. Estos depósitos pueden convertirse en lugares donde la hembra del mosquito coloca sus huevos.

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Para los hogares que necesitan almacenar agua debido a problemas de abastecimiento, recomendó lavar correctamente los recipientes y mantenerlos completamente sellados. También sugirió reemplazar el agua de los floreros por piedras o utilizar flores artificiales.

El uso de mosquiteros constituye otra medida de protección, especialmente en zonas con presencia del mosquito, como Cieneguilla y Puente Piedra. A estas recomendaciones se suma la aplicación de repelente para reducir el riesgo de picaduras.

El especialista también advirtió sobre la necesidad de proteger los alimentos y evitar que queden expuestos a los insectos. Según explicó, otros mosquitos domésticos pueden transportar agentes contaminantes en sus patas y depositarlos sobre las frutas.

Por último, Pareja Cruz relacionó el incremento de los contagios con las condiciones climáticas. Las lluvias y las temperaturas elevadas favorecen los escenarios para la proliferación del mosquito transmisor, por lo que recomendó reforzar las medidas de prevención dentro de las viviendas.

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