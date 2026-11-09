Quién es Mackeily Luján, la cantante de La Bella Luz que recibió flores del alcalde de Comas en pleno concierto

Mackeily Luján posa con un vestido bordado ante un fondo violeta y con prendas casuales junto a una lámpara decorativa.

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La vocalista peruana Mackeily Luján volvió a concentrar la atención pública luego de que el alcalde de Comas, Jean Paul Granados, interrumpiera un concierto de La Bella Luz para entregarle flores y un reconocimiento. El hecho ocurrió el 6 de noviembre en el Estadio Musga y generó comentarios divididos en redes sociales.

Luján integra el frente vocal de La Bella Luz desde febrero de 2025, después de una etapa en Papillón. Conocida como la “Muñequita de Porcelana”, la cantante construyó su trayectoria en el circuito de la cumbia norteña antes de llegar a orquestas con presencia nacional.

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Nació en Chiquitoy, localidad del distrito de Santiago de Cao, en La Libertad. Su nombre completo es Mackeily Vanessa Luján Villanueva y, según los perfiles públicos difundidos sobre su carrera, comenzó a cantar desde niña en actividades escolares y agrupaciones locales de su región.

Mackeily Luján posa con un conjunto negro sobre un fondo azul oscuro.

De los escenarios de La Libertad a Papillón y La Bella Luz

Antes de integrar conjuntos de mayor alcance, Mackeily Luján actuó en orquestas de Chiquitoy y Trujillo. También participó en los programas Los Pequeños Gigantes y La Voz Kids, experiencias que formaron parte de sus primeros años frente al público.

En 2021 se incorporó a Papillón, una de las agrupaciones con mayor presencia en la cumbia peruana. Permaneció allí hasta febrero de 2025. Al despedirse del grupo, señaló que la experiencia le permitió crecer en el plano artístico.

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Pocos días después, el 22 de febrero de 2025, La Bella Luz la presentó como una de sus nuevas voces junto a Héctor Boza. Su llegada coincidió con una renovación de integrantes de la orquesta, fundada hace más de tres décadas y encabezada por Óscar Custodio.

La cantante Mackeily Luján posa junto a los integrantes de su agrupación musical con vestimenta celeste frente a un panel promocional.

Desde entonces, Luján participa en los conciertos de la agrupación en Lima y otras ciudades. Su presencia en el escenario, sumada a la difusión de sus actividades en redes sociales, la ubicó entre las vocalistas más reconocidas del conjunto.

En agosto de 2026, la cantante se pronunció tras la denuncia de la exintegrante Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, entonces director musical de La Bella Luz, por presunto acoso y tocamientos indebidos. Luján sostuvo que desconocía la dimensión de lo ocurrido y expresó su respaldo a su excompañera.

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Su vida personal también recibió atención mediática por la relación que mantuvo con Dimas Ysla, cantante de Gran Orquesta Internacional. Ambos confirmaron el romance a fines de 2025 y anunciaron su separación, de mutuo acuerdo, en octubre de 2026. Tras la ruptura, la vocalista afirmó que priorizaría su trabajo artístico.

Los cantantes Mackeily Luján y Dimas Ysla confirman la ruptura de su relación sentimental a través de comunicados en sus redes sociales.

El alcalde de Comas subió al escenario y le entregó un ramo de flores

El episodio más reciente ocurrió durante una presentación de La Bella Luz en el Estadio Musga de Comas. En medio del espectáculo, el alcalde Jean Paul Granados subió al escenario para entregar a Luján un ramo de flores y un reconocimiento personal.

La autoridad explicó ante el público que el gesto respondía a la trayectoria de la artista y a su aporte a la difusión de la música peruana. “Es un reconocimiento por talentosa, que está llevando nuestras canciones muy lejos y está trascendiendo barreras”, afirmó Granados.

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El burgomaestre de Comas subió al escenario para reconocer a la intérprete, mientras las imágenes del momento provocaron opiniones divididas entre los seguidores de la orquesta. TikTok/ @Dandyclips

Luján recibió las flores, agradeció el gesto y abrazó al alcalde antes de que la orquesta retomara el concierto. La escena circuló en TikTok y otras plataformas, donde algunos usuarios cuestionaron que la autoridad interrumpiera el show y distinguiera solo a una de las integrantes del grupo.

El hecho ocurrió semanas después de que la cantante comunicara el fin de su relación con Dimas Ysla y mientras continúa con sus presentaciones como una de las voces de La Bella Luz.