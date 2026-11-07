Margiori Mejia Alva, de tan solo 28 años, se convertiría en la primera alcaldesa de San Juan de Lurigancho tras exclusión de Jesús Maldonado

El JNE determinó que los alcaldes que postularon como primeros regidores no podrán repetir el cargo. La medida abre el camino para que Mejia Alva asuma el municipio entre 2027 y 2030. Foto: composición Infobae Perú

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Margiori Mejia Alva, de 28 años, se perfila como la próxima y primera alcaldesa de San Juan de Lurigancho para el periodo 2027-2030, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableciera que las autoridades municipales que buscaron continuar en sus cargos postulando como primeros regidores no podrán recibir credenciales para una nueva gestión. La decisión alcanza a Jesús Maldonado, actual burgomaestre del distrito limeño, quien participó en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 bajo esta modalidad.

El pronunciamiento del máximo organismo electoral modifica el escenario de las proclamaciones en distintas jurisdicciones del país y establece que el primer regidor no puede asumir la alcaldía cuando ya ejerció ese cargo durante el periodo inmediatamente anterior. En San Juan de Lurigancho, esta disposición abre el camino para que Mejia Alva, quien aparece como la siguiente integrante habilitada de la lista ganadora, encabece la municipalidad distrital durante los próximos cuatro años.

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¿Por qué Jesús Maldonado no podrá asumir nuevamente la alcaldía?

La decisión del JNE responde a un criterio relacionado con la prohibición de la reelección inmediata de autoridades municipales. Según explicó Yessica Clavijo, secretaria general del organismo electoral, los alcaldes que fueron elegidos en 2022 y posteriormente participaron en los comicios de 2026 como primeros regidores no podrán recibir las credenciales correspondientes al periodo 2027-2030.

El organismo precisó que haber ocupado el primer puesto entre los regidores de una lista electoral no constituye una autorización para asumir nuevamente la alcaldía. Esta disposición también impide que dichas autoridades lleguen al cargo mediante una eventual sucesión, en caso de que el alcalde electo sea suspendido o declarado vacante durante la próxima gestión.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detalla los alcances de la primera resolución de revisión de oficio sobre la proclamación de autoridades ediles, aclarando los criterios de descalificación y los casos que impiden la reelección. | JNE TV

“En primer lugar, lo que se va a establecer es lo siguiente y que se va a aplicar a todos aquellos casos que corresponda: Establecer que la condición de primer regidor no habilita asumir la alcaldía”, manifestó Clavijo al explicar los lineamientos adoptados por el pleno.

La representante del JNE también aclaró que la restricción se mantendrá durante todo el periodo municipal. Por tanto, quienes se encuentren comprendidos en este supuesto tampoco podrán postular a las elecciones de 2030 después de haber asumido la alcaldía mediante una eventual sucesión.

Margiori Mejia Alva: perfil la posible futura alcaldesa

A diferencia de una trayectoria vinculada directamente con la administración pública municipal, el perfil profesional de Margiori Mejia Alva muestra experiencia principalmente en los sectores financiero, administrativo y de atención al cliente. De acuerdo con la información consignada en su cuenta de LinkedIn, actualmente trabaja como asistente de servicios transaccionales en Mibanco, donde se desempeña desde octubre de 2023.

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Entre sus responsabilidades figuran el registro de documentación de potenciales clientes, la gestión de expedientes crediticios y la apertura de cuentas. Asimismo, participa en operaciones de caja, transferencias de dinero, cambios de divisas y pagos de servicios. Su puesto también comprende el control del efectivo y la identificación de posibles billetes o monedas falsificadas.

El perfil de Margiori Mejia Alva en el JNE. Foto: captura JNE

Antes de incorporarse a esta entidad financiera, trabajó durante cinco meses como asistente de operaciones en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), entre enero y mayo de 2020. En ese puesto brindó apoyo en el seguimiento de procesos administrativos, elaboración de informes de valorización, control de recursos y coordinación con el personal de la institución.

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Su experiencia laboral también incluye empleos en atención al cliente. Entre septiembre y diciembre de 2017 trabajó en Atento Perú, donde atendía reclamos y consultas telefónicas de asegurados de EPS, además de gestionar información relacionada con citas y resolver inconvenientes de los usuarios.

Anteriormente, entre marzo y septiembre de ese mismo año, se desempeñó como auxiliar en la institución educativa CELIM. Sus funciones comprendían la organización de documentos, coordinación con docentes y atención a padres de familia. También registra experiencia en McDonald’s, donde trabajó entre septiembre de 2016 y febrero de 2017, realizando labores de atención al público, caja y apoyo en cocina.

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En cuanto a su formación académica, su perfil profesional señala que estudió Administración en la Universidad Tecnológica del Perú. Su etapa universitaria se extendió desde enero de 2015 hasta diciembre de 2022, y figura con el grado de bachiller en esta especialidad.

El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones, Ronald Angulo, detalla la denuncia interpuesta contra Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez por expresiones agraviantes y coacción. Se analiza la línea entre crítica legítima y discursos que atentan contra derechos fundamentales.