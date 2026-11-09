¿Cómo se convirtió en papa y qué extraña del Perú? Las preguntas que los niños del Coro Nacional quieren hacerle a León XIV

Integrantes de un coro infantil expresan ante el micrófono las preguntas e inquietudes que formularían al pontífice con motivo de una visita institucional. Durante la grabación, los menores abordan temas vinculados a la vocación sacerdotal, la vida cotidiana en la Iglesia y su relación con el Perú, mientras aguardan su participación en los actos de bienvenida.

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La próxima visita del papa León XIV al Perú también representa una oportunidad para que los niños que participan en las actividades oficiales puedan acercarse al pontífice y expresarle sus inquietudes. Entre los preparativos para su llegada, el Coro Nacional de Niños asumirá un papel especial con una presentación musical dedicada al Santo Padre.

Los integrantes de esta agrupación infantil tendrán la oportunidad de cantarle durante las actividades previstas por su visita, que se desarrollará del 11 al 16 de noviembre. Antes de ese encuentro, varios de ellos compartieron qué les gustaría preguntarle si pudieran conversar directamente con el líder de la Iglesia católica.

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Las respuestas incluyeron inquietudes sobre la fe, la vocación religiosa y la vida cotidiana del pontífice. También surgieron preguntas relacionadas con su experiencia en territorio peruano y los años que vivió en el país antes de asumir el máximo cargo de la Iglesia católica.

Las declaraciones de los pequeños, por Infobae Perú, muestran las distintas expectativas que despierta el regreso de León XIV entre quienes tendrán participación en las actividades de bienvenida.

Las preguntas de los niños sobre Dios y la vocación del papa León XIV

Una de las primeras inquietudes estuvo relacionada con la experiencia espiritual del pontífice. Ante la posibilidad de conversar con él, uno de los integrantes del coro planteó una pregunta directa: “¿alguna vez ha visto a Dios?“.

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Otra de las niñas expresó su preocupación por el estado de salud del papa y recordó las oraciones que realizaron por él. “Papa, hemos rezado mucho por usted. ¿Cómo se siente después de su operación?“, manifestó.

La vocación religiosa también apareció entre las consultas. Uno de los pequeños señaló que le gustaría conocer cómo surgió el deseo de convertirse en sacerdote, mientras que otro quiso saber qué actividades forman parte de su rutina dentro de la Iglesia.

“¿Cómo es un día normal en su vida en la iglesia?“, preguntó uno de los integrantes del grupo.

Otra de las interrogantes estuvo relacionada con el proceso que llevó a León XIV a convertirse en papa. Una niña comparó esa elección con las pruebas que deben superar los menores para ingresar al coro y preguntó qué tuvo que hacer el pontífice para alcanzar esa responsabilidad.

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Los niños también quieren saber qué recuerda León XIV de su paso por Perú

El papa León XIV conversa con un grupo de niños sobre sus recuerdos del Perú y valores de afecto y fraternidad en una ilustración en acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo del papa con el país también estuvo presente en las respuestas. Uno de los integrantes del Coro Nacional de Niños expresó su interés por conocer qué siente León XIV al regresar a un territorio donde vivió durante varios años y desarrolló parte de su labor religiosa.

La pregunta recordó su trayectoria pastoral en Perú, donde estuvo vinculado con distintas comunidades y familias antes de su elección como pontífice.

Por su parte, Micaela, una integrante de seis años, planteó una consulta relacionada con los recuerdos personales del Santo Padre: “¿qué es lo que más extraña del Perú?“.

La pregunta apunta a la relación que León XIV mantiene con el país, donde desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa. Su regreso también permitirá que vuelva a encontrarse con lugares y personas vinculados con esa etapa de su vida.

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En junio de 2026, otra entrevista en la que el papa respondió las inquietudes de un niño peruano. En aquella conversación recordó sus partidos de fútbol en Perú y reconoció que nunca tuvo como objetivo convertirse en pontífice. Ese antecedente también permite conocer otra faceta de su relación con los menores y de los recuerdos que conserva de su paso por el territorio peruano.

El Coro Nacional de Niños participará en la bienvenida al pontífice

Reportaje sobre la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional de Niños del Perú en los actos oficiales por la visita del papa León XIV. Representantes de ambas agrupaciones ofrecen declaraciones sobre los ensayos y la preparación musical previa a las presentaciones programadas en Chiclayo y en el Palacio de Gobierno.

La presentación musical forma parte de los preparativos culturales y artísticos previstos para recibir a León XIV. El Coro Nacional de Niños se prepara para interpretar piezas ante el Santo Padre durante su visita.

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La participación de esta agrupación se suma al trabajo de la Orquesta Sinfónica Nacional, que también prepara una presentación especial para las actividades vinculadas con la llegada del pontífice.

Ambas agrupaciones forman parte de la programación musical prevista para el acontecimiento. La preparación contempla la participación de niños y músicos peruanos en un encuentro que reunirá expresiones artísticas con las actividades religiosas de la agenda papal.

La visita de León XIV al Perú está prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026. El cronograma contempla su llegada al país y una serie de actividades oficiales durante los días de permanencia.

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El Coro Nacional de Niños tendrá así una participación dentro de la programación de bienvenida, mientras sus integrantes esperan la oportunidad de formular algunas de las preguntas que compartieron antes del encuentro con el papa.