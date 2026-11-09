Miranda! y Lali Espósito por primera vez juntas en Lima: fecha, lugar, precio de entradas y preventa

Los integrantes del grupo Miranda! y la cantante Lali Espósito posan vestidos de negro frente a un telón previo a su presentación en Lima.

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Miranda! y Lali Espósito se presentarán por primera vez juntos en Lima el próximo 20 de febrero de 2027. El espectáculo se realizará en Costa 21 como parte de “BOM”, la gira que reúne a los artistas argentinos en una misma propuesta musical.

La fecha permitirá ver en un mismo escenario al dúo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas, junto a Lali Espósito. El concierto combinará los repertorios de ambos proyectos e incluirá las canciones que comparten dentro de “BOM”.

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Miranda! llegará con un catálogo que incluye algunos de los temas más populares de su carrera, como “Don”, “Yo te diré”, “Perfecta”, “Prisionero”, “Hola”, “Tu misterioso alguien”, “Mentía”, “Traición” y “Uno los dos”.

El grupo argentino cuenta con más de dos décadas de actividad y ha mantenido presencia en escenarios de América Latina. Su presentación en Perú formará parte de una gira conjunta que propone un encuentro entre dos estilos vinculados al pop en español.

El afiche oficial anuncia la presentación de Miranda! y Lali Espósito programada para el 20 de febrero en el recinto Costa 21 de Lima.

Por su parte, Lali Espósito repasará canciones de su carrera solista. “A bailar”, “Asesina”, “Mil años luz”, “Soy” y “Ego” figuran entre los sencillos que integran su discografía.

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La artista también desarrolló una carrera como actriz. Participó en producciones como “Casi Ángeles”, fue parte de Teen Angels y formó parte del elenco de la serie “Sky Rojo”. Además, colaboró con Thalía en “Lindo pero bruto” e interpretó el Himno Nacional Argentino antes de la final del Mundial de Qatar 2022.

El show en Lima reunirá los principales éxitos de Miranda! y Lali, además de las interpretaciones conjuntas asociadas con el proyecto “BOM”. La presentación marcará la primera vez que ambos artistas actúen juntos ante el público peruano.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas para Miranda! y Lali Espósito?

La preventa de entradas comenzará el jueves 12 de noviembre de 2026, desde las 12:00 horas, y continuará el viernes 13 de noviembre. La venta se efectuará de manera digital a través de la plataforma Teleticket.

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Durante ese periodo, los clientes que utilicen tarjetas Interbank podrán acceder a un 15% de descuento en la compra de sus boletos. La promoción estará disponible hasta agotar el stock destinado a la preventa.

Una vez concluida esta etapa, las localidades pasarán a comercializarse con precio full. La organización habilitó tres sectores para el concierto: VIP, General y Tribuna.

Los cantantes de Miranda! y Lali Espósito posan en una sala durante la promoción de su colaboración musical conjunta.

El evento está programado para el 20 de febrero de 2027 en Costa 21, recinto ubicado en la Costa Verde. Los asistentes podrán adquirir sus entradas de acuerdo con la disponibilidad de cada zona al momento de ingresar a la plataforma.

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¿Cuáles son los precios y las zonas para el concierto de Miranda! y Lali Espósito?

En preventa, las entradas para la zona VIP tendrán un valor de S/ 270. El acceso a la zona General costará S/ 190 y las localidades de Tribuna estarán disponibles a S/ 120.

Tras el cierre de la promoción, el precio full para VIP será de S/ 315. Las entradas de General costarán S/ 221, mientras que Tribuna tendrá un valor de S/ 140.

VIP: S/ 270 en preventa y S/ 315 en precio full

General: S/ 190 en preventa y S/ 221 en precio full

Tribuna: S/ 120 en preventa y S/ 140 en precio full

Un afiche oficial detalla las zonas, tarifas de entradas y fechas de venta para la presentación musical de Miranda! y Lali Espósito en Costa 21 de Lima.

Los montos de preventa aplicarán únicamente para quienes paguen con tarjetas Interbank y cumplan con las condiciones de la campaña. Cada usuario deberá revisar las zonas disponibles antes de completar la operación.

¿Cómo comprar entradas para ver a Miranda! y Lali Espósito en Lima?

La compra de entradas para el concierto de Miranda! y Lali Espósito se realizará de forma digital mediante Teleticket. Estos son los pasos que deberán seguir los usuarios:

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Ingresar a la página web de Teleticket. Crear una cuenta personal en caso de no contar con un registro previo en la plataforma. Revisar el correo electrónico asociado a la cuenta y validarlo mediante el enlace enviado por Teleticket. Buscar el evento de Miranda! y Lali Espósito en el buscador de la página o acceder desde el banner habilitado para el concierto. Ingresar a la cola virtual. La plataforma asignará un turno de compra de acuerdo con el orden de llegada. No actualizar la página durante la espera, ya que esa acción puede ocasionar la pérdida del turno asignado. Elegir la zona disponible —VIP, General o Tribuna— y seleccionar la cantidad de boletos. Completar el pago con los datos de la tarjeta. Quienes utilicen una tarjeta Interbank durante la preventa podrán aplicar al descuento anunciado, sujeto a las condiciones de la promoción. Verificar la confirmación de la operación. Tras concretar la compra, las entradas digitales aparecerán en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta de Teleticket.

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