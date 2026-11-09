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La fe de Nicolás Díaz de cara las finales de la Liga 1 2026: “Para ser campeón hay que ganar al que sea”

El defensor chileno de Alianza Lima aguarda los resultados de sus exámenes médicos tras salir lesionado ante Los Chankas, pero asegura que el plantel blanquiazul está listo para disputar la final del campeonato peruano

El defensor sudamericano llegó a Lima con un mensaje de confianza para la hinchada blanquiazul pese a su estado físico comprometido. El club ya clasificó a la fase definitoria de la Liga 1 2026 como líder de la tabla acumulada (Jax Latin Media)
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Nicolás Díaz no pudo ocultar el dolor. El zaguero de Alianza Lima abandonó el campo en el empate 1-1 ante Los Chankas ayudado por sus propios compañeros, y al día siguiente confirmó lo que muchos temían: tiene dificultades para desplazarse con normalidad.

Pese a eso, el futbolista trasandino llegó a Lima con la cabeza puesta en lo que se viene y con un mensaje claro para el resto del plantel íntimo y para la hinchada: el equipo está preparado para enfrentar a cualquier rival en la definición del título nacional.

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La lesión que preocupa al cuerpo técnico

Nicolás Díaz – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 9 noviembre
El defensor chileno encendió las alarmas en Matute tras reconocer que no puede desplazarse con normalidad. Su evolución será clave para determinar si estará disponible en la definición del campeonato. (Jax Latin Media)

Al arribar a la capital peruana, el defensor fue interceptado por la prensa y no esquivó las preguntas sobre su estado físico. “No puedo caminar... Vamos a esperar al miércoles el examen. Ojalá no sea nada”, declaró el jugador, que reconoció además encontrarse “muy adolorido” tras el partido disputado en el interior del país. Los resultados de los estudios clínicos determinarán si Díaz puede sumarse a la preparación de cara a la fase definitoria del certamen o si deberá resignar su lugar en el once titular que conduce el técnico Pablo Guede.

No es la primera vez en pocas semanas que el chileno genera alarma en el cuerpo médico del club. En el encuentro ante Juan Pablo II, el defensor recibió un golpe en la cabeza que lo obligó a pedir el cambio y a ser trasladado en ambulancia a una clínica de Chiclayo. En aquella oportunidad, los médicos descartaron lesiones de gravedad y le otorgaron el alta. “Fue un susto porque me mareé y se me durmió la boca, pero todo bien, ya me dieron el alta. Ahora a pensar en el Clásico”, había señalado en esa instancia. Esta vez, la situación parece requerir mayor atención.

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A pesar de las complicaciones físicas, Díaz lleva siete compromisos con la camiseta blanquiazul y fue titular en los seis más recientes. Su adaptación al esquema del equipo no fue inmediata —él mismo reconoció que al principio le costó por falta de ritmo competitivo—, pero con el correr de las fechas logró afianzarse. “Ya me adapté al equipo, así que bien por ese lado”, afirmó para Jax Latin media.

El plantel, enfocado en la definición

Nicolás Díaz – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 9 noviembre
Con el boleto a los playoffs asegurado, el equipo de Pablo Guede concentra sus energías en la pelea por el campeonato. Nicolás Díaz destacó la disposición del grupo para afrontar el desafío. (Alianza Lima)

Más allá de la incertidumbre sobre su recuperación, el defensor fue terminante respecto al estado anímico y futbolístico del grupo: todos están listos para lo que venga. “Igual están todos preparados. Todo el equipo está preparado para el que le toque”, subrayó, en un mensaje que refleja la confianza interna del plantel de cara a los playoffs por el título de la Liga 1 2026.

Alianza Lima llegó a esta instancia tras haber ganado el Torneo Apertura y haber terminado primero en la tabla acumulada, lo que le garantizó el acceso directo a la fase final sin necesidad de atravesar rondas previas. El empate ante Los Chankas les costó la posibilidad de quedarse también con el Clausura, pero no alteró su posición privilegiada en el certamen. Ahora deberán aguardar a que se defina quién será su contrincante en la gran final: Universitario de Deportes, Sport Huancayo o Sporting Cristal pelean ese lugar.

Sobre el malestar por el resultado del último partido, Díaz fue directo: “Sí, con bronca por cómo salió, pero vamos a prepararnos para lo que viene, que se vienen cosas importantes”. Y aunque reconoció que el punto obtenido en altura tiene su valor —Alianza cerró la temporada regular sin perder en esas condiciones, algo que históricamente les resulta difícil a los equipos capitalinos—, el defensor fue claro en que eso no alcanza: “Queríamos salir campeones, no se logró, así que no sirve de nada”.

Sin preferencias ni temores frente al rival

Nicolás Díaz – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 9 noviembre
Universitario, Sporting Cristal o Sport Huancayo. En La Victoria no quieren hacer cálculos ni elegir adversarios: la consigna es llegar a la final con la convicción de que el título se gana en la cancha (Alianza Lima)

Uno de los temas que generó más debate en los últimos días fue la supuesta aprensión del plantel blanquiazul ante la posibilidad de enfrentar a Universitario de Deportes en la final. Díaz lo descartó de plano. “No sé, es lo que piensa la gente. Nosotros no lo pensamos. Lo que piensa la gente no influye en nosotros”, respondió con firmeza cuando fue consultado al respecto.

En la misma línea, cuando se le preguntó si tenía alguna preferencia entre los posibles rivales —Universitario, Sport Huancayo o Sporting Cristal—, el zaguero chileno fue categórico: “Nada. El que sea. Para ser campeón hay que ganarle al que sea”. Una frase que resume, en pocas palabras, la mentalidad con la que Alianza Lima se prepara para ir por el título del fútbol peruano.

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